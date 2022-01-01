تستفيد IBM® X-Force® Threat Intelligence من فريق من محللي الاستعلامات من الطراز العالمي لمساعدة المؤسسات على فهم كيفية تغير مشهد التهديدات وأحدث التقنيات التي تستخدمها الجهات المهدّدة. يستخرج هؤلاء المحللون رؤى من الهندسة العكسية للبرامج الضارة وأبحاث الشبكة الخفية وتتبع الثغرات الأمنية لمساعدتك على تأمين بيئاتك بشكل أفضل.

وبفضل فهمنا العميق لطريقة تفكير الجهات المهدّدة وكيفية وضعها للإستراتيجيات والضربات الهجومية، يمكن أن تساعدك X-Force Threat Intelligence في منع الحوادث واكتشافها والاستجابة لها والتعافي منها والتركيز على أولويات العمل.