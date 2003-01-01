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موارد ورؤى IBM Consulting
امرأة آسيوية تستخدم جهازًا لوحيًا رقميًا في الهواء الطلق في بيئة مدينة ذكية
الأحدث والأبرز

استكشِف أحدث الأفكار القيادية والرؤى والموارد، المصممة لمساعدتك على مواجهة تحديات بيئة الأعمال الحالية وتحقيق تأثير ملموس باستخدام منهجية علمية.

 سلسلة دراسات كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين

ما الذي يشغل بال قادة الأعمال العالميين؟ اطَّلِع على تقاريرنا المتخصصة حسب الأدوار، والمستندة إلى بيانات IBV منذ عام 2003. أكثر من 70000 مدير تنفيذي مشمول بالاستطلاع في جميع أنحاء العالم.

 تطلق Lufthansa موقعًا إلكترونيًا سهل الاستخدام ومخصصًا

تتعاون فِرَق مجموعة شركات الطيران مع IBM و Adobe لتحسين تجربة العملاء.

 اغتنام فوائد الأمن الإلكتروني

كيف تضيف منصات الأمن الإلكتروني الموحدة قيمة للأعمال.

 التوقعات العالمية للأسواق المصرفية والمالية لعام 2025

أي البنوك ستفوز وأيها ستخسر في عصر الذكاء الاصطناعي؟

 ما أهمية الاستثمار في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة؟

يستعرض هذا التقرير تجارب خمسة مسؤولين تنفيذيين وإطارًا شاملاً لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

 إعداد الحكومات لمواجهة الصدمات المستقبلية

كيف يستطيع القادة الحكوميون توظيف العمل الجماعي والتكنولوجيا لتحسين الاستجابة للأزمات والمرونة؟
التصميم والمشورة

استكشِف المحتوى المتعلق بخدماتنا الاستشارية وخدمات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك IBM Garage، والاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التمويل وتجارب العملاء، وتحديث الموارد البشرية والمواهب، والأمن السيبراني، والاستراتيجية.

 كيفية تحسين تجربة العملاء في مجال الاتصالات

يجب على مزودي خدمات الاتصالات تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

 دمج الذكاء الاصطناعي في هوية علامتك التجارية

تحتاج المؤسسات الاستهلاكية إلى تبني رؤية طويلة المدى لرحلتها مع الذكاء الاصطناعي.

 منصة واحدة، مصدر واحد للحقيقة، شركة IBM واحدة

تجمع Salesforce تجارب عملاء IBM وشركائها وموظفيها في منصة واحدة.

 سلسلة توريد المحتوى الثوري

دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الإبداع والإنتاجية.

 Moor Insights & Strategy

تُحدِث شركة IBM تحولاً في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) من خلال عمليات الأعمال الذكية

 هل أنت متعلم أو قائد في مجال الذكاء الاصطناعي؟

احصل على تقييم واضح لقادة الذكاء الاصطناعي اليوم، مع تعليقات الخبراء حول كيفية انضمام المتعلمين إلى صفوفهم.

 تعزيز شفافية مؤشرات المخاطر الائتمانية. زيادة الثقة في السوق

تستعين أكاديمية SOFR بشركة Promontory التابعة لشركة IBM من أجل تحقيق الامتثال المالي والموثوقية القائمة على التصميم

 الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

تتطلب التغيُّرات الاقتصادية السريعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتماد حلول مصرفية متقدمة لتجاوز التحديات.

 تحول المنتجات الرقمية

تعرَّف على كيفية استخدام المنتجات الرقمية لزيادة ولاء العملاء وعائد الاستثمار.
إصدار

استكشف مواردنا المصممة لإرشادك في رحلة التحول الرقمي. اكتشف كيف نستفيد، بالتعاون مع شركائنا، من الحلول التقنية المفتوحة والمنهجيات المرنة لتبسيط إدارة التقنية، وتقليل التكاليف، ودمج التقنيات الناشئة في العمليات الأساسية لأعمالك.

 التحول التقني الكبير: كيف يمنح التصميم الهجين قيمة للأعمال

يُعَد هذا الكتاب خارطة طريق لمساعدة قادة الأعمال على الانتقال من النموذج الهجين الافتراضي إلى النموذج الهجين المصمم.

 تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

لا تدع اختراق أمن البيانات يعطل سير أعمالك.

 أجهزة الكمبيوتر المركزي كدعائم أساسية للتحول الرقمي

بعد مرور 60 عامًا، لا تزال أجهزة الكمبيوتر المركزية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

 يجب على مدراء تقنية المعلومات (CIOs) إعداد مؤسساتهم اليوم للتشفير الكمِّي الآمن

تشكِّل أجهزة الحوسبة الكمّية ذات التأثير على التشفير (CRQC) مخاطر واسعة النطاق.

 يزدهر التحول من خلال التعاون

عزِّز نمو أعمالك من خلال التعاون الفعَّال

 IBM Consulting و SingHealth: قيادة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية

على مدار ما يقرب من عقدين، ساهمت IBM Consulting في دفع التحول الرقمي لشركة SingHealth.
التشغيل

اكتشِف المحتوى ذي الصلة بخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) وتعرَّف على نهجنا الحديث. يساهم تعاوننا القائم على الخبرة في تسريع تحقيق قيمة الأعمال، وتحديث العمليات، ونشر استراتيجية الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لتعزيز المرونة والميزة التنافسية.

 رفع المستوى: شركة تخمير تعمل على تطوير عملياتها

تُبسِّط Anheuser-Busch InBev مشهدها الخاص بالموارد البشرية بمساعدة IBM Consulting.

 استدامة تكنولوجيا المعلومات في مفترق طرق

تؤثِّر قرارات التكنولوجيا الحالية في تأثيرات البيئة المستقبلية. كيف يبدو النجاح في تحقيق ذلك؟

 من الذكاء إلى العبقرية — إدارة سلاسل الإمداد في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تضم Think Circles بعضًا من أفضل العقول في سلاسل الإمداد — وهذا الكتاب يعرض آراءَهم حول أبرز القضايا الحالية.
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تُعَد IBM Consulting شركة الاستشارات العالمية الوحيدة التي تتبع شركة تقنية. تعرَّف على المزيد بشأن كيفية استفادة عملك من خدمات IBM Consulting.

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