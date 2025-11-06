التحقيق الذكي في الحوادث

تتمثل الخطوة الأولى في إصلاح مشكلة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في فهم الطبيعة الكاملة للحادث ونطاقه، بما في ذلك تحديد السبب الأساسي المحتمل. لكن هذا التحقيق يستغرق وقتًا وخبرة يمكن أن تقلل بشكل كبير من متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، خاصةً بالنسبة للمشكلات الأكثر تعقيدًا. توفِّر ®IBM® Instana Observability تحقيقًا ذكيًا في الحوادث مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل لتحليل السبب الأساسي بشكل أسرع وأكثر شمولية ودقة.