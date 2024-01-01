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إدارة الهوية والوصول
تُعَد إدارة الهوية والوصول ضرورية لحماية البيانات والأنظمة؛ حيث تجعل مجموعة واسعة من التقنيات والسيناريوهات البشرية والآلية هذه المهمة معقدة.
تمكَّن من تبسيط هذه المهمة بمساعدة خبراء الهوية والأمان لتحديد الحلول وإدارتها عبر البيئات السحابية الهجينة، وتحويل عمليات سير عمل الحوكمة، وإثبات الامتثال.
تشمل خدمات إدارة الهوية والوصول على مستوى المؤسسة التقييم وتحديد الاستراتيجية لتحسين برنامج الهوية والوصول في المؤسسة، مع قائمة أولويات للمشاريع لتنفيذها في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. ومن خلال برنامج محسَّن، يمكن للمؤسسات إدارة وصول المستخدمين النهائيين إلى التطبيقات والأدوات الرائجة، وحماية المعلومات الحساسة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
تشمل خدمات إدارة الهوية والوصول للمستهلك (CIAM) مجموعة متكاملة من الخدمات، بدءًا من استراتيجيات التبني والتقييم، ومرورًا بالتنفيذ والتكامل، ووصولاً إلى الخدمات المُدارة والعمليات الكاملة عند الطلب، لمساعدة المؤسسات على تنفيذ برنامج حديث لإدارة الهوية والوصول للمستهلكين.
ساعد فريق أمن إدارة الهوية والوصول (IAM) في IBM على تحويل شركة مرافق الخدمات من خلال حل IAM سحابي على مستوى المؤسسة، ما مكَّنها من الانتقال إلى نموذج أعمال أكثر فاعلية من حيث التكلفة واعتماد عمليات IAM أكثر كفاءة وسلاسة.
تمكَّن فريق خدمات الأمن في IBM من أتمتة 95% من طلبات وصول المستخدمين، ما ساهم في تعزيز الوضع الأمني، وتقليل الفجوات في التدقيق والامتثال، وخفض تكاليف البرمجيات والتشغيل الخاصة بإدارة حلول الهوية والوصول.
مع وجود 25 حلاً منفصلاً لإدارة الهوية والوصول تدير 95,000 هوية، تعاونت المؤسسة مع خبراء خدمات IAM من IBM لتبسيط عملية الإعداد وتعزيز التحكم في الوظائف الحيوية.
دينيش هو خبير متمرس في الأمن الإلكتروني يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال الاستشارات والتحول. وبصفته شريكًا عالميًا في IBM Consulting، فإنه يقدم المشورة إلى CxOs بشأن أمن البيانات والتطوير والأمن والعمليات وأمان quantum safe، وإستراتيجية التشفير. يتمتع دينيش بسجل حافل في تنفيذ المشروعات الأمنية واسعة النطاق، كما شغل أيضًا منصب CISO في إحدى الشركات الرائدة في السوق المالي العالمي، حيث قاد فريقًا من الممارسين الأمنيين لتقديم خدمات أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تمتلك Anna خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال إدارة الهوية. تشمل خبرتها أدوارًا في القطاعات المالية والرعاية الصحية والحكومية، وتتميز بقدرتها على تقديم حلول تفوق توقعات العملاء. بفضل خبرتها في أمن السحابة والمنصات، تقدِّم Anna حلولاً متميزة للعملاء حول العالم.
يتولى Matt مسؤولية إدارة الهوية والوصول، وأمن البيانات والتطبيقات، وأمن السحابة والمنصات ضمن خدمات الأمن الإلكتروني في IBM Consulting. وهو ذو خبرة تزيد عن 25 عامًا في مساعدة المؤسسات العالمية على تحويل برامجها للأمن الإلكتروني إلى عمليات عالمية المستوى من خلال الحلول المبتكرة والكفاءة التشغيلية.
يشغل Jayesh منصب قائد عالمي في إدارة المنتجات ضمن مجموعة Cyber Trust لخدمات الأمن الإلكتروني في IBM Consulting. وهو ذو خبرة تزيد عن 22 عامًا في تصميم وتقديم خدمات الأمن الإلكتروني للعملاء في جميع أنحاء العالم، مستفيدًا من خبرته التقنية عبر مختلف الصناعات ومجالات الأمن.
اكتشِف لماذا يُعَد عنصرًا أساسيًا في أي برنامج أمني للمؤسسات، خاصةً فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي.
تستفيد هذه المدونة من رؤى مستمدة من خبرات ألمع العقول في الأمن الإلكتروني لتقدِّم دعمًا مهنيًا للمتخصصين في جميع أنحاء العالم.
يمكنك فهم مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال توفر رؤية عالمية لديك لمشهد التهديدات.
تمكَّن من تسريع الابتكار ونمو الأعمال في مؤسستك من خلال خدمات وتقنيات الهوية السحابية لدعم التحول الرقمي على أي منصة سحابية.
حافِظ على الامتثال للضوابط التنظيمية دون المساس بالابتكار لتلبية متطلبات عملائك.
احمِ خصوصية عملائك عبر مختلف نقاط الاتصال الرقمية، مع تقديم تجارب سلسة وشاملة تدعم التفاعل عبر الأجهزة المحمولة.
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