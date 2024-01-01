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مهمتنا: اختراق أي شيء لتأمين كل شيء
اقرأ تقرير Threat Intelligence Index لعام 2024 تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024
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لمحة عامة

مع وصول تكلفة اختراق أمن البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 4,45 مليون دولار أمريكي، تحتاج المؤسسات إلى فهم ثغراتها الأمنية. لا يتطلب الأمر سوى فرصة واحدة للمتسلل لاختراق بيئتك، وللتفوق على هؤلاء المهاجمين—عليك أن تفكر مثلهم.

يستخدم IBM X-Force Red نفس الأساليب والأدوات والتقنيات والعقليات التي يستخدمها المهاجمون للكشف عن تلك الثغرات الأمنية ومساعدة المؤسسات على إصلاحها. يمكننا مساعدتك في البقاء متقدمًا على المهاجمين وحماية بياناتك الأكثر قيمة.

X-Force Red هو فريق IBM المكون من أكثر من 200 مخترق من جميع أنحاء العالم، تم توظيفهم لاختراق المؤسسات والكشف عن الثغرات الخطرة التي قد يستخدمها المهاجمون لتحقيق مكاسب شخصية. خدمات الأمن الهجومي لفريقنا تشمل اختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، ومحاكاة الهجمات ويمكنها أن تساعدك في تحديد الثغرات الأمنية التي تغطي نظامك البنائي الرقمي والمادي بالكامل وتحديد أولوياتها ومعالجتها.

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نظرة عامة على X-Force Red في دقيقتين
نظرة عامة X-Force Red يمكن أن تحدث اختراقات الأمن الإلكتروني في أي وقت وفي أي صناعة ولأي مؤسسة. يمكن لثغرة أمنية واحدة فقط أن تعرض شبكاتك وأجهزتك وتطبيقاتك وأصولك الأخرى للخطر. تعرَّف على X-Force Red وكيف يمكنه المساعدة في تأمين مؤسستك.
الميزات
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الشراكة مع مورّد واحد

مع وجود أكثر من 200 مخترق حول العالم، يمكن لـ X-Force Red إدارة برنامج الأمن الهجومي بالكامل.
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تقليل تراكم الثغرات الأمنية الحساسة

ساعد X-Force Red مؤسسة كبيرة على تقليل تراكم الثغرات الأمنية الحساسة بنسبة 60٪ في أربعة أشهر.
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اكتشف الثغرات الأمنية التي لا تستطيع الأدوات وحدها اكتشافها

من خلال الاختبار العملي، يمكن لفرق X-Force Red الكشف عن الثغرات الأمنية التي لا يمكن أن يكتشفها سوى المخترقين البشريين.
القدرات اختبار الاختراق

اعثر على الثغرات الأمنية القابلة للاستغلال التي تؤثر على أهم التطبيقات والشبكات والأجهزة والأشخاص لديك وقم بإصلاحها. تشمل اختبارات متخصصة لأجهزة الصراف الآلي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IoT) والسيارات والمنصات السحابية.

 تعرّف على المزيد إدارة الثغرات الأمنية

تحديد أولويات الثغرات الأمنية الأعلى خطورة لمعالجتها، باستخدام فريق X-Force Red ومحرك التصنيف الآلي.

تعرّف على المزيد محاكاة الخصوم

اكتشاف الثغرات وإصلاحها في برامج الاستجابة للحوادث الخاصة بك من خلال الفريق الأحمر، والفريق الأرجواني، واختبار التحكم والضبط، وتمارين اختبار استعلامات التهديدات.  

 تعرّف على المزيد
تعرّف على التهديدات الجديدة لعام 2024 مع X-Force
بفضل الرؤى الواردة في تقرير مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024، يمكن لفريقنا مساعدتك في حماية أعمالك من التهديدات الإلكترونية. نحن نقدم إحاطات إعلامية من خلال فريقنا من محللي الاستخبارات (المعلومات الاستراتيجية) المتخصصين لتزويدك برؤى مفصلة حول مؤسستك. حدد موعدًا للحصول على إحاطة مجانية مع أحد الخبراء اقرأ التقرير
نجحت منصة IBM في تقديم ما كنا نتوقعه بالضبط. وكانوا مرنين للغاية. ولقد استمعوا وأنصتوا إلى كل مطالبنا. وتوصلوا إلى الحلول الصحيحة. Thomas Streider نائب الرئيس لخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات والعمليات للمجموعة Andritz
دراسة حالة
الحد من المخاطر في Unisys تستخدم شركة حلول التكنولوجيا العالمية خدمات اختبار الاختراق التي يقدمها فريق X-Force Red للمساعدة في الحد من مخاطر الاختراق والبقاء متقدمة على المهاجمين. شاهد الفيديو

Insight®

أحدث أبحاث X-Force Red في مكان واحد زيارة مركز الأبحاث
مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024

تعرّف على كيفية قيام الجهات المهددة بالهجمات وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي
مشهد التهديدات السحابية لعام 2024

احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات

الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023

اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة
الموارد اختبار الاختراق: حماية الأصول الحساسة باستخدام عقلية المتسللين

تحديد الثغرات الأمنية الحساسة باستخدام الأدوات والتقنيات والممارسات التي يستخدمها المجرمون

 مختبرات X-Force Red

تُعدّ مختبرات X-Force Red مرافق اختبارات أمنية حديثة وآمنة في جميع أنحاء العالم. فهي تساعد في تحديد الثغرات الأمنية وإصلاحها داخل إنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت الأشياء الصناعي(IIoT)، والتكنولوجيا التشغيلية (OT).

اختبر برامج الاستجابة للحوادث الخاصة بك

حتى المؤسسات التي لديها ضوابط وعمليات أمنية قوية قد لا تتمكن من اكتشاف الاختراق واحتوائه بسرعة. استكشف هذا الكتاب الإلكتروني لمعرفة كيف يمكن أن تساعد خدمات محاكاة الخصم في اختبار قدرات الكشف والاستجابة وقياسها وتحسينها.
حلول ذات صلة IBM X-Force Cyber Range

يعمل حل IBM X-Force Cyber Range على إنشاء عمليات محاكاة غامرة لتوجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية، مما يساعدك على ضمان قدرتك على الاستجابة والتعافي من حوادث الأمن الإلكتروني على مستوى المؤسسة وبناء ثقافة أمنية أقوى في مؤسستك.

 IBM X-Force Incident Response

احصل على استجابة سريعة لحوادث الأمن الإلكتروني من خلال خطنا الساخن العالمي المتاح على مدار الساعة، وساعد في تقليل التكاليف والآثار السلبية على عملك.

 خدمات IBM X-Force Threat Intelligence

خبراء استعلامات الأمن العالميون مع تحليل رائد في الصناعة لمساعدتك في تحديد أحدث التهديدات وتوقعها.
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