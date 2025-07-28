28 يوليو 2025
حازت Verizon على جائزة Stevie Award لعام 2025 للتميز في الخدمة، تقديرًا لالتزامها المستمر بالابتكار وتجربة العملاء والتحوُّل التشغيلي. ويسلط هذا التكريم الضوء على نجاح تعاون Verizon مع IBM في تعزيز العمليات المالية الدولية من خلال نهج مستقبلي قائم على البيانات.
لأكثر من عقد من الزمن، تعاونت Verizon وIBM لإدارة وتطوير عمليات Verizon المالية الدولية. من خلال مراكز التسليم في أوروبا وآسيا، تدعم الشراكة مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التحصيل، وإدارة النزاعات، والفوترة وعمليات الاسترداد، وتقدِّم خدماتها للعملاء عبر مناطق ولغات متعددة.
تأسَّس هذا التعاون طويل الأمد على قيم مشتركة من المسؤولية والابتكار والتحسين المستمر.
ولتحسين تجربة العملاء وجودة الخدمات المقدَّمة، اتخذت Verizon خطوات تحوُّلية استباقية. من خلال الاستفادة من خبرة شركة IBM في التحليلات التنبؤية ومنهجيات الأسلوب الرشيق، حددت الفرق المجالات الرئيسية للتحسين ونفَّذت حلولًا مستهدفة.
وتشمل هذه:
وكانت النتيجة عملية أكثر استجابة وكفاءة وتركيزًا على العملاء.
كان أحد العوامل الرئيسية في نجاح هذا التحوُّل هو إنشاء فصل مشترك بين فرق Verizon وIBM. أتاح هذا الهيكل إنشاء تعاون وثيق عبر المناطق والوظائف، ما شجَّع على تقاسم المسؤولية عن النتائج وتعزيز ثقافة الابتكار.
ساعدت ورش العمل وجلسات العصف الذهني وتمارين التفكير التصميمي على طرح أفكار جديدة وتحسين العمليات القائمة. وساعدت المراجعات المنتظمة وممارسات الحوكمة على قياس التقدُّم واستمراره.
تُعَد جائزة Stevie Award شهادة على التزام Verizon بتقديم خدمة عالية الجودة وتحسين تجربة العملاء باستمرار. كما تعكِس قوة الشراكة بين Verizon وIBM والالتزام المشترك بالتميز التشغيلي.
وقد أقرّت الأطراف المعنية في جميع أنحاء المؤسسة بالأثر الإيجابي لهذه الجهود، مشيرين إلى التحسُّن في سرعة الاستجابة، وحل المشكلات، وجودة الخدمة بشكل عام.
مع ترسيخ أساس هذا التحوُّل، بدأت Verizon الآن باستكشاف فرص جديدة للبناء على نجاحها. وتشمل المبادرات المستقبلية دمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والمزيد من الأتمتة لتعزيز صناعة القرار والكفاءة.
يُعَد هذا التكريم من Stevie Awards علامة فارقة ودافعًا في الوقت نفسه - معززًا مكانة Verizon كشركة رائدة في التميز في الخدمة والتزامها المستمر بالابتكار ورضا العملاء.