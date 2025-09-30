بنك Mizuho Bank يتمكَّن من تقليل وقت الاستجابة للحوادث وتعزيز التعاون باستخدام IBM® Instana Observability.
يقدِّم Mizuho Bank، الرائد في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، خدماته لملايين العملاء من خلال منصاته على الويب والأجهزة المحمولة. مع تحول القنوات غير المباشرة إلى خيار أساسي، ارتفعت توقعات العملاء بتوفر الخدمات دون انقطاع والأداء السلس. ومع ذلك، أدى تعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات المتزايد لدى البنك إلى زيادة الضغط على فريق العمليات الصغير المكلَّف بصيانة بنية تحتية واسعة وحيوية للأعمال.
عادةً ما كانت أدوات المراقبة تُطلق التنبيهات فقط بعد حدوث المشكلات، ما يترك الفرق في حالة اندفاع للتحقق من المشكلات يدويًا. باستخدام هذا النهج التفاعلي، كان تحديد الأسباب الأساسية والإبلاغ عن الحوادث يستغرق غالبًا ثلاث ساعات. كانت عمليات إعداد التقارير المستهلكة للوقت تصرِف الانتباه عن التطوير الاستراتيجي، بينما كانت التأخيرات في الحل تهدد رضا العملاء وثقتهم. في عالم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت -حيث يمكن أن تُعَد أعطال الأنظمة قضايا اجتماعية- كان بنك Mizuho بحاجة إلى حل قابلية ملاحظة استباقي لمنع المشكلات قبل تفاقمها، ليتمكن من الحفاظ على سمعته في الاستقرار والموثوقية.
في وقت الاستجابة للحوادث من حوالي 3 ساعات إلى ساعة واحدة
في الوقت اللازم لإنشاء التقرير
لتحديث العمليات وتقليل المخاطر، تعاوَن Mizuho Bank مع IBM لتنفيذ IBM Instana Observability. وقد وفَّر الحل رؤية في الوقت الفعلي لأداء النظام وسلوك التطبيقات، ما ساعد فرق بنك Mizuho على اكتشاف المشكلات وحلها قبل أن تؤثِّر في العملاء.
كما أوضح Daiki Hagiwara من فريق تكنولوجيا المعلومات للقنوات الرقمية في بنك Mizuho: مع إطلاق نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الجديد، أردنا تجنُّب الأعطال وحماية الخدمة. لهذا السبب قررنا اعتماد قابلية الملاحظة - لتمكين الاستجابات السريعة إذا حدث أي شيء.
اختار بنك Mizuho منصة IBM Instana لقدراتها على النشر السريع -أقل من خمس دقائق لكل خادم فقط- مع أقل تأثير ممكن في الأنظمة القائمة ولوحات معلومات بديهية وسهلة القراءة متاحة للأطراف المعنية المختصة وغير المختصة. بدعم قوي من IBM® Consulting وIBM® Technology Expert Labs، تمكَّن البنك من دمج Instana خلال إعادة هيكلة كبيرة لمنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بهم، Mizuho Direct.
وقد أتاحت عملية التنفيذ لفرق تكنولوجيا المعلومات في بنك Mizuho Bank رؤية فورية حول سلامة النظام وبطء الأداء وتدفقات المعاملات عبر أنظمة ومنصات متعددة. شعرت الفِرَق بالتمكين للتحقق من المشكلات وفهمها دون الحاجة إلى إعادة إنتاجها في بيئات الاختبار أو الانتظار للحصول على بيانات السجلات. ساهمت لوحات المعلومات المخصصة في Instana في تبسيط التواصل وإعداد التقارير، خاصةً خلال الفترات الحرجة مثل المراقبة بعد الإطلاق. من خلال جَعْل بيانات الأداء متاحة وقابلة للتطبيق، ساهم تنفيذ Instana في تعزيز التعاون بين فِرَق تكنولوجيا المعلومات وفِرَق الأعمال، ما ساعد بنك Mizuho على الانتقال من الاستجابة التفاعلية للأزمات إلى السيطرة الاستباقية.
بعد تطبيق IBM Instana Observability من شركة IBM، حقَّق Mizuho Bank تحسينات قابلة للقياس في الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء ومرونة النظام. انخفض الوقت اللازم للتحقق من المشكلات وإعداد التقارير بأكثر من 65%، ما أدى إلى تقليل زمن الاستجابة للحوادث من حوالي ثلاث ساعات إلى ساعة واحدة. انخفض الوقت المطلوب لإعداد التقارير بأكثر من 50%، كما تم تقليل الجهد المبذول في المراقبة بشكل كبير، بفضل استخدام لوحات المعلومات التي وفَّرت رؤية مشتركة لكلٍّ من الفِرَق التقنية وفِرَق الأعمال.
أشارت Kaori Iwasaki، مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في Mizuho Research & Technologies، إلى: "مع Instana، يمكننا الآن معرفة مكان البطء، وما المشكلة، ومدى تأثيرها - كل ذلك بنظرة سريعة. لقد تحسَّنت سرعة فهم الوضع بشكل كبير".
نتيجةً لهذه النتائج المشجِّعة، بدأ بنك Mizuho بتوسيع استخدام Instana ليشمل أنظمة وقنوات إضافية من أجل توحيد قابلية الملاحظة عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديهم. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط البنك لمواصلة تعزيز البنية التحتية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
يُعَد Mizuho Bank, Ltd.، أحد أكبر وأبرز المؤسسات المالية في اليابان، ويقدِّم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات. وباعتباره جزءًا أساسيًا من Mizuho Financial Group، يؤدي البنك دورًا حيويًا في دعم البنية التحتية المالية في اليابان ويقود الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية. من خلال التركيز القوي على تجربة العملاء والتميز التشغيلي، يواصِل بنك Mizuho الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتقديم خدمات مالية آمنة وسلسة وموثوق بها عبر القنوات الرقمية.
لقد بحثت في الأمر ووجدت أنه بينما يُعَد مصطلح "الخدمات المصرفية الرقمية" أوسع ويشمل تطبيقات الأجهزة المحمولة والإقراض عبر الإنترنت، فإن المصطلح الصحيح في حالة Mizuho Direct هو "الخدمات المصرفية عبر الإنترنت". لذلك، احتفظت بكلمة "رقمية" في قسم وصف الشركة.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. IBM، وشعار IBM، وGranite، و watsonx.ai، وwatsonx.data، وwatsonx.governance وwatsonx Orchestrate هي علامات تجارية لشركة IBM Corp، مسجلة في الكثير من مناطق الاختصاص القضائي في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.