تعزيز استراتيجيات الوقاية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة

يؤدي تبني نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات الجهات الخارجية على مستوى المؤسسة بالإضافة إلى الاستخدام المستمر لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى توسيع نطاق سطح الهجوم، ما يشكل ضغطًا على فرق الأمن.

يمكن أن يساعدك تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم استراتيجيات الوقاية الأمنية، بما في ذلك في مجالات إدارة سطح الهجوم، وإدارة الفريق الأحمر وإدارة الحالات. يمكن تبني هذه الحلول من خلال خدمات أمنية مُدارة بالكامل.

لاحظت المؤسسات التي طبقت حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مجال الوقاية الأمنية الأثر الأكبر في خفض تكلفة الاختراق، حيث وفرت في المتوسط 2.22 مليون دولار مقارنة بالمؤسسات التي لم تنشر هذه التقنيات.