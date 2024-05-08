تتعاون IBM و SAP لمساعدة المؤسسات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لزيادة الإنتاجية وعائد الاستثمار. يعتمد نهجنا المشترك في الذكاء الاصطناعي التوليدي على نظام بنائي مفتوح وعلى أساس من الثقة. وباعتبار IBM شركة التقنية الوحيدة التي تتمتع بخبرات استشارية هائلة في SAP، فإنها تتعاون مع SAP لإضافة قيمة للعميل طوال رحلته لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال: تحديد خرائط الرحلة بشكل مشترك، والابتكار المشترك للحلول، وتقديم رحلات التحول التي تدعم RISE.
اكتشِف كيف يمكننا المساعدة في تسريع مشروع تحوُّل مؤسستك إلى SAP من خلال خبرتنا المتعمقة في الصناعة والعمليات إلى جانب الذكاء الصناعي.
مستشار SAP متميز ومعتمَد.¹
عائد استثمار في مشروع التحوّل المالي على برنامج SAP S/4HANA.²
نحن شركة رائدة عالميًا في مجال التحوّل إلى SAP — بما في ذلك RISE with SAP — حيث نقدم ما يغير قواعد اللعبة من قدرات الذكاء الاصطناعي، ونشر تقنيات متعددة للسحابة الهجينة، وقدرات إدارة الكفاءات والتغيير.
عزِّز تجارب العملاء المخصّصة من خلال استراتيجيات وحلول تجمع التسويق والمبيعات والخدمات معًا في تجربة برمجيات SAP متعددة القنوات.
يمكنك إنشاء حل استراتيجي لإدارة الموارد البشرية ونشره وإتاحته بسرعة لتحسين تجربة الموظفين وتحقيق الفعالية التشغيلية من خلال SAP SuccessFactors.
نحن نرافقك في رحلتك بدءًا من الاستشارة وحتى التنفيذ من أجل إعادة تصميم عمليات المشتريات الخاصة بمؤسستك رقميًا بهدف التحديث وتحقيق الكفاءة باستخدام أنظمة SAP.
ألقِ مسؤولية إدارة وصيانة أحمال تشغيل SAP ودورات حياته على عاتق IBM حتى تتفرغ للتركيز على أعمالك الأساسية وتستفيد من القدرات الحديثة لتعزيز الابتكار والكفاءة والمرونة.
يمكنك تسريع نشر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابي من SAP وتبسيط العمليات وتعزيز الابتكار المتواصل باستخدام خدمة RISE with SAP، بفضل الحلول الشاملة المبنية على خبرات IBM في الابتكار والتحوّل.
استكشِف التقنية السحابية للصناعة الذكية من IBM في قطاع الصناعات التحويلية. تتعاون IBM مع SAP لتحسين عمليات سير العمل الذكية بهدف تحسين رؤى البيانات والقدرات التنبؤية والأتمتة.
خدمات IBM® SAP CleanCore هي مجموعة من الوحدات النمطية تساعدك على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) في ممتلكات SAP الخاصة بمؤسستك من خلال خطة مصمَّمة بشكل فريد وخارطة طريق تدعم دراسة الجدوى لاستخدام برنامج SAP S/4HANA.
شركة النفط والغاز العالمية OMV تضاعف قدرتها الإنتاجية وتحقِّق القيمة من خلال الابتكار والكفاءة.
شركة مرافق الكهرباء العالمية Iberdrola تُضيء سماء المستقبل باستخدام طاقة متجددة ومستدامة.
في "شركة التقنية التي تصنع المخبوزات"، يقدمون رؤًى تهتم بالكفاءات لتكوين قوى عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.
تتحد خبرتنا ووظائف برنامج SAP S/4HANA معًا لتحسين النتائج وتقليل وقت التنفيذ والمخاطر.
الخطوات الخمس التي ينبغي على المديرين التنفيذيين اتخاذها لتقييم استراتيجية تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبناء نظام يعزّز الاستجابة والمرونة على مستوى الأعمال.
حن من أفضل مقدمي الخدمات من حيث معايير التنفيذ والابتكار ومراعاة "صوت العميل" وفقًا لدراسة HFS لأفضل 10 مقدمي خدمات SAP S/4HANA.
تتمتع ستاسي وهي نائبة الرئيس في IBM Consulting بخبرة تزيد عن 25 عامًا في SAP، وترأس "الشراكة العالمية مع SAP في الاستشارات" و"شراكة التطوّر مع SAP" في IBM.
يرأس بيل، قائد SAP في IBM Consulting في الأمريكتين، جميع جوانب خدمات SAP من تقديم الحلول والتقدير والتسليم لعملائنا في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
تُعد كريستي شريكًا في ممارسات التطبيقات المؤسسية في IBM Consulting، وهي تضع استراتيجيات التغيير الشامل مع العملاء وتؤدي دورًا رائدًا وتقوم بالتوجيه لضمان عمليات تنفيذ ناجحة.
تقدم IBM Cloud مجموعة كبيرة من البُنى التحتية المعتمَدة من SAP والتي تضم منتجات للعمل
بدون نظام تشغيل، و VMware، والسحابة الخاصة الافتراضية (VPC)، ومنتجات IBM Power Systems Virtual Server.
لقد عقدت IBM و Microsoft و SAP شراكة استراتيجية لتقديم الدعم والخدمات
لتبسيط انتقالك إلى برنامج SAP S/4HANA.
تُعد IBM شريكًا استشاريًا رائدًا لخدمة AWS، وتعمل IBM على تبسيط عملية الانتقال إلى برنامج SAP S/4HANA دون
تعطيل عمليات الأعمال الحساسة.
بالاستعانة بشركة IBM و SAP يمكنك تشغيل قاعدة بيانات داخل الذاكرة بكفاءة
وقوة وسرعة أكبر وبتكلفة ملكية أقل مع تحليلات ذات صلة وقابلة للتنفيذ.
يمكنك تلقّي رسائل Think الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.
اكتشِف كيف يمكننا المساعدة بما نملك من خبرة متعمقة في الصناعة والعمليات بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي ونشر تقنيات متعددة للسحابة الهجينة وقدرات إدارة التغيير والكفاءات.
انضم إلى فريقنا المكون من أفراد متفانين ومبتكرين والذين يحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.
1 شهادات تكامل الأنظمة (SI) العالمية من SAP، فبراير 2023 (يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com)
2 التأثير الاقتصادي الإجمالي لخدمات التحول المالي في SAP من خلال TruQua، وهي إحدى شركات IBM