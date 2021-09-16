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RISE with SAP

 BREAKTHROUGH مع IBM لبرنامج RISE with SAP
تسريع نشر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي من SAP وتبسيط العمليات وتعزيز الابتكار المستمر في جميع أنحاء مؤسستك.
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يساعد خادم RISE with SAP on IBM Power Virtual Server على تسريع عملية التحول مع SAP S/4HANA

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تبسيط الرحلة من خلال نقطة مساءلة موحدة

يوفر BREAKTHROUGH with IBM القدرات اللازمة لتسريع الوظائف وتحسين نتائج RISE WITH SAP من خلال حلول شاملة تستفيد من الابتكار والخبرة في IBM.

يمكنك تحديث ذكاء عمليات الأعمال لجعلها أكثر كفاءة وذكاءً وقابلية للتوسع. ويمكنك تبسيط العمليات من خلال شريك SAP واحد موثوق به لخدمة تحويل الأعمال لكي يدير كل العمليات بدءًا من الخدمات الاستشارية والتنفيذية ووصولاً إلى الإنترنت السحابي كخدمة (Cloud IaaS) وإدارة التطبيقات والبنية التحتية.

هذه ليست ترقية أخرى لمزود الخدمة، بل إنه نهج شامل لحلول تخطيط موارد المؤسسات السحابية وتحويل طريقة إنجاز الأعمال، والذي يقدمه شركاء ملتزمون يمكنك الوثوق بهم.
تتولى IBM تنفيذ أحد أكبر مشاريع التحول المؤسسي في العالم استنادًا إلى برنامج SAP لتخطيط موارد المؤسسات (SAP ERP)، والذي تم تسريعه بواسطة RISE WITH SAP على سحابة IBM Cloud على IBM Power.
القدرات IBM Rapid Discovery

كخطوة أولى في رحلة تحويل الأعمال، يقدم هذا النهج لـ SAP خدمات موجهة للأعمال مدفوعة بالأصول وقائمة على الخبرة وقابلة للتكرار ومصممة بشكل مخصص. يساعد ذلك في بناء أساس لنجاح التحول.

 تعرّف على الاكتشاف السريع IBM Rapid Move for SAP S/4HANA

إنه حل يُمكّن الشركات من استخدام الاستثمارات الحالية من SAP لتنفيذ نقلة بخطوة واحدة إلى SAP S/4HANA من أي مصدر باستخدام الأتمتة لتسريع عملية الترحيل بأقل قدر من المخاطر.

 IBM Accelerated Move Center

مصنع ترحيل من الجيل التالي مصمم لأتمتة رحلتك وتسريعها، وهو مدعوم ببنية تحتية سحابية فعالة لتمكن مؤسستك من التحول إلى مؤسسة ذكية، ما يوفر لك قدرة أكبر على التنبؤ في طريقك نحو SAP S/4HANA.

 مشاهدة الفيديو (2:50) قوالب صناعات IBM Impact

حلول SAP المستندة إلى عقود من الخبرة والتجربة التي نتمتع بها والتي تعمل على تسريع برامج S/4HANA وأتمتة الاختبارات وإدارة البيانات وتمكين القدرات المعرفية والتحليلات المتقدمة في الوقت الفعلي.

 خيار المورد المتميز من IBM RISE with SAP

بالاعتماد على BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP، يتضمن خيار المورد المتميز منصة IBM السحابية بصفتها خدمة بنية تحتية (IaaS)، ويجمع بين الخدمات الاستشارية والتنفيذية والتطبيقية وخدمات الإدارة التقنية في عرض واحد.

 تعرف على المزيد الخدمات المُدارة لتطبيقات SAP

تساعد الخدمات المُدارة لتطبيقات SAP على تحسين استخدام مجموعة الموارد وتحسين المرونة من خلال توفير الدعم والتحسين للوظائف التشغيلية الأساسية، مثل إعداد تقارير الأمان والامتثال وتقديم التطبيقات والخدمات لخطوط الأعمال.

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شارك في الإنشاء مع IBM Garage
تعاون مع ™IBM Garage ابتكر الحلول، وطوِّرها، وقِس نتائجها، وحسِّنها، ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام تحديث عمليات الأعمال

خفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال إعادة تحديد عمليات نموذج أعمالك وتقليل تعقيدات المشروع باستخدام أفضل ممارسات التحسين التي أثبتت جدواها والتي توفر سرعة أكبر في عائد الاستثمار وتقلل من التكلفة الإجمالية للملكية.

 تبسيط العمليات

زيادة الموثوقية مع تقليل الضغط على موارد النظام البنائي الخاص بك وتعزيز الأمان وتحسين الامتثال التنظيمي والترحيل إلى SAP S/4HANA مع اتباع نهج يناسب شركتك.

 دفع عجلة التحسين المستمر

توفر منصة SAP Business Technology Platform (BTP) مرونة في التهيئة السريعة لتناسب شركتك، بينما تتيح لك IBM سير العمل الذكي لتمكنك من زيادة التمايز في فئة الأعمال الخاصة بك.
دراسات حالة
Virescent Infrastructure

تنطلق منصة الطاقة المتجددة Virescent Infrastructure في رحلة سحابة هجينة مع IBM وSAP لتسريع نمو الأعمال المستدامة.
Puravankara Limited

تسعى شركة التطوير العقاري Puravankara إلى تسريع رحلتها في مجال التطوير العقاري من خلال IBM وSAP من خلال نشر RISE WITH SAP.

الرؤى

ابق في الصدارة مع هذه الاعتبارات الثلاثة لتبني RISE WITH SAP اقرأ المدونة
خيار المورد المتميز من BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP
تسريع رحلتك وتحسينها لتصل إلى سحابة S/4HANA
رؤى وإرشادات لقيادة عملية التحول الخاصة بك من خلال RISE with SAP
تعرّف على خبرائنا Adil Zafar

يساعد Adil -الشريك المساعد في شركة IBM- في إزالة الغموض عن الرحلة إلى السحابة ويعمل مع العملاء لاختيار تبني مدفوع بالقيمة وتبسيط نهج النشر إلى SAP S/4HANA.

Abe Iruegas

يتمتع Abe بفهم واسع لتطبيقات الأعمال وخبرة واسعة في العمل مع العملاء لتطوير خارطة الطريق التي تحقق قيمة تجارية إضافية، وذلك بصفته قائد أعمال برنامج SAP RISE العالمي - الشريك.

 Dharma Atluri

يدعم Dharma العملاء في رحلتهم نحو السحابة الهجينة، وذلك بصفته كبير المهندسين المعماريين لبرنامج RISE with SAP، الذي يمكّن خدمات الإدارة التقنية على IBM Cloud جنبًا إلى جنب مع مزودي الخدمات السحابية الكبار الآخرين (Azure وAWS).
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