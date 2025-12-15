IBM® Consulting Application Management Suite: تعزيز التحوُّل الذكي لأنظمة SAP

في بيئة الأعمال سريعة التغيّر اليوم، والمتأثرة بتقلبات الأسواق وتطور توقعات العملاء والتقدم التقني المتسارع، لم تَعُد المرونة خيارًا. وقد أدَّى التقارب بين اعتماد S/4HANA وRISE with SAP وJoule (الذكاء الاصطناعي الوكيل) إلى زيادة تعقيد جهود التحديث، ما جعل التحول تحديًا استراتيجيًا للمؤسسات.

بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، يُعَد تحوُّل SAP عملية موازنة دقيقة بين الابتكار والاستقرار، والسرعة والتحكم، والتكلفة والقيمة. رغم أن S/4HANA يقدِّم إمكانيات واعدة، فإن التقدم غالبًا ما يتباطأ؛ بسبب تعقيدات الأنظمة القديمة، والعمليات المجزأة، والأنشطة كثيفة الموارد.

بحسب ASUG (مجموعة مستخدمي SAP في الأمريكتين)، فإن 45% فقط من المشاركين يستخدمون S/4HANA بشكل فعلي، فيما يشير 77% منهم إلى أن سرعة تطور التكنولوجيا تمثِّل حاجزًا رئيسيًا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي الوكيل في تقليل وقت إتمام المهام بنسبة 25% وتحسين جودة العمل بنسبة 40%.