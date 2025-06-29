حل الحوادث بسرعة أكبر باستخدام IBM Instana Intelligent Incident Investigation المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل.

الإعلان عن أحدث ميزة ذكاء اصطناعي في IBM Instana، ميزة Intelligent Incident Investigation المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، والمتاحة الآن في نسخة المعاينة. تستخدم Instana بالفعل الذكاء الاصطناعي السببي لتحديد السبب الأساسي المحتمل للحادث. ولكن الآن، بنقرة واحدة فقط، يمكن للمستخدمين بدء تحقيق كامل في الحادث باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يقوم Instana فورًا بوضع فرضية لتحديد تفاصيل المشكلة، ومكان حدوثها، وتأثيرها، مقدِّمًا معرفة كاملة بالحادث في غضون ثوانٍ.

مع تجاوز تكاليف فترات التعطل لمبلغ 300,000 دولار أمريكي لكل ساعة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم وفقًا لـ ITIC، تصبح الثواني ذات أهمية كبيرة. مع البيئات الديناميكية والموزعة التي يعمل فيها العديد من الشركات، بما في ذلك استخدام الخدمات المصغرة، والحاويات، وأنماط السحابة الأصلية، والهجينة ومتعددة السحابات، أصبحت أنظمة تكنولوجيا المعلومات ضخمة ومعقدة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تولِّد هذه البيئات كمية هائلة من البيانات التشغيلية، ما يجعل من الصعب التمييز بين الإشارات المهمة والضوضاء.

تشمل أدوات قابلية الملاحظة الشاملة من البداية للنهاية، مثل IBM Instana، ميزات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي تسرِّع اكتشاف وتتبُّع وحل المشكلات، وتساهم في تقليل MTTR. إلا أنه ما زال يتطلب وقتًا وخبرة لتتبُّع مسار المشكلة وإجراء البحث واستكشاف الأخطاء عبر التطبيقات والبنية التحتية الخاصة بك.