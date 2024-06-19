لمساعدة الرؤساء التنفيذيين على البقاء على اطلاع على التغييرات سريعة التحول، يقوم معهد IBM لقيمة الأعمال (IBM Institute for Business Value) بإصدار سلسلة من الأدلة الموجّهة والمدعومة بالأبحاث حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتناول موضوعات متنوعة تتراوح ما بين أمن البيانات والاستثمار التقني وتجربة العملاء.

