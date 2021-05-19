نحن نوفر تهيئة السحابة ومراجعة البنية التحتية للعثور على التكوينات الخاطئة الحساسة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الامتيازات أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة. يمكن لمتسللي X-Force Red الكشف عن مسارات الهجوم المحتملة وممارسات عمليات التطوير غير الآمنة مثل مشاركة الأسرار (بيانات الاعتماد المميزة ومفاتيح API / SSH والمزيد). كما أنهم يكتشفون ويصلحون العيوب القابلة للاستغلال داخل الحاويات والبيئة المتصلة بها.