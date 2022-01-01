يدعم التعاون بين IBM و Oracle رحلة تحول مؤسستك بفضل الخبرة الصناعية والابتكار المفتوح والثقة، بشكل أسرع مما تعتقد.
منذ ما يقرب من أربعة عقود، دخلت IBM في شراكة استراتيجية مع Oracle لمساعدة العملاء على التنقل في رحلاتهم السحابية وتحقيق أقصى قدر من تحولات أعمالهم في عالم معقد ومختلط ومتعدد السحابات مع توفير السرعة لتحقيق القيمة.
لدينا أكثر من 10,000 مستشار متخصص في خدمات Oracle Cloud ساعدوا العملاء في إنجاز أكثر من 6,500 مشروع من مشاريع Oracle بنجاح. تقدم IBM خدمات واستشارات Oracle للعملاء والتي تتضمن وضع خارطة الطريق لاستثماراتهم في التحول السحابي، بدءًا من تقديم الاستشارات وحتى تنفيذ التقنية السحابية وتقديم الدعم. ومن خلال التعاون معًا، نقدم للعملاء المشتركين حلولاً إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Oracle Cloud لتحسين الإنتاجية واستخلاص المزيد من القيمة من تطبيقات وتقنيات Oracle Cloud.
نحن نتبع نهجًا يركِّز على العملاء، حيث نقدم قيمة شاملة وأتمتة أعمال الصناعة للكشف عن فرص الإيرادات الجديدة وتحسين الاستثمارات في كل خطوة على الطريق.
تعود IBM للمشاركة مرة أخرى هذا العام في فعالية Oracle CloudWorld كراعٍ ماسي
احصل على تحليل تفصيلي مؤتمت لما يمكنك توقعه من نقل تطبيقات Oracle المحددة إلى السحابة بناءً على متطلباتك ونظامك البنائي. اكتشف الأسباب التي تدفعك للتحول وكيفية ذلك والوقت لمناسب له وغير ذلك الكثير.
يمكنك الترحيل إلى Oracle Cloud بسرعة مع الحصول على قيمة الأعمال التي تحتاجها. يقدم IBM RapidMove من أجل Oracle Cloud خدمة نقل سريعة مع الاستفادة من القيمة الكاملة لتحول الأعمال.
يمكنك تحسين أداء الأعمال باستخدام IBM Cognitive Enterprise Business Platform من أجل Oracle Cloud، المصممة خصوصًا لتعزيز تطبيقات Oracle Cloud.
تساعد IBM Consulting من أجل Oracle الشركات التي تعتمد على الأنظمة التقليدية لتنفيذ حلول سحابية متصلة، ما يمهد الطريق أمامها للاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل.
قد يكون الترحيل إلى Oracle Cloud بطيئًا ومكلفًا ولا يحقق قيمة الأعمال التي تحتاجها. وهنا يأتي دور IBM RapidMove من أجل Oracle Cloud؛ إذ يقدم خدمة نقل سريعة مع الاستفادة من القيمة الكاملة لتحويل الأعمال.
تم تكوين IBM Cognitive Enterprise Business Platform من أجل Oracle Cloud لتحقيق أقصى قدر من أداء الأعمال، وتقديم حل SaaS مُحسّن لتلبية احتياجاتك.
تقوم IBM Consulting بتقديم Oracle Cloud Infrastructure مع مزيج من مهارات الصناعة والتكنولوجيا التي تحتاجها لتحديث تطبيقات Oracle ذات المهام الحساسة وتشغيلها وإدارتها وتأمينها.
ماذا بعد التحول إلى التقنيات السحابية؟ الاستمرار في التقنيات السحابية. تتوفر لدى IBM و Oracle خدمات سحابية مُدارة لتلبية احتياجات Oracle السحابية الخاصة بمؤسستك. نحن نطبق طبقة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمساعدة في جعل التقنيات السحابة في مؤسستك تعمل بشكل طبيعي.
تقدم IBM استشارات Oracle، الحائزة على جوائز، للعملاء في كل مرحلة من مراحل استثمارهم. يمكن لعملاء Oracle Enterprise الاستفادة من خبرات IBM Consulting، التي لديها أكثر من 21,000 مستشار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنفيذ الفعال لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقها. لدينا أكثر من 10,000 مستشار متخصص في خدمات Oracle يواصلون مساعدة العملاء على إنجاز مشاريع Oracle الخاصة بهم بنجاح.
يمكن لعملاء Oracle الاستفادة من خدمات مركز تميز IBM Consulting للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يضم أكثر من 1,000 استشاري يتمتع بخبرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهم مستعدون لتقديم المساعدة من أجل تسريع تحولات أعمال العملاء على مستوى المؤسسة من Oracle و IBM وغيرهم من شركاء النظام البنائي. ولا يتوقف دعم IBM لعملائها على ما تقدمه لهم من خلال مركز التميز بل تقدم لهم ممارسات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى عالمي وتستفيد من الأساليب التي أثبتت فاعليتها مثل IBM Garage من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يقوم مستشارو IBM بتطبيق طريقة شاملة وتعاونية لمساعدة العملاء على تسريع الابتكار في الفئة الناشئة من نماذج الأساس للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويتضمن ذلك التفكير السريع في حالة الاستخدام وتحديد الأولويات، واتباع نهج مفتوح ومتعدد النماذج لاختيار البنى التحتية والتدريب، بالإضافة إلى الضبط الدقيق وتوسيع نطاق النماذج لتلبية احتياجات العمل الفريدة.
تعمل منصة IBM Cognitive Enterprise Business Platform من أجل Oracle Cloud، المصممة خصوصًا لتطبيقات Oracle Cloud، على تسريع تحول الأعمال لعملائنا من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، حيث تم تكوينها لتحقيق أقصى قدر من أداء الأعمال وتقديم نموذج تشغيل مستهدف ضمن الأفضل في فئته مع تضمين الإمكانات المهمة للأعمال، والمحسّنة لتقديم أكبر قيمة.
توفر المنصة قدرًا أكبر من النضج في العمليات، يتم تنفيذه من خلال حلول الصناعة المكوّنة مسبقًا من أجل: