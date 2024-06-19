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المساعدة التي يمكننا تقديمها
تعزيز أمن أعمالك
يساعد IBM Garage على تحقيق القيمة، وليس تحديدها فحسب. يمكنك توسيع نطاق عملية التحوّل من المفهوم إلى عملية اعتماد المستخدم من خلال منهجية ونموذج تشغيل قائم على البيانات ويتمحور حول المستخدم ويركّز على القيمة، والذي أثبت قدرته على تحقيق تحسينات بنسبة 20٪ في الكفاءة.
%20
increase in data team efficiency(1)
%108
ROI on projects built with the methodology(1)
%75
faster developer tool delivery(3)
%20
increase in customer engagement(2)
بصفتها أحد شركاء AWS المميزين، تقدم IBM Consulting خبرات ومنهجيات وأدوات التحول في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات - من مختلف الصناعات - لتسريع رحلتك نحو تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على سحابة AWS.
نسعى إلى تعزيز قدراتك لمتابعة فرص النمو وتحقيق عائد على الاستثمارات وأهداف العمل والوصول إلى جوهر قيمة المستوى التالي من فريق المبيعات.
تقدم IBM Consulting خبرات موثوقة مبنية على 30 عامًا من الخبرة كشريك لشركة Microsoft. حقق احتياجات عملك وحقق أقصى استفادة من الاستثمارات في Microsoft من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي وAzure Cloud.
لدى IBM Consulting أكثر من 10000 مستشار متخصص في خدمات Oracle Cloud ساعدوا العملاء في إنجاز أكثر من 6500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تم تكوين الممارسة لتحقيق أقصى قدر من أداء الأعمال وتقديم نموذج تشغيل مستهدف هو الأفضل في فئته مع قدرات الأعمال المهمة - والتي تم تحسينها لتقديم أكبر قيمة ممكنة.
تُعد IBM Consulting شريكًا عالميًا معترفًا به في كل قارات العالم
قامت IBM بتطوير تحالف فريد مع Adobe في النظام البنائي الذي يشمل التقنية والخدمات. وتم ذلك من خلال نهج يهتم بالصناعة أولاً، وقدرات الاستشارات التفصيلية عبر جميع برامج Adobe السحابية الثلاثة، وحلول Adobe الخاصة، والسمعة الطيبة في التعامل مع بعض المشاريع الأكثر تعقيدًا في نظام عملاء Adobe البنائي.