لطالما كانت المنظمات دائمًا مدفوعة لضمان استخدام عمليات موثوقة وآمنة وفعالة للبنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها. ولقد كان ذلك بسيطًا نسبيًا قبل تبني استخدام البنية التحتية السحابية نظرًا لأن جميع العناصر كانت ثابتة. وعلى الرغم من أن بعض أدوات مراقبة البُنى التحتية التقليدية تمكنت من تحقيق بعض التكامل مع الخدمات السحابية، إلا أنها لا تزال تتطلب استرجاع مقاييس البُنى التحتية يدويًا.
توفر مراقبة البُنى التحتية باستخدام IBM Instana Observability قدرات مراقبة مؤتمتة وتنبيهات ومعالجة كلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤية لا مثيل لها في الوقت الفعلي لعناصر البنية التحتية والتطبيقات الموزعة والخدمات المعقدة. يتضمن ذلك الخوادم والحاويات وقواعد البيانات وغير ذلك الكثير، بحيث يكون لدى الفرق جميع البيانات والسياق الذي يحتاجون إليه لمنع فترة التعطل، وتحسين استخدام الموارد وتعزيز الإنتاجية بشكل عام وتجربة المستخدمين.
يوفر Instana مراقبة مؤتمتة للبنية التحتية في الوقت الفعلي مع دقة مقاييس تصل إلى ثانية واحدة على مستوى سحابات متعددة وبيئات محلية لضمان دقة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) في جميع الأوقات- دون الحاجة إلى تكوين أو تعليمات برمجية.
يتيح الربط التلقائي لجميع معلومات الأداء والحدث والتكوين من الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) (السحابة والبنية التحتية و Kubernetes والأجهزة الافتراضية والخدمات) لفرقك إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة وذكية بغض النظر عن مكان حدوث المشكلة.
يوفر Instana نظرة عامة دقيقة دائمًا على جميع الأنظمة التي تتم مراقبتها، إلى جانب ربط تلقائي للعلامات والتسميات يثري بيانات المراقبة بالسياق الضروري للمساعدة في تبسيط إدارة البنية التحتية بأكملها.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
تعرَّف على كيفية عمل مراقبة البُنى التحتية وأفضل الممارسات في هذا الصدد ولماذا يجب عليك تنفيذها في تطبيقك.
تعرَّف على كيفية اكتشاف Instana الذي يعمل على AWS لعناصر التطبيقات والأنظمة والخدمات المصغّرة تلقائيًا على مستوى البنية التحتية وتقديم قابلية ملاحظة عالية الدقة في كل ثانية.
في هذه المقالة، نتعمق في مفهوم خاطئ آخر حول قابلية الملاحظة- وهو الاعتقاد بأنه ينطبق فقط على جزء معين من مجموعتك أو تطبيقك.
يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.