الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana مراقبة البُنى التحتية
توفر مراقبة البُنى التحتية باستخدام IBM Instana Observability رؤية لا تقبل المنافسة لمدى سلامة عناصر الواجهة الخلفية لكي تتمكن من تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة.
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا استكشف Instana
رسم توضيحي يوضح عناصر لوحات معلومات مراقبة البُنى التحتية

لطالما كانت المنظمات دائمًا مدفوعة لضمان استخدام عمليات موثوقة وآمنة وفعالة للبنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها. ولقد كان ذلك بسيطًا نسبيًا قبل تبني استخدام البنية التحتية السحابية نظرًا لأن جميع العناصر كانت ثابتة. وعلى الرغم من أن بعض أدوات مراقبة البُنى التحتية التقليدية تمكنت من تحقيق بعض التكامل مع الخدمات السحابية، إلا أنها لا تزال تتطلب استرجاع مقاييس البُنى التحتية يدويًا.

توفر مراقبة البُنى التحتية باستخدام IBM Instana Observability قدرات مراقبة مؤتمتة وتنبيهات ومعالجة كلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤية لا مثيل لها في الوقت الفعلي لعناصر البنية التحتية والتطبيقات الموزعة والخدمات المعقدة. يتضمن ذلك الخوادم والحاويات وقواعد البيانات وغير ذلك الكثير، بحيث يكون لدى الفرق جميع البيانات والسياق الذي يحتاجون إليه لمنع فترة التعطل، وتحسين استخدام الموارد وتعزيز الإنتاجية بشكل عام وتجربة المستخدمين.
تحطيم الخرافات ذات الصلة بقابلية الملاحظة: فصل الحقيقة عن الخيال.
المزايا مراقبة البنية التحتية بأكملها بسهولة

يوفر Instana مراقبة مؤتمتة للبنية التحتية في الوقت الفعلي مع دقة مقاييس تصل إلى ثانية واحدة على مستوى سحابات متعددة وبيئات محلية لضمان دقة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) في جميع الأوقات- دون الحاجة إلى تكوين أو تعليمات برمجية.

 تقليل متوسط وقت الحل (MTTR)

يتيح الربط التلقائي لجميع معلومات الأداء والحدث والتكوين من الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) (السحابة والبنية التحتية و Kubernetes والأجهزة الافتراضية والخدمات) لفرقك إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة وذكية بغض النظر عن مكان حدوث المشكلة.

 فرز وتنظيم العناصر بسرعة

يوفر Instana نظرة عامة دقيقة دائمًا على جميع الأنظمة التي تتم مراقبتها، إلى جانب ربط تلقائي للعلامات والتسميات يثري بيانات المراقبة بالسياق الضروري للمساعدة في تبسيط إدارة البنية التحتية بأكملها.
المزايا
خريطة البنية التحتية توفر خريطة البنية التحتية في Instana نظرة عامة على جميع الأنظمة المراقبة، ما يتيح لك تصور كل جانب من جوانب البنية التحتية للتطبيق بسهولة. تمثل كل كتلة ضمن الركائز عنصر البرنامج الذي يعمل على هذا النظام وسوف يتغير لونها لتعكس أي حوادث أو أحداث أو تغييرات.
جدول المقارنة يسهّل جدول المقارنة التعرُّف بسرعة على عناصر التطبيق التي تعتبر حساسة بالنسبة إلى أداء التطبيق أو الخدمة. يمكنك الفرز حسب المقاييس مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية أو استهلاك الذاكرة ومقارنة المقاييس بمرور الوقت لتعرف بسهولة ما إذا كانت التغييرات أو عمليات النشر الجديدة تعمل على تحسين الأداء أو انخفاضه.
دليل السياق تعرض لوحة معلومات دليل السياق في Instana جميع التبعيات المتبادلة بين عناصر السحابة والبنية التحتية والتطبيق. يساعدك ذلك على فهم التبعيات الأولية والنهائية على الفور عندما يواجه تطبيق أو عنصر ما مشكلة.
من الرائع أن يتوفر لديك شيء ما تتمكن من خلاله من تتبع جذر المشكلة في عرض البنية التحتية. لقد قدم معارف حول المشكلات التي لم أكن على علم بها. كينيث سكيرتشلي كبير مهندسي عمليات التطوير Dealerware اقرأ دراسة الحالة
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

 استكشف التقنيات المدعومة
الموارد ما المقصود بمراقبة البُنى التحتية؟

تعرَّف على كيفية عمل مراقبة البُنى التحتية وأفضل الممارسات في هذا الصدد ولماذا يجب عليك تنفيذها في تطبيقك.

 قابلية الملاحظة لتطبيقات السحابة الأصلية

تعرَّف على كيفية اكتشاف Instana الذي يعمل على AWS لعناصر التطبيقات والأنظمة والخدمات المصغّرة تلقائيًا على مستوى البنية التحتية وتقديم قابلية ملاحظة عالية الدقة في كل ثانية.

 كشف حقيقة قابلية الملاحظة: قابلية الملاحظة تتعلق بجزء واحد من مجموعتك

في هذه المقالة، نتعمق في مفهوم خاطئ آخر حول قابلية الملاحظة- وهو الاعتقاد بأنه ينطبق فقط على جزء معين من مجموعتك أو تطبيقك.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع التوثيق دراسات حالة منشورات المدونة الدعم آلية تحديد الوصول