يتوقَّع العملاء عند دخولهم إلى بوابتك الإلكترونية أو عند تعاون الشركاء تجربة رقمية آمنة وسلسة.

وفي ظل وجود ملايين من هويَّات المستهلكين ومليارات المعاملات، كيف يمكنك جمع البيانات وتخزينها وإدارتها لتخصيص التفاعلات مع الالتزام بمعايير الخصوصية؟ باستخدام حلول IBM® Verify CIAM، يمكنك تقديم تجارب مستخدم سلسة وقابلة للتكرار تعزِّز ولاء العملاء للعلامة التجارية وتُسهم في تقليل التهديدات الأمنية على المؤسسة.