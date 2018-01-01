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شاهد كيف يتبنى المديرون التنفيذيون الرائدون الاستدامة لتحسين البيئة وأرباحهم النهائية
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لقطة مقربة للجانب الخلفي من توربينات الرياح على قمة الجبل بجانب البحر
مساعدة الشركات على تسريع رحلتها نحو السحابة

لا يقتصر التغيير على الأعمال أو الصناعة. بل يحدث ذلك في كل أنحاء العالم، وفي كل لحظة يوميًا. ولم يكن تعقيد عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى رواد المؤسسات أكبر مما هو عليه الآن. وتتطلب المنافسة والفوز شريكًا موثوقًا به يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على الفرص وتفعيل التغيير الإيجابي بسرعة؛ شريكًا يمكِّنك من اتخاذ قرار موثوق به يبقيك في صدارة السوق.
القدرات القدرات حسب التقنية التحليلات

أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.

 استكشف التحليلات خدمات التطبيقات

عزز استثمارك في السحابة من خلال تغيير الطريقة التي تدير بها التطبيقات.

 تعرف على خدمات التطبيقات الذكاء الاصطناعي

أنشئ عمليات سير عمل ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وتحول تطلعات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال ملموسة.

 اكتشف المزيد عن الذكاء الاصطناعي سلسلة الكتل

استفد من منهجيات التصميم التي أثبتت جدواها والقدرات القابلة للتكوين التي يمكنها تسريع نتائج الأعمال الإيجابية.

 اكتشف خدمات سلسلة الكتل الحوسبة السحابية

استفد من الخدمات السحابية الهجينة والمفتوحة والمُدارة عبر بيئات سحابية متعددة غنية بالميزات الأمنية.

 استكشف الخدمات السحابية سحابة هجينة

زوّد وتيرة سرعة الأعمال ونموها—وحدّث تطبيقاتك باستمرار على أي منصة باستخدام نهج السحابة الهجينة.

 تعرف على السحابة الهجينة الأمن الإلكتروني

يمكنك إجراء تحول في أعمالك إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في الصناعة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.

 تعرف على خدمات الأمن الإلكتروني  التجارة الإلكترونية

صمم تجارب عملاء مخصصة مبنية على منصة سلسة للتجارة الإلكترونية خاصة بالصناعة.

 اكتشف خدمات التجارة الإلكترونية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

تواجه الشركات تحديات لا حصر لها، بدءًا من المنافسين وحتى التغيير المستمر. وربما يتمثل التحدي الأكبر في الاستفادة من مجموعة التقنيات الآخذة في التوسع باستمرار والتي تعد بالابتكار.

 استكشف البنية الأساسية لتقنية المعلومات
القدرات حسب احتياجات العمل العمليات

قم بتحويل العمليات التجارية بسرعة وعلى نطاق واسع لتحقيق النمو والمرونة والميزة التنافسية.

 تعرف على العمليات التجارية تجربة العملاء

تصوّر تجارب العملاء الأكثر ذكاءً تكتسب الولاء والثقة وصمّمها وقدّمها.

 تعرف على استشارات تجربة العملاء التسويق

يمكنك تنفيذ استراتيجية تسويق شاملة تعزز الإجراءات طوال رحلة العميل لتعميق مشاركة العملاء وزيادة الإنفاق والولاء.

 استكشف خدمة الاستشارات التسويقية الشؤون المالية

استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.

 اكتشف الاستشارات المالية إدارة المواهب

ألهم القوى العاملة لديك بتقنيات مبتكرة ونهج يركز على الأشخاص لإدارة المواهب.

 تعرف على المزيد حول إدارة المواهب سلسلة التوريد

قم ببناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة لإعداد شركتك للعمل في المستقبل.

 استكشف خدمات سلسلة التوريد
تعاون مع ™IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الشراكات الاستراتيجية ترحيل SAP الفعال

نحن نقدم خرائط طرق SAP S/4HANA مخصصة تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.

 استكشف خدمات SAP التي نقدمها اقرأ دراسة حالة محل البقالة Salesforce

نضيف قيمة إلى فريق المبيعات من خلال إنشاء تجارب تعزز الابتكار للعملاء والشركاء والموظفين.

 استكشف خدمات Salesforce لدينا تعرف على حالة فريق المبيعات خدمات AWS السحابية

يمكننا المساعدة على تسريع التصميم والترحيل والعمليات على سحابة AWS بغض النظر عن قطاع الصناعة الذي تعمل فيه.

 استكشف قدرات AWS لدينا اقرأ لماذا دخلت الخطوط الجوية اليابانية في شراكة مع IBM Consulting جوائز من Adobe

كرمت Adobe شركة IBM بأربع جوائز من جوائز شريك التجربة الرقمية لعام 2022، وشمل ذلك شريك جودة الحلول والتسليم للعام.

 تعرف على المزيد حول الجوائز تقديم تجربة عملاء أكثر تخصيصًا ترحيل Microsoft Azure

تسريع النمو والكفاءة والابتكار باستخدام إستراتيجيات سحابة متعددة لتطوير التطبيقات وإدارتها.

 استكشف قدرات Microsoft لدينا تعرف على سبب شراكة Siemens Gamesa مع IBM Consulting حلول تطبيق Oracle

تدعم البنية الأساسية لسحابة Oracle إرث أحمال التشغيل مع تقديم أدوات حديثة لتطوير السحابة.

 استكشف خدمات Oracle التي نقدمها اقرأ النشرة الإعلانية للبنية الأساسية لسحابة Oracle من IBM Workday

نحن نساعدك على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ Workday لديك لإحداث تحول في الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسستك.

 استكشف خدمات Workday لدينا اقرأ حول كيفية تحقيق أقصى قدر من التمويل والموارد البشرية

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انظر كيف يساعد تحديث التطبيقات على إطلاق العنان لإمكانات التحول الرقمي.
تعرف على كيف تحول التقنية نماذج الأعمال وتخلق فرصًا جديدة للنمو
قم بتلبية متطلبات عصر التجربة لدفع عجلة النمو وبناء الثقة والولاء
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