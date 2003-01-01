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استكشِف أحدث الأفكار القيادية والرؤى والموارد، المصممة لمساعدتك على مواجهة تحديات بيئة الأعمال الحالية وتحقيق تأثير ملموس باستخدام منهجية علمية.
ما الذي يشغل بال قادة الأعمال العالميين؟ اطَّلِع على تقاريرنا المتخصصة حسب الأدوار، والمستندة إلى بيانات IBV منذ عام 2003. أكثر من 70000 مدير تنفيذي مشمول بالاستطلاع في جميع أنحاء العالم.
تتعاون فِرَق مجموعة شركات الطيران مع IBM و Adobe لتحسين تجربة العملاء.
كيف تضيف منصات الأمن الإلكتروني الموحدة قيمة للأعمال.
أي البنوك ستفوز وأيها ستخسر في عصر الذكاء الاصطناعي؟
يستعرض هذا التقرير تجارب خمسة مسؤولين تنفيذيين وإطارًا شاملاً لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
كيف يستطيع القادة الحكوميون توظيف العمل الجماعي والتكنولوجيا لتحسين الاستجابة للأزمات والمرونة؟
استكشِف المحتوى المتعلق بخدماتنا الاستشارية وخدمات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك IBM Garage، والاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التمويل وتجارب العملاء، وتحديث الموارد البشرية والمواهب، والأمن السيبراني، والاستراتيجية.
يجب على مزودي خدمات الاتصالات تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
تحتاج المؤسسات الاستهلاكية إلى تبني رؤية طويلة المدى لرحلتها مع الذكاء الاصطناعي.
تجمع Salesforce تجارب عملاء IBM وشركائها وموظفيها في منصة واحدة.
دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الإبداع والإنتاجية.
تُحدِث شركة IBM تحولاً في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) من خلال عمليات الأعمال الذكية
احصل على تقييم واضح لقادة الذكاء الاصطناعي اليوم، مع تعليقات الخبراء حول كيفية انضمام المتعلمين إلى صفوفهم.
تستعين أكاديمية SOFR بشركة Promontory التابعة لشركة IBM من أجل تحقيق الامتثال المالي والموثوقية القائمة على التصميم
تتطلب التغيُّرات الاقتصادية السريعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتماد حلول مصرفية متقدمة لتجاوز التحديات.
تعرَّف على كيفية استخدام المنتجات الرقمية لزيادة ولاء العملاء وعائد الاستثمار.
استكشف مواردنا المصممة لإرشادك في رحلة التحول الرقمي. اكتشف كيف نستفيد، بالتعاون مع شركائنا، من الحلول التقنية المفتوحة والمنهجيات المرنة لتبسيط إدارة التقنية، وتقليل التكاليف، ودمج التقنيات الناشئة في العمليات الأساسية لأعمالك.
يُعَد هذا الكتاب خارطة طريق لمساعدة قادة الأعمال على الانتقال من النموذج الهجين الافتراضي إلى النموذج الهجين المصمم.
لا تدع اختراق أمن البيانات يعطل سير أعمالك.
بعد مرور 60 عامًا، لا تزال أجهزة الكمبيوتر المركزية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تشكِّل أجهزة الحوسبة الكمّية ذات التأثير على التشفير (CRQC) مخاطر واسعة النطاق.
عزِّز نمو أعمالك من خلال التعاون الفعَّال
على مدار ما يقرب من عقدين، ساهمت IBM Consulting في دفع التحول الرقمي لشركة SingHealth.
اكتشِف المحتوى ذي الصلة بخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) وتعرَّف على نهجنا الحديث. يساهم تعاوننا القائم على الخبرة في تسريع تحقيق قيمة الأعمال، وتحديث العمليات، ونشر استراتيجية الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لتعزيز المرونة والميزة التنافسية.
تُبسِّط Anheuser-Busch InBev مشهدها الخاص بالموارد البشرية بمساعدة IBM Consulting.
تؤثِّر قرارات التكنولوجيا الحالية في تأثيرات البيئة المستقبلية. كيف يبدو النجاح في تحقيق ذلك؟
تضم Think Circles بعضًا من أفضل العقول في سلاسل الإمداد — وهذا الكتاب يعرض آراءَهم حول أبرز القضايا الحالية.
تُعَد IBM Consulting شركة الاستشارات العالمية الوحيدة التي تتبع شركة تقنية. تعرَّف على المزيد بشأن كيفية استفادة عملك من خدمات IBM Consulting.
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