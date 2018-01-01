الصفحة الرئيسية الاستشارات الاستعانة بمصادر خارجية للتمويل والمحاسبة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة عمليات الأعمال المالية والمحاسبية (FAO)
تحقيق الإنتاجية والقيمة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبيانات، والأتمتة، في إعادة هيكلة العمليات المالية ودفع عجلة النمو.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة عمليات الأعمال المالية والمحاسبية (FAO)، بواسطة جارتنر (Gartner)
سيدة أعمال تحمل هاتفًا ذكيًا وجهاز كمبيوتر محمولًا، مُحاطة ببيئة عمل مبتكرة تعكس روح العصر

انضم إلينا في مؤتمر Gartner للمديرين الماليين والمسؤولين التنفيذيين الماليين لعام 2024

IBM هي الراعي الرئيسي في مؤتمر جارتنر (Gartner) للمديرين الماليين والمسؤولين التنفيذيين الماليين لعام 2024، في يومَي 11 و12 سبتمبر في لندن، المملكة المتحدة. 

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استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعادة هيكلة العمليات المالية والمحاسبية

استفِد من قدرات الذكاء الاصطناعي لإحداث قفزة نوعية في مؤسستك المالية، حيث تجمع حلول عمليات إجراءات الأعمال (BPO) المرتكزة على الذكاء الاصطناعي بين أحدث موارد الصناعة وعمليات سير العمل الذكي لتحقيق ما يلي:

  • استكشاف معارف جديدة واتخاذ قرارات مدروسة وذكية باستخدام تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • تبسيط العمليات المالية وتحديثها باستخدام عمليات مؤتمتة لسير العمل
  • تحقيق رؤية وقابلية إدارة في الوقت الفعلي بفضل معارف المنصات المتكاملة

من خلال تبنّي عمليات إجراءات الأعمال (BPO) المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، ستحصل على شريك موثوق به لمساعدتك على إعادة صياغة وتخيل التجارب والخبرات المالية والمحاسبية الشاملة، حيث تتعاون حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن كثب لتصميم عمليات ذكية للاستفادة من إمكانات مؤسستك المالية كاملةً وتعزيز نجاح الأعمال.
ندوة الإنترنت

الاستعداد للمستقبل من خلال تنفيذ عمليات مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي

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عمليات الأعمال المرتكزة على الذكاء الاصطناعي
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 بشأن عمليات إجراءات الأعمال ذات الصلة بالشؤون المالية والمحاسبية صنّفت Gartner شركة IBM كشركة رائدة بناءً على قدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها. تمتلك IBM نموذج أعمال رقميًا وإطار عمل للعملاء يعمل على تسريع النمو وتوفير المزايا لعملاء عمليات إجراءات الأعمال. تعرّف على طرق الوصول لذلك
قدرات دافعة لعجلة الابتكار 

بصفتها رائدة في مجال المالية والمحاسبة، تمتلك شركة IBM شبكة واسعة تضم أكثر من 30 ألف خبير ونظامًا بنائيًا قويًا للشركاء ومركزًا للتميز يضم أكثر من 12 ألف خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح لنا هذه الخبرات مجتمعةً تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال التحول الرقمي والمعارف والتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي. 

باستخدام المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، نحن نعمل بالفعل على تحويل وتعزيز مسارات العمل المالية الأساسية، مثل: المصدر إلى الدفع (S2P) ودورة الطلب إلى النقد (O2C) ودورة التسجيل إلى التقرير (R2R)، حيث يساهم ذلك في تسريع وتنظيم العمليات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يمكّن فرق المالية من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة دون الحاجة إلى معرفة عميقة بتطبيقات العمليات التجارية.

 خدمات عمليات إجراءات الأعمال (BPO) للدفع: حلول شاملة لدورة المصدر إلى الدفع (S2P) مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحديث عمليات الفوترة والدفع من خلال الاستعانة بمصادر خارجية قائمة على الأداء والنتائج.

 تعرف على المزيد خدمات عمليات إجراءات الأعمال (BPO) من الفاتورة إلى النقد: سير العمل الذكي لتعزيز الكفاءة في العمليات التجارية الأساسية

تُعدّ عمليات إجراءات الأعمال (BPO) من الفاتورة إلى النقد منصة رقمية متكاملة تساهم في تبسيط عمليات البيع والفوترة وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز رضا العملاء.

 استكشف الآن دورة التسجيل إلى التقرير (R2R): تحسين وتقليل المخاطر

يُمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) أن يُحدّث دورة التسجيل إلى التقرير (R2R) وتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتقديم معارف قيّمة.

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تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
من المتوقع أن تشهد الخدمات التجارية العالمية تحولًا جذريًا بفضل دعمها بالتقنية والتوجه بعقلية مرتكزة على الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها؛ مُسجلةً بذلك واحدة من أبرز قصص التحول وأكثرها تميُّزًا في كتب التاريخ. Joanne Wright نائب أول رئيس التحول والعمليات، IBM
الشركاء الاستراتيجيون Microsoft

تساهم IBM Consulting في تمكين عملائها من صياغة مسارهم الخاص نحو أوساط Microsoft السحابية، مستفيدةً من قدرات الذكاء الاصطناعي وRed Hat OpenShift وCloud Accelerator، وذلك لدفع عجلة النجاح في الأعمال.

 استكشف خدمات Microsoft لدينا Salesforce

نجمع بين قوة Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة، والخبرة العميقة في الصناعة، والقدرات التصميمية التي تركز على الإنسان، وندعم ذلك بمعارف مستندة إلى البيانات لتحقيق تأثير ونتائج ملموسة.

 استكشف خدمات Salesforce لدينا SAP

توفر ® IBM Consultingو SAP Business Planning and Consolidation (BPC) حلًا موحدًا وشاملًا للتخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ والدمج

 استكشِف شراكة SAP اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP Oracle

من خلال شراكة استمرت 36 عامًا، تقدم IBM وOracle حلولًا تمكِّن الفرق المالية من قيادة التحول الرقمي ودعم الأتمتة والتحول إلى شركاء أعمال حقيقيين وتحسين المرونة عبر الحدود التنظيمية.

 تعرف على خدماتنا لشركة Oracle Workday

طبِّق تقنيات الذكاء الاصطناعي والأوساط السحابية لتنفيذ حلول Workday، مستفيدًا من إمكانياتها المشتركة لرفع كفاءة الخدمات المالية وخدمات الموارد البشرية، ما يُعزز الإنتاجية ويدفع نمو أعمالك إلى آفاقٍ جديدة.

 استكشف خدمات Workday لدينا Celonis

تمكنت IBM بالتعاون مع Celonis من دمج الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات وقدرة التنبؤ مع التوائم الرقمية للعمليات، حيث تُقدم هذه التوائم الرقمية معارف عميقة مبنية على البيانات حول العمليات، ما يمكّن عملاء الشركات من إعادة تصميم نماذج أعمالها.

 اقرأ عن شراكتنا مع Celonis

®Insight

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استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الشؤون المالية

دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشؤون المالية

قائد مالي استراتيجي

كيف يدفع الذكاء الاصطناعي التحول المالي نحو تعزيز قيمة الأعمال
التأثير الكمي للذكاء الاصطناعي على التمويل

كيف يستخدم القادة الماليون الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمليات والتكلفة والكفاءة.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تعرّف على أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره في الأعمال
دليل شامل

أطلِق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي
حالات الاستخدام

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات
حلول ذات صلة خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات إجراءات الأعمال (BPO)

يتبنى نهج IBM الحديث في إدارة عمليات إجراءات الأعمال أسلوبًا تعاونيًا عمليًا يمكّن العملاء من إعادة هيكلة عملياتهم وسير العمل فيها مع دمجها بالأتمتة والذكاء الاصطناعي.

 خدمات التحول المالي

لقد تمكنّا من المساعدة في تحول العمليات المرتبطة بخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للمالية والمحاسبة لأكثر من 100,000 متخصص مالي في أكثر من 80 دولة. اكتشف كيف يمكننا تمكين فرق المالية لديك لتحقيق نتائج أفضل من خلال حلول التحول لدينا.

 الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والمواهب الحديثة

تجمع خدمات عمليات إجراءات الأعمال (BPO) لموارد البشرية والمواهب لدينا بين أحدث التقنيات والمعرفة العميقة بالعمليات لتحويل إدارة الموارد البشرية لديك إلى نظام ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يُمكنك من تحسين تجربة الموظفين بشكل ملحوظ وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل فعال.
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