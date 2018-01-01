استفِد من قدرات الذكاء الاصطناعي لإحداث قفزة نوعية في مؤسستك المالية، حيث تجمع حلول عمليات إجراءات الأعمال (BPO) المرتكزة على الذكاء الاصطناعي بين أحدث موارد الصناعة وعمليات سير العمل الذكي لتحقيق ما يلي:
من خلال تبنّي عمليات إجراءات الأعمال (BPO) المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، ستحصل على شريك موثوق به لمساعدتك على إعادة صياغة وتخيل التجارب والخبرات المالية والمحاسبية الشاملة، حيث تتعاون حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن كثب لتصميم عمليات ذكية للاستفادة من إمكانات مؤسستك المالية كاملةً وتعزيز نجاح الأعمال.
الاستعداد للمستقبل من خلال تنفيذ عمليات مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي
عمليات الأعمال المرتكزة على الذكاء الاصطناعي
بصفتها رائدة في مجال المالية والمحاسبة، تمتلك شركة IBM شبكة واسعة تضم أكثر من 30 ألف خبير ونظامًا بنائيًا قويًا للشركاء ومركزًا للتميز يضم أكثر من 12 ألف خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح لنا هذه الخبرات مجتمعةً تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال التحول الرقمي والمعارف والتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.
باستخدام المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، نحن نعمل بالفعل على تحويل وتعزيز مسارات العمل المالية الأساسية، مثل: المصدر إلى الدفع (S2P) ودورة الطلب إلى النقد (O2C) ودورة التسجيل إلى التقرير (R2R)، حيث يساهم ذلك في تسريع وتنظيم العمليات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يمكّن فرق المالية من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة دون الحاجة إلى معرفة عميقة بتطبيقات العمليات التجارية.
تحديث عمليات الفوترة والدفع من خلال الاستعانة بمصادر خارجية قائمة على الأداء والنتائج.
تُعدّ عمليات إجراءات الأعمال (BPO) من الفاتورة إلى النقد منصة رقمية متكاملة تساهم في تبسيط عمليات البيع والفوترة وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز رضا العملاء.
يُمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) أن يُحدّث دورة التسجيل إلى التقرير (R2R) وتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتقديم معارف قيّمة.
تساهم IBM Consulting في تمكين عملائها من صياغة مسارهم الخاص نحو أوساط Microsoft السحابية، مستفيدةً من قدرات الذكاء الاصطناعي وRed Hat OpenShift وCloud Accelerator، وذلك لدفع عجلة النجاح في الأعمال.
نجمع بين قوة Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة، والخبرة العميقة في الصناعة، والقدرات التصميمية التي تركز على الإنسان، وندعم ذلك بمعارف مستندة إلى البيانات لتحقيق تأثير ونتائج ملموسة.
توفر ® IBM Consultingو SAP Business Planning and Consolidation (BPC) حلًا موحدًا وشاملًا للتخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ والدمج
من خلال شراكة استمرت 36 عامًا، تقدم IBM وOracle حلولًا تمكِّن الفرق المالية من قيادة التحول الرقمي ودعم الأتمتة والتحول إلى شركاء أعمال حقيقيين وتحسين المرونة عبر الحدود التنظيمية.
طبِّق تقنيات الذكاء الاصطناعي والأوساط السحابية لتنفيذ حلول Workday، مستفيدًا من إمكانياتها المشتركة لرفع كفاءة الخدمات المالية وخدمات الموارد البشرية، ما يُعزز الإنتاجية ويدفع نمو أعمالك إلى آفاقٍ جديدة.
تمكنت IBM بالتعاون مع Celonis من دمج الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات وقدرة التنبؤ مع التوائم الرقمية للعمليات، حيث تُقدم هذه التوائم الرقمية معارف عميقة مبنية على البيانات حول العمليات، ما يمكّن عملاء الشركات من إعادة تصميم نماذج أعمالها.
دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشؤون المالية
كيف يدفع الذكاء الاصطناعي التحول المالي نحو تعزيز قيمة الأعمال
كيف يستخدم القادة الماليون الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمليات والتكلفة والكفاءة.
تعرّف على أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره في الأعمال
أطلِق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات
يتبنى نهج IBM الحديث في إدارة عمليات إجراءات الأعمال أسلوبًا تعاونيًا عمليًا يمكّن العملاء من إعادة هيكلة عملياتهم وسير العمل فيها مع دمجها بالأتمتة والذكاء الاصطناعي.
لقد تمكنّا من المساعدة في تحول العمليات المرتبطة بخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للمالية والمحاسبة لأكثر من 100,000 متخصص مالي في أكثر من 80 دولة. اكتشف كيف يمكننا تمكين فرق المالية لديك لتحقيق نتائج أفضل من خلال حلول التحول لدينا.
تجمع خدمات عمليات إجراءات الأعمال (BPO) لموارد البشرية والمواهب لدينا بين أحدث التقنيات والمعرفة العميقة بالعمليات لتحويل إدارة الموارد البشرية لديك إلى نظام ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يُمكنك من تحسين تجربة الموظفين بشكل ملحوظ وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل فعال.
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