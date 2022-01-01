منذ ما يقرب من أربعة عقود، دخلت IBM في شراكة استراتيجية مع Oracle لمساعدة العملاء على التنقل في رحلاتهم السحابية وتحقيق أقصى قدر من تحولات أعمالهم في عالم معقد ومختلط ومتعدد السحابات مع توفير السرعة لتحقيق القيمة.

لدينا أكثر من 10,000 مستشار متخصص في خدمات Oracle Cloud ساعدوا العملاء في إنجاز أكثر من 6,500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تقدم IBM خدمات واستشارات Oracle للعملاء والتي تتضمن وضع خارطة الطريق لاستثماراتهم في التحول السحابي، بدءًا من تقديم الاستشارات وحتى تنفيذ التقنية السحابية وتقديم الدعم. ومن خلال التعاون معًا، نقدم للعملاء المشتركين حلولاً إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Oracle Cloud لتحسين الإنتاجية واستخلاص المزيد من القيمة من تطبيقات وتقنيات Oracle Cloud.



نحن نتبع نهجًا يركِّز على العملاء، حيث نقدم قيمة شاملة وأتمتة أعمال الصناعة للكشف عن فرص الإيرادات الجديدة وتحسين الاستثمارات في كل خطوة على الطريق.