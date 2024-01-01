مع وصول تكلفة اختراق أمن البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 4,45 مليون دولار أمريكي، تحتاج المؤسسات إلى فهم ثغراتها الأمنية. لا يتطلب الأمر سوى فرصة واحدة للمتسلل لاختراق بيئتك، وللتفوق على هؤلاء المهاجمين—عليك أن تفكر مثلهم.

يستخدم IBM X-Force Red نفس الأساليب والأدوات والتقنيات والعقليات التي يستخدمها المهاجمون للكشف عن تلك الثغرات الأمنية ومساعدة المؤسسات على إصلاحها. يمكننا مساعدتك في البقاء متقدمًا على المهاجمين وحماية بياناتك الأكثر قيمة.

X-Force Red هو فريق IBM المكون من أكثر من 200 مخترق من جميع أنحاء العالم، تم توظيفهم لاختراق المؤسسات والكشف عن الثغرات الخطرة التي قد يستخدمها المهاجمون لتحقيق مكاسب شخصية. خدمات الأمن الهجومي لفريقنا تشمل اختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، ومحاكاة الهجمات ويمكنها أن تساعدك في تحديد الثغرات الأمنية التي تغطي نظامك البنائي الرقمي والمادي بالكامل وتحديد أولوياتها ومعالجتها.