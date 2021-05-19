الصفحة الرئيسية الخدمات اختبار الاختراق خدمات اختبار الاختراق الخاصة بـ IBM X-Force Red
اختبار الاختراق لنماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والشبكات والأجهزة والموظفين لديك للكشف عن الثغرات الأمنية التي تعرض أهم أصولك للهجمات وإصلاحها
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تحديد الثغرات الأمنية الحساسة وإصلاحها عبر مؤسستك

من خلال مختبرين بشريين خبراء، نقوم بفحص تطبيقات مؤسستك وشبكاتها ونماذج الذكاء الاصطناعي وأجهزتها لفهم التهديدات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي.

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حماية الأصول الهامة باستخدام عقلية المهاجم

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القدرات خدمات اختبار الذكاء الاصطناعي

كشف ومعالجة الثغرات الأمنية عبر نماذج الأساس والنماذج اللغوية الكبيرة (FM / LLMs) ومسارات MLSecOps ومنصات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).

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اختبر أجهزتك المحمولة وشبكتك وإنترنت الأشياء (IOT) وتطبيقاتك الخلفية. يستطيع X-Force Red توفير اختبار اختراق يدوي ومراجعة التعليمات البرمجية الآمنة والتحليل الثنائي وتقييم الثغرات الأمنية لأي منصة.

 شاهد الفيديو اختبار الشبكة

منع الهجمات الانتهازية باستخدام اختبار الاختراق اليدوي للشبكة من X-Force Red. يحدد المتسللون لدينا الثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى هجمات انتهازية ويكشف الاختبار عن الثغرات الأمنية التي لا تستطيع برامج الفحص اكتشافها، مثل العيوب المنطقية والأبواب الخلفية والتكوينات الخاطئة.

 استكشف خدمات أمن الشبكة اختبار الأجهزة

اختبار الهندسة والأمن من وجهة نظر المتسللين. يستطيع X-Force Red إجراء هندسة عكسية لأجهزتك للعثور على الثغرات الأمنية أثناء التطوير، وتقييم مصدر الرمز البرمجي والبيانات الداخلة والخارجة من الأنظمة، وتحديد الثغرات الأمنية في تنفيذ المنتج والمكتبات الخارجية.

 استكشف اختبار الأجهزة هندسة اجتماعية

يمكن أن يكون البشر الحلقة الأضعف في أمانك. يعد تحديد مخاطر السلوك البشري جانبًا رئيسيًا من جوانب الهندسة الاجتماعية. يمكن أن تتضمن عمليات X-Force Red الحيل التي قد يستخدمها المهاجمون لخداع موظفيك للكشف عن معلومات حساسة.

 استكشف الهندسة الاجتماعية خدمة متخصصة: اختبار السحابة

نحن نوفر تهيئة السحابة ومراجعة البنية التحتية للعثور على التكوينات الخاطئة الحساسة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الامتيازات أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة. يمكن لمتسللي X-Force Red الكشف عن مسارات الهجوم المحتملة وممارسات عمليات التطوير غير الآمنة مثل مشاركة الأسرار (بيانات الاعتماد المميزة ومفاتيح API / SSH والمزيد). كما أنهم يكتشفون ويصلحون العيوب القابلة للاستغلال داخل الحاويات والبيئة المتصلة بها.

 تنزيل ملخص اختبار السحابة تنزيل ملخص اختبار الحاوية
مختبرات X-Force Red
اختبر أجهزتك قبل وبعد طرحها في السوق.  يمكن لمختبري الاختراق الخبراء في مختبراتنا العالمية تفكيك كل جانب من جوانب أجهزتك وهندستها عكسياً وتعديلها واختراقها واستغلالها واختبارها للمساعدة في معالجة الثغرات الأمنية طوال دورة حياة التطوير.
نماذج للمرونة ثلاثة برامج لتلبية احتياجاتك
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اختبار مخصص

مشروع أصغر بنطاق واضح، باستخدام متسللي X-Force Red، وأنت تملك برنامج الاختبار.
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برنامج الاشتراك

تكاليف شهرية ثابتة. لا توجد رسوم على العمل الإضافي أو تغييرات الاختبار. ترحيل الأموال غير المستخدمة.
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خدمة مُدارة

ميزانيات شهرية يمكن التنبؤ بها. نحن نتولى النطاق والجداول الزمنية والاختبار وإعداد التقارير.

حالات الاستخدام في الصناعة لاختبار الاختراق

صناعة السيارات يقوم متسللو X-Force Red باختبار نظام السيارة بالكامل يدوياً، بما في ذلك الأجهزة ومكونات الموردين والتكامل والخدمات المتصلة وأدوات التحكم في المستشعرات المستقلة وأنظمة الاندماج الفرعية. فهم يعملون جنباً إلى جنب مع مهندسيك للكشف عن الثغرات التي تؤثر على سلامة المركبات وموثوقية الشبكة المتصلة.
أمان أجهزة الصراف الآلي يختبر X-Force Red جميع عناصر برامج وأجهزة الصراف الآلي، بما في ذلك التطبيقات والشبكات المتصلة والأغلفة والأقفال وأنظمة التلاعب والمزيد. وبعد ذلك، يعمل X-Force Red معك على خطة معالجة حتى تظل البيانات المالية الحساسة لعملائك محمية. يمكنك أيضًا اكتشاف ما إذا كانت أجهزة الصراف الآلي التي تستخدمها والبنية التحتية المتصلة متوافقة مع متطلبات الصناعة مثل PCI DSS.
أنظمة التحكم الصناعية في أنظمة التحكم الصناعية (ICS)، تتكامل أنظمة وتقنيات متعددة من كيانات مختلفة لمراقبة العمليات الحساسة والتحكم فيها. يستطيع X-Force Red إدارة عملية المعالجة بأكملها، مما يساعدك على فهم الثغرات الأكثر أهمية، وفي الحالات التي يكون فيها التصحيح محفوفًا بالمخاطر، يوصي بإجراءات مضادة لتقليل المخاطر. يمكننا أيضًا مساعدتك في تقليل الاضطرابات من خلال الاختبارات النشطة والسلبية واليدوية والقائمة على الأدوات. اقرأ منشور المدونة

Insight®

ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
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