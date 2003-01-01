سلسلة معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)

سلسلة دراسات كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين

ما الذي يشغل بال قادة الأعمال العالميين؟ اطَّلِع على تقاريرنا المتخصصة حسب الأدوار، والمستندة إلى بيانات IBV منذ عام 2003. أكثر من 70000 مدير تنفيذي مشمول بالاستطلاع في جميع أنحاء العالم.