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تحسين رحلتك إلى Oracle Cloud وتسريعها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي
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رجل أعمال أفريقي يقف بالقرب من الشاشة ويقدم عرضًا تقديميًا وبرامج جديدة للمبرمجين في الاجتماع
لمحة عامة

يدعم التعاون بين IBM و Oracle رحلة تحول مؤسستك بفضل الخبرة الصناعية والابتكار المفتوح والثقة، بشكل أسرع مما تعتقد.

منذ ما يقرب من أربعة عقود، دخلت IBM في شراكة استراتيجية مع Oracle لمساعدة العملاء على التنقل في رحلاتهم السحابية وتحقيق أقصى قدر من تحولات أعمالهم في عالم معقد ومختلط ومتعدد السحابات مع توفير السرعة لتحقيق القيمة.

لدينا أكثر من 10,000 مستشار متخصص في خدمات Oracle Cloud ساعدوا العملاء في إنجاز أكثر من 6,500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تقدم IBM خدمات واستشارات Oracle للعملاء والتي تتضمن وضع خارطة الطريق لاستثماراتهم في التحول السحابي، بدءًا من تقديم الاستشارات وحتى تنفيذ التقنية السحابية وتقديم الدعم. ومن خلال التعاون معًا، نقدم للعملاء المشتركين حلولاً إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Oracle Cloud لتحسين الإنتاجية واستخلاص المزيد من القيمة من تطبيقات وتقنيات Oracle Cloud.

نحن نتبع نهجًا يركِّز على العملاء، حيث نقدم قيمة شاملة وأتمتة أعمال الصناعة للكشف عن فرص الإيرادات الجديدة وتحسين الاستثمارات في كل خطوة على الطريق.
فعالية Oracle CloudWorld لعام 2024، من 9 إلى 12 سبتمبر

تعود IBM للمشاركة مرة أخرى هذا العام في فعالية Oracle CloudWorld كراعٍ ماسي
المزايا على الرغم من عدم الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسعى شركة IBM إلى زيادة معدل استخدامها له لتطوير الابتكارات التي توفر لعملائنا الحل الشامل الذي يحتاجونه والذي يتسم بالكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة. خارطة طريق إبداعية بقيادة الذكاء الاصطناعي التوليدي

احصل على تحليل تفصيلي مؤتمت لما يمكنك توقعه من نقل تطبيقات Oracle المحددة إلى السحابة بناءً على متطلباتك ونظامك البنائي. اكتشف الأسباب التي تدفعك للتحول وكيفية ذلك والوقت لمناسب له وغير ذلك الكثير.

 نزّل الكتاب الإلكتروني للتقييم التنفيذ السريع

يمكنك الترحيل إلى Oracle Cloud بسرعة مع الحصول على قيمة الأعمال التي تحتاجها. يقدم IBM RapidMove من أجل Oracle Cloud خدمة نقل سريعة مع الاستفادة من القيمة الكاملة لتحول الأعمال.

 تعرّف على IBM RapidMove تحسين أداء الأعمال

يمكنك تحسين أداء الأعمال باستخدام IBM Cognitive Enterprise Business Platform من أجل Oracle Cloud، المصممة خصوصًا لتعزيز تطبيقات Oracle Cloud.

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القدرات تقييم سحابة Oracle

تساعد IBM Consulting من أجل Oracle الشركات التي تعتمد على الأنظمة التقليدية لتنفيذ حلول سحابية متصلة، ما يمهد الطريق أمامها للاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل.

 اقرأ عن التقييم الترحيل إلى Oracle Cloud

قد يكون الترحيل إلى Oracle Cloud بطيئًا ومكلفًا ولا يحقق قيمة الأعمال التي تحتاجها. وهنا يأتي دور IBM RapidMove من أجل Oracle Cloud؛ إذ يقدم خدمة نقل سريعة مع الاستفادة من القيمة الكاملة لتحويل الأعمال.

 تعرّف على IBM RapidMove حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) من Oracle

تم تكوين IBM Cognitive Enterprise Business Platform من أجل Oracle Cloud لتحقيق أقصى قدر من أداء الأعمال، وتقديم حل SaaS مُحسّن لتلبية احتياجاتك.

 نزّل النشرة الإعلانية خدمات البنية التحتية من Oracle Cloud

تقوم IBM Consulting بتقديم Oracle Cloud Infrastructure مع مزيج من مهارات الصناعة والتكنولوجيا التي تحتاجها لتحديث تطبيقات Oracle ذات المهام الحساسة وتشغيلها وإدارتها وتأمينها.

 اقرأ المزيد خدمات Oracle Cloud المُدارة

ماذا بعد التحول إلى التقنيات السحابية؟ الاستمرار في التقنيات السحابية. تتوفر لدى IBM و Oracle خدمات سحابية مُدارة لتلبية احتياجات Oracle السحابية الخاصة بمؤسستك. نحن نطبق طبقة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمساعدة في جعل التقنيات السحابة في مؤسستك تعمل بشكل طبيعي.

 استكشف الخدمات المُدارة لمنتجات Oracle خدمات Oracle الاستشارية

تقدم IBM استشارات Oracle، الحائزة على جوائز، للعملاء في كل مرحلة من مراحل استثمارهم. يمكن لعملاء Oracle Enterprise الاستفادة من خبرات IBM Consulting، التي لديها أكثر من 21,000 مستشار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنفيذ الفعال لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقها. لدينا أكثر من 10,000 مستشار متخصص في خدمات Oracle يواصلون مساعدة العملاء على إنجاز مشاريع Oracle الخاصة بهم بنجاح.

مركز تميز IBM Consulting للذكاء الاصطناعي التوليدي

رسم توضيحي للتسلسل الهرمي

يمكن لعملاء Oracle الاستفادة من خدمات مركز تميز IBM Consulting للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يضم أكثر من 1,000 استشاري يتمتع بخبرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهم مستعدون لتقديم المساعدة من أجل تسريع تحولات أعمال العملاء على مستوى المؤسسة من Oracle و IBM وغيرهم من شركاء النظام البنائي. ولا يتوقف دعم IBM لعملائها على ما تقدمه لهم من خلال مركز التميز بل تقدم لهم ممارسات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى عالمي وتستفيد من الأساليب التي أثبتت فاعليتها مثل IBM Garage من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يقوم مستشارو IBM بتطبيق طريقة شاملة وتعاونية لمساعدة العملاء على تسريع الابتكار في الفئة الناشئة من نماذج الأساس للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويتضمن ذلك التفكير السريع في حالة الاستخدام وتحديد الأولويات، واتباع نهج مفتوح ومتعدد النماذج لاختيار البنى التحتية والتدريب، بالإضافة إلى الضبط الدقيق وتوسيع نطاق النماذج لتلبية احتياجات العمل الفريدة.

شارك في الإنشاء مع IBM Garage 
حيث يجتمع الابتكار والتحول لتحقيق صالح المؤسسة. ابتكِر الحلول وأنشئها واختبرها وكررها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
تعزيز الخدمات العامة باستخدام Oracle Cloud احتاجت حكومة نيو برونزويك إلى شريك ذي خبرة ومتخصص ويتحدث لغتين للعمل معًا في مشروع يركز على الأعمال التجارية ويُحدث تغييرًا مكثفًا. حددت IBM خارطة طريق للتحديث لحكومة نيو برونزويك وحققت معالم رئيسية على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19، ما يوفر دعمًا مستمرًا لاعتماد Oracle Cloud. اقرأ القصة
تجديد أحد أبرز المباني العامة التاريخية في العالم بفضل التقنيات السحابة من خلال اعتماد حلول متوافقة مع معايير الصناعة للتمويل والمشتريات والموارد البشرية والتوظيف، أصبح لدى هذا المشروع التراثي الرئيسي الآن مجموعة واحدة من العمليات التجارية الواضحة والموثّقة جيدًا، والتي ستساعد المشروع على البقاء ذكيًا وفعالًا وقابلًا للتطوير خلال رحلة نموه. استكشف كيف تحقق هذا الإنجاز
حلول Oracle الصناعية

تعمل منصة IBM Cognitive Enterprise Business Platform من أجل Oracle Cloud، المصممة خصوصًا لتطبيقات Oracle Cloud، على تسريع تحول الأعمال لعملائنا من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، حيث تم تكوينها لتحقيق أقصى قدر من أداء الأعمال وتقديم نموذج تشغيل مستهدف ضمن الأفضل في فئته مع تضمين الإمكانات المهمة للأعمال، والمحسّنة لتقديم أكبر قيمة.

توفر المنصة قدرًا أكبر من النضج في العمليات، يتم تنفيذه من خلال حلول الصناعة المكوّنة مسبقًا من أجل:

  • الحكومة
  • التأمين
  • التجزئة
  • الرعاية الصحية وعلوم الحياة
  • الطاقة ومرفق الخدمة
  • التعليم
  • خدمات احترافية
 تعرف على المزيد
الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في السوق صُنفت IBM ضمن فئة "الشركات الرائدة" في تقرير: تقييم الموردين لسلسلة التوريد العالمية لخدمات النظام البنائي من Oracle لعام 2023 تُسهم IBM Consulting في تحقيق الابتكار وزيادة القيمة من خلال عروضها
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