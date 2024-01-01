شريك عالمي ومدير محفظة، خدمات الأمن الإلكتروني دينيش ناجاراجان دينيش هو خبير متمرس في الأمن الإلكتروني يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال الاستشارات والتحول. وبصفته شريكًا عالميًا في IBM Consulting، فإنه يقدم المشورة إلى CxOs بشأن أمن البيانات والتطوير والأمن والعمليات وأمان quantum safe، وإستراتيجية التشفير. يتمتع دينيش بسجل حافل في تنفيذ المشروعات الأمنية واسعة النطاق، كما شغل أيضًا منصب CISO في إحدى الشركات الرائدة في السوق المالي العالمي، حيث قاد فريقًا من الممارسين الأمنيين لتقديم خدمات أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

مدير المنتجات الأول Anna Fernezian تمتلك Anna خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال إدارة الهوية. تشمل خبرتها أدوارًا في القطاعات المالية والرعاية الصحية والحكومية، وتتميز بقدرتها على تقديم حلول تفوق توقعات العملاء. بفضل خبرتها في أمن السحابة والمنصات، تقدِّم Anna حلولاً متميزة للعملاء حول العالم.

شريك وقائد Cyber Trust في الأمريكتين Matt Cass يتولى Matt مسؤولية إدارة الهوية والوصول، وأمن البيانات والتطبيقات، وأمن السحابة والمنصات ضمن خدمات الأمن الإلكتروني في IBM Consulting. وهو ذو خبرة تزيد عن 25 عامًا في مساعدة المؤسسات العالمية على تحويل برامجها للأمن الإلكتروني إلى عمليات عالمية المستوى من خلال الحلول المبتكرة والكفاءة التشغيلية.