تخزِّن حلول برمجيات SAP كميات هائلة من البيانات الحساسة. ولذلك، فإن تأمين هذه الحلول يُعَد أمرًا أساسيًا للحفاظ على سرية هذه البيانات وسلامتها وتوافرها، وحمايتها من الوصول غير المصرَّح به أو التلاعب بها أو الإفصاح عنها.

يوفر IBM Guardium حماية شاملة ورؤية متكاملة للبيانات أثناء انتقالها بين البيئات السحابية وقواعد البيانات والتطبيقات، ما يضمن تأمين برمجيات SAP وما يتجاوزها.