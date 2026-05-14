شركة IBM تحصل على شهادة لعمليات الذكاء الاصطناعي للأعمال من SAP

حصلت IBM Consulting على شهادة SAP لعمليات الذكاء الاصطناعي للأعمال، وهو إنجاز مهم يعزز مكانة IBM كأكثر الشركاء تطورًا من الناحية التشغيلية في منظومة SAP، وهي مؤسسة GSI الوحيدة التي تحمل جميع شهادات شركاء SAP العالمية الثمانية.

تاريخ النشر 14 مايو 2026

تؤكد هذه الشهادة أن IBM لديها أطر عمل للحوكمة، وضوابط أمان، وانضباط في التسليم لتشغيل الذكاء الاصطناعي للأعمال عبر بيئات SAP المعقدة على مستوى المؤسسة. بالنسبة إلى العملاء الذين يعملون على تسريع تحول SAP الخاص بهم، فهي تُعد ضمانًا بأن شركة IBM قادرة على القيام بما هو أكثر من مجرد تطبيق الذكاء الاصطناعي بل يمكنها تشغيله وإدارته وتوسيع نطاقه بطريقة موثوقة من اليوم الأول.

أساس مثبت للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تؤكد شهادة SAP لعمليات الذكاء الاصطناعي للأعمال قدرة IBM على تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرة في عمليات SAP: ما يدعم العمليات المتصلة، ويعزز استقرار الخدمة، ويمكّن دعم عملية اتخاذ القرار القائم على البيانات على مستوى المؤسسات. يستفيد العملاء من شريك تم التحقق من قدراته على مدار دورة الحياة بأكملها، بدءًا من وضع الإستراتيجية والتصميم وصولاً إلى العمليات المستمرة والتحسينات المستمرة.

وهذا يعكس فلسفة IBM الأساسية: تمكين الذكاء الاصطناعي كجزء لا يتجزأ ومتداخل في عمليات SAP، بدلاً من كونه إضافة مستقلة.

الانتقال من مرحلة التجريب إلى العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

من خلال تشغيل الذكاء الاصطناعي الحواري والتوجيهي والوكيل ضمن بيئات SAP، تعمل IBM على إحداث تغيير تشغيلي ملموس، يشمل:

  • تحسين تجربة المستخدم
  • انخفاض تكلفة العمليات
  • اتخاذ قرارات أسرع تستند إلى رؤى ثاقبة تُحقق نتائج أعمال مؤكدة
  • تحقيق القيمة المستمرة من خلال التحول المتواصل

بالنسبة إلى العملاء، يكون التأثير ملموسًا. وهي ذكاء اصطناعي يحسن طريقة إنجاز العمل عبر المؤسسة، ويقلل التكاليف التشغيلية، ويسرع عملية اتخاذ القرارات، ويبني نوعًا من المرونة التي تحافظ على الأداء وتحقق نتائج الأعمال. نموذج IBM للتحول المتواصل يعني أن القيمة لا تتوقف عند بدء التشغيل؛ بل تتضاعف عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من طريقة عمل الشركة.

الشهادة كمعيار تشغيلي

بالنسبة إلى IBM، لا تُعَد الشهادة نهاية الطريق، بل هي معيار تشغيلي. تعكس شهادة SAP لعمليات الذكاء الاصطناعي للأعمال قدرات IBM المؤسسية في مجالات الحوكمة والأمن والتسليم والتمكين المستمر. يضمن ذلك تنفيذ الذكاء الاصطناعي باستمرار وتوسيعه عبر بنى SAP حول العالم، ما يعمل على توفير نتائج متوقعة وتسريع تحقيق القيمة للعملاء.

هل أنت مستعد للمرحلة القادمة من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات؟

مع ازدياد وتيرة تبني المؤسسات لـ RISE with SAP، والمبادئ الأساسية المنظمة، وبنى Joule والسحابة أولاً، تمنح شهادة SAP لعمليات الذكاء الاصطناعي للأعمال لشركة IBM ثقة لعملائنا بأن الذكاء الاصطناعي للأعمال يمكن تشغيله بأمان، وتوسيع نطاقه بمسؤولية، وتقديم قيمة قابلة للقياس منذ اليوم الأول.

يعزز هذا الإنجاز دور IBM كشريك مؤثر في السوق، ويساعد المؤسسات على تعزيز SAP Core الخاصة بها، وتقليل المخاطر التشغيلية، واتخاذ قرارات أذكى وأسرع من خلال الذكاء الاصطناعي للأعمال.

"يعكس حصول IBM على شهادة SAP لعمليات الذكاء الاصطناعي للأعمال بالضبط مستوى التطور في الشريك الذي يحتاجه عملاء المؤسسات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة. لا توفر IBM عمقًا تقنيًا فقط عبر محفظة SAP، بل توفر أيضًا الصرامة التشغيلية وأطر عمل الحوكمة التي تحول الطموحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى واقع تجاري. معًا، نساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانات SAP في الذكاء الاصطناعي للأعمال، بأمان ومسؤولية وبسرعة."

—Emer Neville، الرئيسة العالمية لمركز التميز للشركاء، SAP

Joseph Msays

VP & Global Managing Partner, EA Managed Services

