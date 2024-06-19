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IBM Consulting

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

احصل على التقرير
رسم توضيحي لتقرير تكلفة خروق البيانات لعام 2024
تصنيف IBM على أنها الشركة الاستشارية رقم 1 من قِبَل AI Magazine

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تحويل الأمن الإلكتروني لتعزيز نمو أعمالك

المساعدة التي يمكننا تقديمها
IBM تطرح الجيل الجديد من مساعد الأمن الإلكتروني المدعوم بالجيل الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعزيز أمن أعمالك

 

 

من نحن؟

 

IBM Consulting هي شركة الاستشارات العالمية الكبرى الوحيدة التي تقع ضمن شركة تقنية. ومن خلال مبادئ ترتكز على الابتكار المفتوح والتعاون والثقة، فإننا لا نكتفي بتقديم المشورة فحسب. بل نحن نعمل جنبًا إلى جنب لتصميم وبناء وتشغيل شركات عالية الأداء - جنبًا إلى جنب مع عملائنا وشركائنا.

 

إعادة صياغة طريقة العمل التي تدير بها أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي داعم يتميز بأنه موجّه وموثوق به ومفتوح وقابل للتوسع.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها
تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي
ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة في الركائز الأربعة للأمن الإلكتروني

احصل على تقرير المحلل

إحداث تغيير جذري في إمكانية وصول المجتمع إلى الخدمات الاجتماعية

تعرف على المزيد حول Connect360

أجرى Elias Khnaser مقابلة مع Vikas Ganoorkar حول الاستحواذ على VMware Broadcom

شاهد/استمع

ServiceNow وIBM يحدثان ثورة في تنمية المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحويل تنمية المواهب

تحديث وترحيل بنية SAP للمهام الحساسة إلى التقنيات السحابية تعرف على المزيد
تحسين المشتريات بالاعتماد على الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي الدفع تجاه تحقيق قيمة تجارية
تحسين المساعد الرقمي TOBi باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تعرف على المزيد
IBM في GRAMMYs — تحويل التجارب الرقمية إنشاء تجارب موثوقة، على نطاق واسع
تربطنا بشركة IBM علاقات تعاون وثيقة للغاية، فأي مشروع رقمي يتطلب التعاون الجيد بين الفريق التقني وفريق البيانات ومعهم فريق التسويق وفريق المحتوى. وتمثل شركة IBM حلقة الوصل التي تساعدنا على تحقيق ذلك.

بيل جينكس

مدير التقنية، نادي All England Lawn Tennis

IBM Consulting تحصل على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من AWS

تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول

IBM تؤمن عقدا للأمن الإلكتروني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

اقرأ المزيد

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

شاهد هذه الحلقة

التجربة هي كل شيء

تتبع IBM iX منهجًا قائمًا على البيانات ويستند إلى التصميم لتجربة التحوّل.

استكشف قدراتنا
التجارب المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي تعلم كيفية إنشاء تجربة العملاء (CX) من الجيل التالي
تقرير حالة فريق المبيعات

ابحث عن منشئي القيمة في فريق المبيعات

امنح كل عميل ما يريده، بالطريقة التي يريدها

انتهى عصر التخمين

تعزيز الإبداع والإنتاجية إلى أقصى درجة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تغيير جذري في سلسلة توريد المحتوى التي تعتمد عليها

تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري إلى أقصى درجة

اكتساب ميزة تنافسية

IBM وويمبلدون وقدرات watsonx شاهد الابتكار على أرض الواقع
إعداد تجربة العملاء بتصور جديد باستخدام المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي اقرأ دراسة الحالة
من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركة IBM، قامت شركة فولكس فاجن بإنشاء منصة مخصصة للعملاء اكتشف تجربة قيادة حديثة
إتقان التجربة الرقمية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open)، وتحويل بيانات التنس إلى معارف باستخدام الذكاء الاصطناعي تعرف على المزيد
إذا لم نحصل على مساعدة IBM iX في تأسيس تجارتنا متعددة القنوات بالسرعة التي فعلوها، لكنا قد خسرنا حصتنا في السوق بحلول الوقت الحالي.

CIO وCDO

شركة تصنيع

تحويل البيع بالتجزئة باستخدام IBM وAdobe والذكاء الاصطناعي

اكتشف محتوى ذا طابع شخصي لا نهاية له

تحولات في مشاركة المشجّعين: فرص جديدة للتقنية والذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة

تبنّي التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

خمسة دروس من أصحاب الأداء المتميّز في مجال المنتجات الرقمية

الاستفادة من المنتجات الرقمية في تعزيز عائد الاستثمار

دليل الرئيس التنفيذي لأتمتة تقنية المعلومات

لمساعدة الرؤساء التنفيذيين على البقاء على اطلاع على التغييرات سريعة التحول، يقوم معهد IBM لقيمة الأعمال (IBM Institute for Business Value) بإصدار سلسلة من الأدلة الموجّهة والمدعومة بالأبحاث حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتناول موضوعات متنوعة تتراوح ما بين أمن البيانات والاستثمار التقني وتجربة العملاء.

 تحويل تقنية المعلومات إلى محفظة استثمارية
تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك باستخدام Azure اقرأ المدونة
تصميم بنية مرنة للذكاء الاصطناعي

مزايا التصميم الهجين

مسارات لتحسين أحمال تشغيل VMware على AWS

تعرف على المزيد حول تحديث VMware®

حماية البيانات والهويات وأعباء العمل على مستوى تقنيات السحابة الهجينة

تبسيط إدارة الهوية والوصول (IAM)

ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة في إدارة الوصول إلى الهوية

تنزيل تقرير المحللين

رعاية تتمحور حول المريض بفضل القدرات التي تركز على الذكاء الاصطناعي استكشف
حقق ابتكارًا سريعًا من خلال توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على AWS شاهد كيف اجتمعت
تعقد شركة Campari Group العالمية العملاقة للمشروبات شراكة مع IBM Consulting لبناء "مصنع رقمي" اقرأ المزيد
شركة DDI تعزز وضعها الأمني لتمكين التحول في المستقبل اقرأ المزيد
بالتعاون مع شركة IBM، أصبح لدينا الآن رؤية دقيقة للعالم على مدار 24 ساعة في الوقت الفعلي.

روبرت أوه

نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية للشركة لدى Doosan Group والرئيس التنفيذي للعمليات، Doosan Digital Innovation

HCLTech وIBM تعلنان عن مركز التميز الخاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ المزيد عن هذا التعاون

كيف تقوم IBM وAWS بتعميم الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx

تبسيط عملية نشر الذكاء الاصطناعي

تأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي

الأمن ليس خيارًا، بل اختبار

العمليات

بادر بتحويل عملياتك التشغيلية باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.

 استكشف جميع القدرات
إحداث تغيير جذري في عمليات شبكات الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي استكشف الطبقات الثلاث
تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال إسناد العمليات التمويل والمحاسبة إلى جهات خارجية

تعرف على المزيد

تصنيف IBM Consulting كشركة رائدة في تقديم خدمات تقنية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوروبا من أجل الامتثال لمعايير توجيه تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)

اطلع على التقرير

إعادة صياغة الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي في الأساس

استكشاف المزيد

الجانب الإنساني للموارد البشرية - تعزيز الروابط الحقيقية مع الذكاء الاصطناعي

شاهد/استمع

تقوم شركة Hyster-Yale بالاستفادة من رؤى الموارد البشرية العالمية لبناء مجموعة من المواهب الجاهزة للمستقبل استكشف هذه القصة
تم تبسيط نظام الموارد البشرية بمساعدة IBM Consulting الارتقاء بالمستوى
تنفيذ منصة عالمية وموحدة لتخطيط المبيعات والعمليات تعرف على المزيد
تأسيس أعمال أكثر استدامة وكفاءة السعي نحو مستقبل مشرق
هناك عدد من شركات التقنية التي نعتبرها شركاء استراتيجيين لشركة Hyster-Yale، ومن بين كل تلك الشركات، تعد IBM واحدة من العلاقات الأكثر أهمية.

جون بارثو، CIO

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة؟

اقرأ &quot;سؤال وجواب&quot; مع Oday Abbosh

التنقل في سلاسل التوريد في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ الخلاصة

دليل شاغلي منصب الرئيس التنفيذي (CEO) للمشتريات

عزز قوتك الشرائية

6 حقائق صعبة يجب على الرئيس التنفيذي مواجهتها

كيفية الانطلاق إلى الأمام بشجاعة وإيمان في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 احصل على الرؤى
من التعقيد إلى الوضوح: المسارات المستقبلية لعملاء VMware تطوير استراتيجيتك
تعمل WPP وIBM على إحداث ثورة في التسويق بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ البيان الصحفي

معهد IBM لقيمة الأعمال التجارية يحتل المرتبة الأولى في الريادة الفكرية

تعرف على ركائزنا الأربع

تقديم الخدمات العامة بكفاءة وسرعة وتأثير

تعرف على المزيد

مساعدة العملاء على إدارة المخاطر التنظيمية والتشغيلية والمالية

تعرف على المزيد حول IBM Promontory

شاهد كيف يمكن لتكامل البيانات أن يساعد في نسج شبكة أمان اجتماعي أقوى اقرأ المزيد
حل التعلم الآلي لشركة Siemens Gamesa وIBM Consulting لتصنيع شفرات التوربينات تعرف على المزيد
لا يجب عليك تحويل التقنية فحسب، وإنما يجب عليك تحويل الثقافة أيضًا، وهذا محل اهتمامنا في IBM Garage لتمكين موظفينا من إحداث فَرق، وخلق قيمة مستدامة طويلة المدى

شيلي كالمز

رئيس القسم الرقمي بشركة Woodside Energy

مجال الشؤون المالية مهيأ لثورة في الذكاء الاصطناعي التوليدي

فتح آفاق البراعة التحليلية لفريقك المالي

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث التغيير التحويلي

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

التغلب على التحديات في رحلة عملياتك المالية

فتح طريقك نحو تحقيق القيمة

إعادة صياغة طريقة العمل التي تدير بها أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي داعم يتميز بأنه موجّه وموثوق به ومفتوح وقابل للتوسع.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها
تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي
ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة في الركائز الأربعة للأمن الإلكتروني

احصل على تقرير المحلل

إحداث تغيير جذري في إمكانية وصول المجتمع إلى الخدمات الاجتماعية

تعرف على المزيد حول Connect360

أجرى Elias Khnaser مقابلة مع Vikas Ganoorkar حول الاستحواذ على VMware Broadcom

شاهد/استمع

ServiceNow وIBM يحدثان ثورة في تنمية المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحويل تنمية المواهب

تحديث وترحيل بنية SAP للمهام الحساسة إلى التقنيات السحابية تعرف على المزيد
تحسين المشتريات بالاعتماد على الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي الدفع تجاه تحقيق قيمة تجارية
تحسين المساعد الرقمي TOBi باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تعرف على المزيد
IBM في GRAMMYs — تحويل التجارب الرقمية إنشاء تجارب موثوقة، على نطاق واسع
تربطنا بشركة IBM علاقات تعاون وثيقة للغاية، فأي مشروع رقمي يتطلب التعاون الجيد بين الفريق التقني وفريق البيانات ومعهم فريق التسويق وفريق المحتوى. وتمثل شركة IBM حلقة الوصل التي تساعدنا على تحقيق ذلك.

بيل جينكس

مدير التقنية، نادي All England Lawn Tennis

IBM Consulting تحصل على اعتماد برنامج "كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي" من AWS

تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول

IBM تؤمن عقدا للأمن الإلكتروني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

اقرأ المزيد

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

شاهد هذه الحلقة

التجربة هي كل شيء

تتبع IBM iX منهجًا قائمًا على البيانات ويستند إلى التصميم لتجربة التحوّل.

استكشف قدراتنا
التجارب المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي تعلم كيفية إنشاء تجربة العملاء (CX) من الجيل التالي
تقرير حالة فريق المبيعات

ابحث عن منشئي القيمة في فريق المبيعات

امنح كل عميل ما يريده، بالطريقة التي يريدها

انتهى عصر التخمين

تعزيز الإبداع والإنتاجية إلى أقصى درجة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تغيير جذري في سلسلة توريد المحتوى التي تعتمد عليها

تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري إلى أقصى درجة

اكتساب ميزة تنافسية

IBM وويمبلدون وقدرات watsonx شاهد الابتكار على أرض الواقع
إعداد تجربة العملاء بتصور جديد باستخدام المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي اقرأ دراسة الحالة
من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركة IBM، قامت شركة فولكس فاجن بإنشاء منصة مخصصة للعملاء اكتشف تجربة قيادة حديثة
إتقان التجربة الرقمية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open)، وتحويل بيانات التنس إلى معارف باستخدام الذكاء الاصطناعي تعرف على المزيد
إذا لم نحصل على مساعدة IBM iX في تأسيس تجارتنا متعددة القنوات بالسرعة التي فعلوها، لكنا قد خسرنا حصتنا في السوق بحلول الوقت الحالي.

CIO وCDO

شركة تصنيع

تحويل البيع بالتجزئة باستخدام IBM وAdobe والذكاء الاصطناعي

اكتشف محتوى ذا طابع شخصي لا نهاية له

تحولات في مشاركة المشجّعين: فرص جديدة للتقنية والذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة

تبنّي التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

خمسة دروس من أصحاب الأداء المتميّز في مجال المنتجات الرقمية

الاستفادة من المنتجات الرقمية في تعزيز عائد الاستثمار

دليل الرئيس التنفيذي لأتمتة تقنية المعلومات

لمساعدة الرؤساء التنفيذيين على البقاء على اطلاع على التغييرات سريعة التحول، يقوم معهد IBM لقيمة الأعمال (IBM Institute for Business Value) بإصدار سلسلة من الأدلة الموجّهة والمدعومة بالأبحاث حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتناول موضوعات متنوعة تتراوح ما بين أمن البيانات والاستثمار التقني وتجربة العملاء.

 تحويل تقنية المعلومات إلى محفظة استثمارية
تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك باستخدام Azure اقرأ المدونة
تصميم بنية مرنة للذكاء الاصطناعي

مزايا التصميم الهجين

مسارات لتحسين أحمال تشغيل VMware على AWS

تعرف على المزيد حول تحديث VMware®

حماية البيانات والهويات وأعباء العمل على مستوى تقنيات السحابة الهجينة

تبسيط إدارة الهوية والوصول (IAM)

ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة في إدارة الوصول إلى الهوية

تنزيل تقرير المحللين

رعاية تتمحور حول المريض بفضل القدرات التي تركز على الذكاء الاصطناعي استكشف
حقق ابتكارًا سريعًا من خلال توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على AWS شاهد كيف اجتمعت
تعقد شركة Campari Group العالمية العملاقة للمشروبات شراكة مع IBM Consulting لبناء "مصنع رقمي" اقرأ المزيد
شركة DDI تعزز وضعها الأمني لتمكين التحول في المستقبل اقرأ المزيد
بالتعاون مع شركة IBM، أصبح لدينا الآن رؤية دقيقة للعالم على مدار 24 ساعة في الوقت الفعلي.

روبرت أوه

نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية للشركة لدى Doosan Group والرئيس التنفيذي للعمليات، Doosan Digital Innovation

HCLTech وIBM تعلنان عن مركز التميز الخاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ المزيد عن هذا التعاون

كيف تقوم IBM وAWS بتعميم الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx

تبسيط عملية نشر الذكاء الاصطناعي

تأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي

الأمن ليس خيارًا، بل اختبار

العمليات

بادر بتحويل عملياتك التشغيلية باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.

 استكشف جميع القدرات
إحداث تغيير جذري في عمليات شبكات الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي استكشف الطبقات الثلاث
تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال إسناد العمليات التمويل والمحاسبة إلى جهات خارجية

تعرف على المزيد

تصنيف IBM Consulting كشركة رائدة في تقديم خدمات تقنية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوروبا من أجل الامتثال لمعايير توجيه تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)

اطلع على التقرير

إعادة صياغة الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي في الأساس

استكشاف المزيد

الجانب الإنساني للموارد البشرية - تعزيز الروابط الحقيقية مع الذكاء الاصطناعي

شاهد/استمع

تقوم شركة Hyster-Yale بالاستفادة من رؤى الموارد البشرية العالمية لبناء مجموعة من المواهب الجاهزة للمستقبل استكشف هذه القصة
تم تبسيط نظام الموارد البشرية بمساعدة IBM Consulting الارتقاء بالمستوى
تنفيذ منصة عالمية وموحدة لتخطيط المبيعات والعمليات تعرف على المزيد
تأسيس أعمال أكثر استدامة وكفاءة السعي نحو مستقبل مشرق
هناك عدد من شركات التقنية التي نعتبرها شركاء استراتيجيين لشركة Hyster-Yale، ومن بين كل تلك الشركات، تعد IBM واحدة من العلاقات الأكثر أهمية.

جون بارثو، CIO

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة؟

اقرأ &quot;سؤال وجواب&quot; مع Oday Abbosh

التنقل في سلاسل التوريد في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ الخلاصة

دليل شاغلي منصب الرئيس التنفيذي (CEO) للمشتريات

عزز قوتك الشرائية

6 حقائق صعبة يجب على الرئيس التنفيذي مواجهتها

كيفية الانطلاق إلى الأمام بشجاعة وإيمان في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 احصل على الرؤى
من التعقيد إلى الوضوح: المسارات المستقبلية لعملاء VMware تطوير استراتيجيتك
تعمل WPP وIBM على إحداث ثورة في التسويق بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ البيان الصحفي

معهد IBM لقيمة الأعمال التجارية يحتل المرتبة الأولى في الريادة الفكرية

تعرف على ركائزنا الأربع

تقديم الخدمات العامة بكفاءة وسرعة وتأثير

تعرف على المزيد

مساعدة العملاء على إدارة المخاطر التنظيمية والتشغيلية والمالية

تعرف على المزيد حول IBM Promontory

شاهد كيف يمكن لتكامل البيانات أن يساعد في نسج شبكة أمان اجتماعي أقوى اقرأ المزيد
حل التعلم الآلي لشركة Siemens Gamesa وIBM Consulting لتصنيع شفرات التوربينات تعرف على المزيد
لا يجب عليك تحويل التقنية فحسب، وإنما يجب عليك تحويل الثقافة أيضًا، وهذا محل اهتمامنا في IBM Garage لتمكين موظفينا من إحداث فَرق، وخلق قيمة مستدامة طويلة المدى

شيلي كالمز

رئيس القسم الرقمي بشركة Woodside Energy

مجال الشؤون المالية مهيأ لثورة في الذكاء الاصطناعي التوليدي

فتح آفاق البراعة التحليلية لفريقك المالي

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث التغيير التحويلي

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

التغلب على التحديات في رحلة عملياتك المالية

فتح طريقك نحو تحقيق القيمة

كيف نبث فيها الحياة

يساعد IBM Garage على تحقيق القيمة، وليس تحديدها فحسب. يمكنك توسيع نطاق عملية التحوّل من المفهوم إلى عملية اعتماد المستخدم من خلال منهجية ونموذج تشغيل قائم على البيانات ويتمحور حول المستخدم ويركّز على القيمة، والذي أثبت قدرته على تحقيق تحسينات بنسبة 20٪ في الكفاءة.

 تعرف على طريقة عمل IBM Garage تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

%20

increase in data team efficiency(1)

%108

ROI on projects built with the methodology(1)

%75

faster developer tool delivery(3)

%20

increase in customer engagement(2)

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