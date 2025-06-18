بناء نسيج هوية قوي قابل للتكيف مع مختلف الموردين مع حل موثوق به لإدارة الهوية والوصول (IAM)
تعمل عروض IBM® Verify معًا لتحديث إدارة الهوية والوصول (IAM) مع الاستفادة من الأدوات الحالية للوصول السلس إلى الهوية الهجينة دون إثقال كاهل المسؤولين لديك.
قم بزيادة معدلات إجراء العملاء لعمليات الشراء مع تقليل المخاطر من خلال مصادقة هوية سلسة بدون كلمة مرور ومقاومة للتصيد الاحتيالي مع الحفاظ على الخصوصية.
قم بدمج وتعزيز أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) الحالية، والقضاء على حالات انعزال بيانات الهوية، وتحسين وضعك الأمني وبناء سير عمل نسيج الهوية لتحسين تجربة المستخدم.
عزز استجابتك للكشف عن تهديدات الهوية واكتشف التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية للهوية لديك من خلال الرؤية المضمنة وإدارة الوضع الأمني المتكاملة.
قم بإسناد عملية نشر إدارة الهوية والوصول (IAM) إلى موفر الحلول الموثوق به منذ ما يقرب من 3 عقود من قِبل بعض أكبر المؤسسات والبنى التحتية الأكثر حساسية.
يساعدك Verify في تلبية احتياجاتك من الامتثال التنظيمي في مختلف الصناعات والمتطلبات، بحيث تظل معايير الامتثال لديك محدّثة وتتجنب عمليات التدقيق المزعجة.
"نستخدِم هذا المنتج منذ خمس سنوات، وقد كانت تجربتنا ممتازة من حيث الأمان، خاصةً في ما يتعلق بالمصادقة متعددة العوامل وقدرات تسجيل الدخول الموحد. كما أنه يساعد على توفير الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية".
"هذا المنتج مفيد للأغراض الأمنية بفضل المصادقة على مستوى المستخدم المعتمدة فيه".
"أحببت هذا المنتج. لقد تم حل جميع المشكلات في هذا المنتج مع مرور الوقت، والآن لا نواجه أي عقبات".
قم بتجربة الوصول الآمن إلى الهوية بطريقة مبسطة وسلسة. جرّب Verify.