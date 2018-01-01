لا يقتصر التغيير على الأعمال أو الصناعة. بل يحدث ذلك في كل أنحاء العالم، وفي كل لحظة يوميًا. ولم يكن تعقيد عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى رواد المؤسسات أكبر مما هو عليه الآن. وتتطلب المنافسة والفوز شريكًا موثوقًا به يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على الفرص وتفعيل التغيير الإيجابي بسرعة؛ شريكًا يمكِّنك من اتخاذ قرار موثوق به يبقيك في صدارة السوق.
أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.
عزز استثمارك في السحابة من خلال تغيير الطريقة التي تدير بها التطبيقات.
أنشئ عمليات سير عمل ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وتحول تطلعات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال ملموسة.
استفد من منهجيات التصميم التي أثبتت جدواها والقدرات القابلة للتكوين التي يمكنها تسريع نتائج الأعمال الإيجابية.
استفد من الخدمات السحابية الهجينة والمفتوحة والمُدارة عبر بيئات سحابية متعددة غنية بالميزات الأمنية.
زوّد وتيرة سرعة الأعمال ونموها—وحدّث تطبيقاتك باستمرار على أي منصة باستخدام نهج السحابة الهجينة.
يمكنك إجراء تحول في أعمالك إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في الصناعة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.
صمم تجارب عملاء مخصصة مبنية على منصة سلسة للتجارة الإلكترونية خاصة بالصناعة.
تواجه الشركات تحديات لا حصر لها، بدءًا من المنافسين وحتى التغيير المستمر. وربما يتمثل التحدي الأكبر في الاستفادة من مجموعة التقنيات الآخذة في التوسع باستمرار والتي تعد بالابتكار.
قم بتحويل العمليات التجارية بسرعة وعلى نطاق واسع لتحقيق النمو والمرونة والميزة التنافسية.
تصوّر تجارب العملاء الأكثر ذكاءً تكتسب الولاء والثقة وصمّمها وقدّمها.
يمكنك تنفيذ استراتيجية تسويق شاملة تعزز الإجراءات طوال رحلة العميل لتعميق مشاركة العملاء وزيادة الإنفاق والولاء.
استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.
ألهم القوى العاملة لديك بتقنيات مبتكرة ونهج يركز على الأشخاص لإدارة المواهب.
قم ببناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة لإعداد شركتك للعمل في المستقبل.
نحن نقدم خرائط طرق SAP S/4HANA مخصصة تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.
نضيف قيمة إلى فريق المبيعات من خلال إنشاء تجارب تعزز الابتكار للعملاء والشركاء والموظفين.
يمكننا المساعدة على تسريع التصميم والترحيل والعمليات على سحابة AWS بغض النظر عن قطاع الصناعة الذي تعمل فيه.
كرمت Adobe شركة IBM بأربع جوائز من جوائز شريك التجربة الرقمية لعام 2022، وشمل ذلك شريك جودة الحلول والتسليم للعام.
تسريع النمو والكفاءة والابتكار باستخدام إستراتيجيات سحابة متعددة لتطوير التطبيقات وإدارتها.
تدعم البنية الأساسية لسحابة Oracle إرث أحمال التشغيل مع تقديم أدوات حديثة لتطوير السحابة.
نحن نساعدك على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ Workday لديك لإحداث تحول في الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسستك.
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تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
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