لطالما كانت المنظمات دائمًا مدفوعة لضمان استخدام عمليات موثوقة وآمنة وفعالة للبنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها. ولقد كان ذلك بسيطًا نسبيًا قبل تبني استخدام البنية التحتية السحابية نظرًا لأن جميع العناصر كانت ثابتة. وعلى الرغم من أن بعض أدوات مراقبة البُنى التحتية التقليدية تمكنت من تحقيق بعض التكامل مع الخدمات السحابية، إلا أنها لا تزال تتطلب استرجاع مقاييس البُنى التحتية يدويًا.

توفر مراقبة البُنى التحتية باستخدام IBM Instana Observability قدرات مراقبة مؤتمتة وتنبيهات ومعالجة كلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤية لا مثيل لها في الوقت الفعلي لعناصر البنية التحتية والتطبيقات الموزعة والخدمات المعقدة. يتضمن ذلك الخوادم والحاويات وقواعد البيانات وغير ذلك الكثير، بحيث يكون لدى الفرق جميع البيانات والسياق الذي يحتاجون إليه لمنع فترة التعطل، وتحسين استخدام الموارد وتعزيز الإنتاجية بشكل عام وتجربة المستخدمين.