الصفحة الرئيسية
الخدمات
مجموعة XForce الإلكترونية
عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإلكترونية، فلا يمكنك دائمًا التنبؤ بموعد حدوث الهجوم، ولكن يمكنك الاستعداد له. الاستجابة لحادث إلكتروني هي مسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين بالمؤسسة. ينبغي أن تكون مؤسستك بأكملها مستعدة للاستجابة بسرعة ومرونة وبهدف مشترك وخدمات أمنية مناسبة.
يعمل حل مجموعة IBM X-Force الإلكترونية على إنشاء عمليات محاكاة واقعية من أجل توجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية، ما يساعدك على ضمان قدرتك على الاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني والتعافي منها على مستوى المؤسسة، وإدارة الثغرات الأمنية، وبناء ثقافة أمنية أكثر صلابة في مؤسستك.
منذ بدء التدريب في عام 2016، شارك أكثر من 17000 من قادة الأعمال في تدريبنا الواقعي، حيث وجدوا أفكارًا لتطوير خطة الاستجابة ضمن بيئة آمنة، من خلال استخدام أفضل ممارسات المجال وحوادث اختراق البيانات الواقعية.
اكتسب معارف واحصل على ملاحظات مستمدة من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.
تتكبد المؤسسات التي لديها فريق للاستجابة للحوادث (IR) والتي اختبرت بانتظام خطة الاستجابة للحوادث الخاصة بها متوسط تكلفة حوادث اختراق البيانات أقل بمقدار 1.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بالمؤسسات التي ليس لديها فريق للاستجابة للحوادث أو التي لم تختبر خطة الاستجابة للحوادث.
امنح فريق الاندماج متعدد الوظائف لديك الفرصة للشعور بصعوبة وضغط حادث اختراق بيانات واقعي من خلال تجربة واقعية وقائمة على الألعاب في محاكاة للحادث.
عند المشاركة في تجربة مجموعة X-Force الإلكترونية، ستحظى بفرصة نادرة للتعاون ليس فقط مع فريقك الأمني بل مع القادة التنفيذيين في مختلف وحدات العمل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشؤون القانونية والعلاقات العامة والموارد البشرية وشؤون العمليات والشؤون المالية.
تُقيم شركة IBM Consulting مرافق مجموعة IBM الإلكترونية في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وواشنطن، وأوتاوا بكندا (بالشراكة مع جامعة أوتاوا)، وبنغالور بالهند. ويوفر كل مرفق من هذه المرافق للمؤسسات بيئة تفاعلية ومماثلة للواقعية من أجل تجربة سيناريوهات استجابة إلكترونية واقعية، في مركز عمليات أمنية (SOC) كامل النطاق قائم على نموذج فريق الاندماج.
يمكنك الاستمتاع بالتجارب الواقعية والقائمة على الألعاب المقدمة من مجموعة IBM X-Force الإلكترونية في الموقع الذي تفضله. سيخصص لك فريق مجموعة X-Force الإلكترونية جدول أعمال لمدة نصف يوم أو يوم كامل، ثم يجعل فرقك التقنية والقيادية تشارك في جلسة تفاعلية لتعزيز الاستجابة للأمن الإلكتروني.
توفر تجارب مجموعة IBM X-Force الإلكترونية الافتراضية عمليات محاكاة واقعية من أجل تعزيز استجابة مؤسستك الإلكترونية وتحسين المرونة ومعالجة الثغرات الأمنية—في أي مكان حول العالم. تعاون مع جميع العاملين في مؤسستك، بغض النظر عن الموقع. يمكن تخصيص تجاربنا التي تتراوح مدتها من ساعتين إلى 4 ساعات بناءً على مجال عملك وموقعك وبنية مؤسستك.
أحدث أبحاث X-Force مجمعة في مكان واحد تضم أحدث المدونات الجديدة كل أسبوع.
تعرّف على كيفية شن جهات التهديدات الإلكترونية للهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
بفضل دورها المزدوج في فريق X-Force، تهتم Snow بتقديم حوادث مماثلة للمديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة والفرق التقنية من خلال تدريبات المجموعة الإلكترونية وإجراء عمليات الهندسة الاجتماعية للعملاء.
من خلال التفكير بعقلية المخترقين إلى جانب أكثر من 20 عامًا من الخبرة المهنية في مجال الأمن الإلكتروني كمهاجمة ومدافعة، تجمع Jennifer بين العمليات التكتيكية والضرورات الإستراتيجية وتحقق التوازن بينها.
Richard هو كبير المستشارين التقنيين ومهندس ألعاب الحرب الإلكترونية، ويتمتع بخبرة تزيد عن 7 سنوات في مجال الأمن الإلكتروني. وهو مسؤول عن تصميم وتطوير وتسهيل تجارب التحقيق التقنية لعملاء IBM. يتمتع Richard بمعرفة تقنية واسعة عبر المجالات والأدوات الأمنية.
يحظى Marco بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تطوير البرمجيات، واختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، والأبحاث. وهو مخترع رئيسي في شركة IBM، وحاصل على الدكتوراه في التحقيقات الرقمية. يصمم Marco تدريبات الأزمات الإلكترونية ويطورها ويقدمها.
تُعد Claire المسؤولة عن المحتوى والمصممة الواقعية لمجموعة X-Force الإلكترونية وتتمتع بخبرة تصل إلى 7 سنوات في مجال التصميم وإنشاء المحتوى. وهي تدير حاليًا الأصول الإبداعية وتطور السيناريوهات لمجموعة X-Force الإلكترونية. وبفضل خبرتها في مجال الخصوصية وعلم النفس السياسي، تستكشف أيضًا الموضوعات الأمنية في Security Intelligence.
بفضل خبرتها في مجال القيادة والأمن الإلكتروني التي امتدت على مدار عقدين من الزمان في كل من القطاع العسكري وقطاع الشركات، تتخصص شركة Brenden في تعزيز إمكانات إدارة الأزمات في المؤسسات. من خلال الاستعداد الإستراتيجي، وتعزيز مرونة الفريق، وتوطيد التعاون، يضمن فريقنا استعداد عملائنا للاستجابة بفعالية عند حدوث الأزمات لا محالة.
فهم أعمق للقدرات التي يقدمها X-Force لحماية منظمك من الهجمات الإلكترونية.
تعرّف على المزيد حول عروض المجموعة الإلكترونية وكيفية تدريب مؤسستك على الاستجابة الكاملة لحوادث الأعمال.
بعد وقوع حادث الاختراق الإلكتروني، قد تُحدث كل ثانية فارقًا. هيئ فريقك للاستجابة في أصعب الظروف التي قد تواجه مؤسستك.
استجابة شاملة للهجمات الإلكترونية على مستوى الأزمات التي تهدد مؤسستك بأكملها.
ساعد فريقك على تحسين برنامج الاستجابة للحوادث والحد من تأثير حوادث الاختراق من خلال إعداد فرق الاستجابة للحوادث والعمليات والضوابط.
حدّد الثغرات الأمنية في كل من نظامك البنائي الرقمي والمادي بأكمله وحدد أولوياتها وعالجها مع الخدمات الأمنية الهجومية المقدمة من X-Force Red.
تواصل مع خبراء الأمن العالمي وخبراء التحليل الذكي للتهديدات واستمتع بتحليلات رائدة في المجال لتبسيط وأتمتة منصة التهديدات الإلكترونية لديك.
خصص مسارات التعلم الإلكتروني وساعد الطلاب على تحويل هذه المعرفة إلى سيناريوهات عملية وواقعية.
احصل على التحديثات عبر البريد الإلكتروني وكن مطَّلِعًا على أحدث التهديدات ذات الصلة بالمشهد الأمني والأفكار والأبحاث الرائدة في المجال.
حدِّد موعدًا لجلسة استكشاف مع فريق X-Force لدينا لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجهها.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.