أفادت 62% من المؤسسات التي تعرضت إلى اختراق أمني للبيانات في عام 2025 بأنها لا تمتلك سياسات حوكمة للذكاء الاصطناعي مطبّقة، كما أن 97% من المؤسسات التي تعرضت إلى اختراق مرتبط بالذكاء الاصطناعي تفتقر إلى ضوابط مناسبة للتحكم في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. وبينما تنشغل الشركات بتعقيدات تبنّي الحوكمة من الجانب التقني، ينبغي أن تنشغل بالقدر نفسه بقضايا الخصوصية، وبكلفة فقدان ثقة العملاء.
ترتبط حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن ارتباطًا وثيقًا، لكنهما غالبًا ما يُداران بمعزل عن بعضهما البعض. وفي هذه الحلقة من AI Academy، تشارك Betsy Greytok وEvelyn Anderson في حوار مباشر يوضح لماذا من الضروري أن تعمل الحوكمة والأمن معًا بصورة متكاملة.
يُحدث وكلاء الذكاء الاصطناعي نقطة تحوّل مهمة في هذا المجال، غير أن طريقة تبنّي المؤسسات لهذه القدرات وتنفيذها هي التي ستحدد ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق قيمة حقيقية على نطاق واسع. اكتشف كيف يمكنك زيادة عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال الحوكمة الأكثر ذكاءً.
تعرّف على سبب تصنيف Forrester شركة IBM بصفتها "شركة رائدة" بفضل حل watsonx.governance®، —الذي يساعد المؤسسات على إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والامتثال وبناء الثقة على نطاق واسع.
يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي بوتيرة تفوق قدرات الرقابة والحوكمة، ما يفتح المجال أمام المخترقين الذين يستهدفون هذه التقنيات من أجل سرقة الملكية الفكرية للشركة وبيانات العملاء الحساسة.
نأمل أن تستمتع بتجربة أكاديمية الذكاء الاصطناعي. يمكنك تلقي الأخبار حول آخر التحديثات لأكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسالة Think الإخبارية.