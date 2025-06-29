حل الحوادث بسرعة أكبر باستخدام IBM Instana Intelligent Incident Investigation المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل.

29 يونيو 2025
الإعلان عن أحدث ميزة ذكاء اصطناعي في IBM Instana، ميزة Intelligent Incident Investigation المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، والمتاحة الآن في نسخة المعاينة. تستخدم Instana بالفعل الذكاء الاصطناعي السببي لتحديد السبب الأساسي المحتمل للحادث. ولكن الآن، بنقرة واحدة فقط، يمكن للمستخدمين بدء تحقيق كامل في الحادث باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يقوم Instana فورًا بوضع فرضية لتحديد تفاصيل المشكلة، ومكان حدوثها، وتأثيرها، مقدِّمًا معرفة كاملة بالحادث في غضون ثوانٍ.
مع تجاوز تكاليف فترات التعطل لمبلغ 300,000 دولار أمريكي لكل ساعة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم وفقًا لـ ITIC، تصبح الثواني ذات أهمية كبيرة. مع البيئات الديناميكية والموزعة التي يعمل فيها العديد من الشركات، بما في ذلك استخدام الخدمات المصغرة، والحاويات، وأنماط السحابة الأصلية، والهجينة ومتعددة السحابات، أصبحت أنظمة تكنولوجيا المعلومات ضخمة ومعقدة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تولِّد هذه البيئات كمية هائلة من البيانات التشغيلية، ما يجعل من الصعب التمييز بين الإشارات المهمة والضوضاء.
تشمل أدوات قابلية الملاحظة الشاملة من البداية للنهاية، مثل IBM Instana، ميزات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي تسرِّع اكتشاف وتتبُّع وحل المشكلات، وتساهم في تقليل MTTR. إلا أنه ما زال يتطلب وقتًا وخبرة لتتبُّع مسار المشكلة وإجراء البحث واستكشاف الأخطاء عبر التطبيقات والبنية التحتية الخاصة بك.
الساعة الآن الثانية صباحًا وأداة المراقبة الخاصة بك اكتشفت للتو حادثًا يؤثِّر في الأعمال. يتم استدعاء مهندس موثوقية الموقع (SRE) المناوب ويفتح جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. مهمتهم: تحديد المشكلة الدقيقة، ومعرفة سببها، ثم حلها في أسرع وقت ممكن. بدلًا من التنقل من لوحة معلومات إلى أخرى لتتبُّع مسار الحادث عبر التطبيقات والبنية التحتية، ماذا لو استطاع مهندس SRE استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة وسهولة للقيام بالتحقيق نيابةً عنه؟
في Instana، يتم عرض استنتاجات وإجراءات وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يحقق في الحوادث بشكل فوري، ما يُتيح لمهندس SRE الإشراف على طريقة تفكيره والتحقق من النتائج. أبلغ المستخدمون الأوائل لأداة Instana Intelligent Incident Investigation عن زيادة سرعة التحقيق في الحوادث بما يصل إلى 80%.
يقول Mahesh Billa من مؤسسة العميل صفر IBM CIO: "نحن متحمسون لاستخدام أداة Instana الجديدة Intelligent Incident Investigation". "يُتيح هذا لفريق العمليات لدينا الانتقال من اكتشاف الحوادث إلى التحقيق ثم الإصلاح في وقت قياسي".
بعد التحقيق في الحادث والتحقق من فرضية Instana، حان وقت المعالجة. تستخدم Instana الذكاء الاصطناعي الوكيل أيضًا هنا: باستخدام نتائج التحقيق في الحوادث، يمكن لمهندس SRE تقييم دليل الإجراءات خطوة بخطوة الذي تم إنشاؤه لمعالجة الحادث. الآن يركِّز مهندس SRE كل وقته على اتخاذ الإجراءات لحل المشكلة، مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في الإجراءات التي يتم تنفيذها.
غير قادر على تذكُّر الوسائط والمَعلمات عند الساعة 2 صباحًا لإجراء معين؟ أنت لست وحدك. تقدِّم Instana الدعم هنا أيضًا. ببضع نقرات، يتم إنشاء سكربت Bash لكل خطوة، والذي يمكن بعد ذلك تصديره إلى GitHub للمراجعة والاختبار والنشر.
من المهام الحاسمة ولكن المملة بعد وقوع أي حادث هي توثيق ما حدث بالضبط ومشاركته مع الأطراف المعنية. تتولى Instana ذلك أيضًا: اضغط على "إنشاء ملخص"، وستقوم Instana بتلخيص الحادث، بما في ذلك المعلومات الرئيسية مثل السبب الأساسي، وتأثيره في الأعمال، والإجراءات التي تم تنفيذها.
يوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل المدمج تحديدًا أسرع وأكثر شمولية ودقة للأسباب الأساسية، ما يُتيح لك الحصول على معرفة كاملة بالحادث خلال ثوانٍ. باستخدام Intelligent Incident Investigation وإجراءات المعالجة، يمكنك:
توفِّر IBM Instana رؤية كاملة عبر التطبيقات والخدمات والبنية التحتية من أجل الكشف السريع عن المشكلات وحلها. ما الذي يميز Instana عن أدوات قابلية الملاحظة ومراقبة أداء التطبيقات (APM) الأخرى؟
أداة IBM Instana Intelligent Incident Investigation متاحة الآن في نسخة المعاينة. لتجربتها بنفسك، سجِّل للحصول على النسخة التجريبية. أو للحصول على جولة كاملة وللحصول عن إجابات لأسئلتك، احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا.