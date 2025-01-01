تستند أسعار برنامج IBM Verify إلى الاستخدام الفعلي، ما يُتيح لك إضافة مستخدمين أو أو إزالتهم، أو حتى حالات استخدام المنتج، ضمن Verify وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.
تُستخدَم وحدات الموارد لقياس الاستخدام الديناميكي لمؤسستك بين كل من القوى العاملة والمستهلكين وحالات استخدام المنتج.
استخدم هذه الأداة لتقدير تكاليف حالات استخدام القوى العاملة مثل الموظفين أو المتعاقدين أو المواطنين أو الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس. يعتمد الحساب بناءً على تكرار تسجيل الدخول للأفراد الذين يدخلون بانتظام إلى التطبيقات.
بالنسبة إلى حالات استخدام العملاء، تواصَل مع مندوب المبيعات للحصول على تقدير مخصَّص.
حدِّد موعدًا للاجتماع هنا لمناقشة خيارات التسعير.
اعثر على أفضل خيار في دليل شركاء أعمال IBM.
ابدأ بأدلة التكوين والمساعدة المدمجة داخل التطبيقات.
** يعتمد تسعير تسجيل الدخول الموحَّد (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) والوصول التكيفي على إجمالي المستخدمين النشطين شهريًا لكل حالة استخدام. تنخفض التكاليف إذا كان المستخدمون ينشطون أقل من مرّة واحدة في الشهر.
*** يعتمد تسعير دورة الحياة والتجهيز على إجمالي عدد المستخدمين لكل حالة استخدام.
إخلاء مسؤولية: وفَّرنا هذه الأداة لراحتك بهدف تقدير عدد وحدات الموارد المطلوبة لبرنامج IBM Verify. الأخطاء في الأداة غير مقصودة وسيتم تصحيحها فور إبلاغ IBM بها. وفي حال حدوث أيٍّ من هذه الأخطاء، فإن ذلك لا يُعفي العملاء من مسؤوليتهم في الحصول على الاشتراكات أو التراخيص اللازمة، والالتزام بمستوى الاستخدام المصرَّح به لكل برنامج أو خدمة. يجب تحديد الأرقام الفعلية المستخدمة في العرض أو عرض السعر أو الطلب بالاعتماد على معلومات الترخيص الخاصة بالإعلان والبرنامج أو وثيقة وصف الخدمة.