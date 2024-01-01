مع وصول تكلفة اختراق أمن البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 4,45 مليون دولار أمريكي، تحتاج المؤسسات إلى فهم ثغراتها الأمنية. لا يتطلب الأمر سوى فرصة واحدة للمتسلل لاختراق بيئتك، وللتفوق على هؤلاء المهاجمين—عليك أن تفكر مثلهم.
يستخدم IBM X-Force Red نفس الأساليب والأدوات والتقنيات والعقليات التي يستخدمها المهاجمون للكشف عن تلك الثغرات الأمنية ومساعدة المؤسسات على إصلاحها. يمكننا مساعدتك في البقاء متقدمًا على المهاجمين وحماية بياناتك الأكثر قيمة.
X-Force Red هو فريق IBM المكون من أكثر من 200 مخترق من جميع أنحاء العالم، تم توظيفهم لاختراق المؤسسات والكشف عن الثغرات الخطرة التي قد يستخدمها المهاجمون لتحقيق مكاسب شخصية. خدمات الأمن الهجومي لفريقنا تشمل اختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، ومحاكاة الهجمات ويمكنها أن تساعدك في تحديد الثغرات الأمنية التي تغطي نظامك البنائي الرقمي والمادي بالكامل وتحديد أولوياتها ومعالجتها.
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مع وجود أكثر من 200 مخترق حول العالم، يمكن لـ X-Force Red إدارة برنامج الأمن الهجومي بالكامل.
ساعد X-Force Red مؤسسة كبيرة على تقليل تراكم الثغرات الأمنية الحساسة بنسبة 60٪ في أربعة أشهر.
من خلال الاختبار العملي، يمكن لفرق X-Force Red الكشف عن الثغرات الأمنية التي لا يمكن أن يكتشفها سوى المخترقين البشريين.
اعثر على الثغرات الأمنية القابلة للاستغلال التي تؤثر على أهم التطبيقات والشبكات والأجهزة والأشخاص لديك وقم بإصلاحها. تشمل اختبارات متخصصة لأجهزة الصراف الآلي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IoT) والسيارات والمنصات السحابية.
تحديد أولويات الثغرات الأمنية الأعلى خطورة لمعالجتها، باستخدام فريق X-Force Red ومحرك التصنيف الآلي.
اكتشاف الثغرات وإصلاحها في برامج الاستجابة للحوادث الخاصة بك من خلال الفريق الأحمر، والفريق الأرجواني، واختبار التحكم والضبط، وتمارين اختبار استعلامات التهديدات.
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تحديد الثغرات الأمنية الحساسة باستخدام الأدوات والتقنيات والممارسات التي يستخدمها المجرمون
تُعدّ مختبرات X-Force Red مرافق اختبارات أمنية حديثة وآمنة في جميع أنحاء العالم. فهي تساعد في تحديد الثغرات الأمنية وإصلاحها داخل إنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت الأشياء الصناعي(IIoT)، والتكنولوجيا التشغيلية (OT).
حتى المؤسسات التي لديها ضوابط وعمليات أمنية قوية قد لا تتمكن من اكتشاف الاختراق واحتوائه بسرعة. استكشف هذا الكتاب الإلكتروني لمعرفة كيف يمكن أن تساعد خدمات محاكاة الخصم في اختبار قدرات الكشف والاستجابة وقياسها وتحسينها.
يعمل حل IBM X-Force Cyber Range على إنشاء عمليات محاكاة غامرة لتوجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية، مما يساعدك على ضمان قدرتك على الاستجابة والتعافي من حوادث الأمن الإلكتروني على مستوى المؤسسة وبناء ثقافة أمنية أقوى في مؤسستك.
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