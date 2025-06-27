أكاديمية الذكاء الاصطناعي

أفادت 62% من المؤسسات التي تعرضت إلى اختراق أمني للبيانات في عام 2025 بأنها لا تمتلك سياسات حوكمة للذكاء الاصطناعي مطبّقة، كما أن 97% من المؤسسات التي تعرضت إلى اختراق مرتبط بالذكاء الاصطناعي تفتقر إلى ضوابط مناسبة للتحكم في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. وبينما تنشغل الشركات بتعقيدات تبنّي الحوكمة من الجانب التقني، ينبغي أن تنشغل بالقدر نفسه بقضايا الخصوصية، وبكلفة فقدان ثقة العملاء.

ترتبط حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن ارتباطًا وثيقًا، لكنهما غالبًا ما يُداران بمعزل عن بعضهما البعض. وفي هذه الحلقة من AI Academy، تشارك Betsy Greytok وEvelyn Anderson في حوار مباشر يوضح لماذا من الضروري أن تعمل الحوكمة والأمن معًا بصورة متكاملة.