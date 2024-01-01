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الأمان
Verify
يتوقَّع العملاء عند دخولهم إلى بوابتك الإلكترونية أو عند تعاون الشركاء تجربة رقمية آمنة وسلسة.
وفي ظل وجود ملايين من هويَّات المستهلكين ومليارات المعاملات، كيف يمكنك جمع البيانات وتخزينها وإدارتها لتخصيص التفاعلات مع الالتزام بمعايير الخصوصية؟ باستخدام حلول IBM® Verify CIAM، يمكنك تقديم تجارب مستخدم سلسة وقابلة للتكرار تعزِّز ولاء العملاء للعلامة التجارية وتُسهم في تقليل التهديدات الأمنية على المؤسسة.
أنشئ تجارب تسجيل بسيطة ومميزة للعلامة التجارية، واحصل تدريجيًا على بيانات المستهلكين بموافقتهم لتعزيز المعاملات المخصصة.
يُمكنك إعادة التحقق من المستخدمين المعروفين باستخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو تجارب دون كلمة مرور مثل تسجيل الدخول عبر الشبكات الاجتماعية، من خلال اعتماد أساليب تتكيف مع المخاطر.
اسمح للمستخدمين بإدارة ملفاتهم الشخصية بأنفسهم لتعديل السمات والتفضيلات والموافقات على الفور، ووفِّر إمكانية استعادة الحساب بشكل آمن.
أدِر ملايين الهويات من العديد من المصادر غير الموثوق بها. تمكَّن من إضافة تطبيقات جديدة مع مرور الوقت، ووضع سياسات منع الاحتيال ودمج الأنظمة عبر المؤسسة.
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