يعد نظام "الطلب للتحصيل" جزءًا حاسمًا من تحقيق تدفق نقدي سليم والحفاظ عليه. حيث تهدف العملية إلى تقليل الوقت بين وقت استلام الطلب ووقت الدفع للشركة. ويمكن أن تؤثر الأنشطة داخل نظام "الطلب للتحصيل" بشكل مباشر في إدارة سلسلة التوريد وإجراءات إدارة المخزون.

يجب عدم الخلط بين عملية "الطلب للتحصيل" وعملية "التسعير للتحصيل" (Q2C أو QTC)، وهي عملية تجارية أوسع نطاقًا وشاملة. تبدأ عملية "التسعير للتحصيل"، كما يوحي اسمها، قبل نقطة البيع وتتضمن خطوات أولية، مثل إعداد عرض الأسعار وتخصيص العروض لتلبية احتياجات العملاء.

هناك طريقة أفضل للتمييز بين الاثنين وهي أن عمليات "الطلب للتحصيل" تقع ضمن عملية "التسعير للتحصيل". تبدأ عملية "التسعير للتحصيل" بوجود نية شراء لدى العميل وتنتهي عند قرار التسعير النهائي. وهنا تبدأ عملية "التسعير للتحصيل". يجب تحليل نظام "الطلب للتحصيل" لضمان سعي الشركة إلى التعزيز والتحسين المستمر.