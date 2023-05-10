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خدمات SAP المدارة

خدمات SAP المُدارة للتطبيقات وتخطيط موارد المؤسسات
يمكنك تقليل التكاليف وتعزيز المرونة مع الخدمات السحابية المُدارة لتطبيقات SAP.
رسم توضيحي يصور شخصًا يصل إلى تطبيقات SAP على سحابة IBM Cloud
دع IBM تدير أحمال تشغيل SAP لديك حتى تتمكن من التركيز على الابتكار والفرص الجديدة

تُسهم الخدمات المُدارة لتطبيقات SAP في تعزيز المرونة وتحسين استخدام الموارد من خلال دعم الوظائف التشغيلية الأساسية وتحسينها. تزداد قابلية التنبؤ في مجالات مثل إعداد تقارير الأمان والامتثال وإدارة التطبيقات وتقديم الخدمات لقطاعات الأعمال من حيث التكلفة والموارد وحمل التشغيل.

من خلال هذه التحسينات في مستوى الرؤية، يمكن للمؤسسات أن تختار بشكل استباقي اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المناسبة وتؤسس حماية وحلولاً استباقية للتهديدات وتسرع عمليات الأعمال وتصمم خدمات السحابة.
القدرات
تسريع اعتماد السحابة

تحسين مرونتك ووقت وصولك إلى السوق من خلال نقل تطبيق SAP لديك إلى السحابة المُدارة.

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التي تحتاجها

اختر اتفاقية مستوى الخدمة التي تحتاجها، والتي تمتد من الجهاز الظاهري إلى نظام التشغيل ووصولاً إلى مستوى التطبيق.

زيادة الأمن والامتثال

تساعد الحماية الاستباقية والحل السريع للتهديدات على التخفيف من الأضرار المحتملة وفترة التعافي غير المرغوب فيها.

IBM Garage
تعاون مع ™IBM Garage ابتكر الحلول وطوِّرها وقِس نتائجها وحسِّنها ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. يمكنك تحقيق القيمة بسرعة وتبنى التقنيات الرائدة من خلال الشراكة التي تنشئها مع فريقك ومجموعة متنوعة من الخبراء المعتمدين في الأعمال وتحسينات التصميم وأمن البيانات والتكنولوجيا. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
من خلال العمل مع IBM للانتقال إلى إدارة تطبيقات SAP على IBM Cloud، نضمن حماية بياناتنا على مدار الساعة باستخدام حل الاستعادة من الكوارث على سحابة IBM Cloud. Maria Gutierrez، الرئيس التنفيذي للمعلومات، شركة Performance iN Lighting. اطلع على أخبار Performance iN Lighting

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 Devraj Bardhan

قاد Devraj العديد من مشاريع التحول الكبيرة، حيث قاد خطة لنمو الأعمال من خلال الابتكار والكفاءات الرقمية، بصفته المدير التقني لخدمات إدارة SAP ومهندس SAP S/4HANA وقائد مختبر حلول SAP.

 Dharma Atluri

يمكّن Dharma خدمات الإدارة التقنية على سحابة IBM وغيرها من السحابات العملاقة -بصفته كبير المهندسين المعماريين لـ RISE with SAP- وذلك لدعم العملاء خلال رحلتهم إلى السحابة الهجينة من خلال الأتمتة والبيانات وسير العمل الذكي المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
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