

يمكن لفريق X-Force مساعدتك في بناء وإدارة برنامج أمني متكامل لحماية منظمتك من التهديدات العالمية. يتمتع فريقنا بفهم عميق للطريقة التي يفكر بها مصادر التهديد ولكيفية تخطيطهم وتنفيذهم للهجمات، ما يمكّنه من منع الحوادث واكتشافها والتصدّي لها والاستجابة لها والتعافي منها، حتى يتسنى لك التركيز على أولويات عملك. تستند خدمات X-Force الهجومية والدفاعية إلى البحث عن التهديدات وجمع معلومات عنها ومعالجتها.

يتألف الفريق من مهاجمين ومخترقين وباحثين ومحللين، والكثير منهم يعد من قادة الفكر العالميين في مجال الأمن الإلكتروني. ونظراً لأن فريق X-Force يعمل في 170 دولة حول العالم، فإنه على أتم استعداد لتوفير الدعم لك في أي وقت وفي أي مكان.

يضفي X-Force الطمأنينة إلى فريقك الأمني، حيث نعمل في الخطوط الأمامية لمنع الاختراقات والاستجابة لها واحتوائها حال حدوثها، مما يتيح لك الصمود في وجه الهجمات الإلكترونية واستئناف عمليات أعمالك دون انقطاع.