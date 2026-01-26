ادعم تحول عمليات الموارد البشرية في مؤسستك باستخدام Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). استنادًا إلى خبرة متعمقة في Oracle ومعرفة واسعة بالصناعة، تعمل IBM على توجيه العملاء عبر استراتيجيات التصميم والتنفيذ لتحديث إدارة القوى العاملة، وإدارة المواهب، وعمليات كشوف الرواتب.

يركِّز فريقنا العالمي من المتخصصين المعتمدين في Oracle Cloud HCM على مواءمة التكنولوجيا مع أهداف الأعمال، ودمج Oracle Cloud HCM مع أنظمة المؤسسة الأخرى، وتعزيز اعتماد المستخدمين من خلال إدارة التغيير. ومع الدعم والتحسين المستمرين، تمكّن IBM العملاء من تحقيق كفاءة أعلى ورؤى أعمق ومشاركة أكبر للموظفين من استثمارهم في Oracle Cloud Human Capital Management.