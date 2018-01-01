لا يقتصر التغيير على الأعمال أو الصناعة. بل يحدث ذلك في كل أنحاء العالم، وفي كل لحظة يوميًا. ولم يكن تعقيد عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى رواد المؤسسات أكبر مما هو عليه الآن. وتتطلب المنافسة والفوز شريكًا موثوقًا به يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على الفرص وتفعيل التغيير الإيجابي بسرعة؛ شريكًا يمكِّنك من اتخاذ قرار موثوق به يبقيك في صدارة السوق.