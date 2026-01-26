وراء كل سحابة… نقدِّم التحول الرقمي
تساعد IBM Symatrix المؤسسات على تحقيق تحول حقيقي، وليس مجرد تنفيذ، مستندة إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة رأس المال البشري ضمن Oracle. نجمع بين معرفة وظيفية متعمقة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة، ومنهجيات مُجرَّبة لتحقيق نتائج قابلة للقياس مثل الكفاءة والامتثال والعائد على الاستثمار.
وبصفتنا امتدادًا لفريقك، ندير كل ما يلزم من كشوف المرتبات والاختبارات إلى الترحيل إلى السحابة والدعم المستمر، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة حتى بعد الإطلاق بفترة طويلة. بالتعاون مع IBM Consulting وOracle وشركائنا في المنظومة، توفِّر IBM Symatrix نطاقًا وقدرة الابتكار لمساعدة المؤسسات على التحديث بثقة وتحقيق نجاح مستدام.
مجموعة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدير دورة حياة الموظف بأكملها من التوظيف وحتى التقاعد.
مجموعة قائمة على السحابة تعمل على تبسيط المالية والمشتريات وإدارة المشاريع لدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.
من إعداد دراسة جدوى الاستثمار وخارطة الطريق إلى مشاركة المعرفة لتحسين الأداء، وتعزيز المشاركة الأوسع، وتحقيق النتائج.
دعم شامل لإدارة التطبيقات والبيئات السحابية من Oracle وتحسينها وتطويرها.
حلول الرواتب المُدارة بخبرة عالية لتبسيط العمليات، وتحسين الأداء، وضمان الامتثال ضمن Oracle HCM.
منذ الانضمام إلى IBM، أتحنا فرصًا أوسع للتعلّم، وحصلنا على دعم مُخصّص للمنتجات، وحققنا مواءمة أوثق بين فرق التطوير والمبيعات والتسليم.
تساعد هذه المزايا، إلى جانب الشراكة الممتدة لعقود بين IBM وOracle، المؤسسات على ترسيخ المرونة والسرعة والشفافية، وهي ركائز أساسية لتحول مستدام ونجاح طويل الأمد.
بخبرة تتجاوز 25 عامًا في حلول Oracle للموارد البشرية وكشوف المرتبات، نعمل معكم لتحقيق النتائج التي تطمحون إليها.
تقدِّم IBM Symatrix اتفاقيات مستوى خدمة عالية (SLAs) تشمل إدارة الأنظمة والدعم والأمن وإدارة المشاريع.
نساعدك ونقدِّم لك الإرشادات خلال رحلتك كاملة، بدءًا من إعداد دراسة جدوى الأعمال، ومرورًا بالتنفيذ ودعم التطبيقات، ووصولًا إلى الاستعانة بخدمات إدارة الرواتب التشغيلية.
يشهد القطاع المالي تغيرًا مستمرًا. ساعدت IBM Symatrix القطاع على إطلاق الإمكانيات اللامحدودة لتطبيقات مؤسستك من خلال خدمات إدارة التطبيقات وخدمات كشوف مرتبات مُدارة عالميًا.
المشهد يتغير، وتدرك الجامعات أن تبنّي التقنية وتمكين مؤسساتها من العمل بذكاء أكبر يفتح المجال أمام إطلاق إمكانيات لا حصر لها. يمكن لمنصة IBM Symatrix مساعدتك على تحسين تطبيقات المؤسسة، بالإضافة إلى تقديم خدمة إعداد تقارير HESA.
في ظل قوى عاملة عالية المهارة، وفوارق في الأجور، وأهداف للتنوع والشمول، وضغوط خفض التكاليف، وبيئة تنافسية شديدة، يظل الأفراد أهم أصولك ساعدت IBM Symatrix القطاع على تحسين تطبيقات المؤسسة من خلال خدمات إدارة التطبيقات وخدمات كشوف مرتبات مُدارة عالميًا.
يدفع التحول الرقمي متاجر البيع بالتجزئة نحو فرص جديدة، ويطرح في الوقت نفسه تحديات جديدة. كما يواجه تجار البيع بالتجزئة مهمة كبيرة تتعلق بتغيُّر المواسم. وتُعد تقلبات حجم القوى العاملة عاملًا حاسمًا، كما أن التحديات التي تفرضها على التوظيف المؤقت ملموسة وواضحة.
