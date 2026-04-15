الانتقال من الأنظمة القديمة المجزأة إلى منصة عالمية واحدة

تعمل شركة Neste على تحويل عملياتها من خلال زيادة الكفاءة والاستعداد للمستقبل.
اعتمدت Neste، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الوقود المتجدد والاستدامة، على أنظمة قديمة متعددة لإدارة الأصول والاستثمارات والمشاريع. شملت هذه الأنظمة حلولاً لصيانة المحطات وإدارة المحفظة التي لم تكن مدمجة، ومخصصة بصورة كبيرة، وكانت على وشك التقادم.
مع توسع شركة Neste على مستوى العالم، تسبب الافتقار إلى التوحيد القياسي والرؤية في الوقت الفعلي في تشكيل تحديات في ضمان عمليات آمنة وموثوقة ومتوافقة مع تلبية المتطلبات التنظيمية والسوقية المتزايدة التعقيد.
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت شركة Neste برنامج تحقيق قيمة دورة حياة الأصول (ALVAR) بالشراكة مع IBM Consulting® — وهو برنامج تحوُّل في تخطيط موارد المؤسسات يمتد لعدة سنوات.
وضع البرنامج أساسًا للنمو القابل للتوسع والتميز التشغيلي من خلال تحسين إدارة دورة حياة الأصول، وتوحيد العمليات التجارية العالمية، ودمج القدرات الهندسية والتشغيلية في بيئة موحدة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
أتاح برنامج ALVAR إيقاف تشغيل أنظمة صيانة المحطات وإدارة المحفظة القديمة، إلى جانب بوابات الموردين المخصصة، ما أدى إلى زيادة التوحيد القياسي والشفافية وقابلية التوسع في جميع العمليات العالمية.
ومن خلال دمج الأنظمة الحساسة، أتاح البرنامج تدفق البيانات في الوقت الفعلي، ووضوح العمليات من البداية إلى النهاية، وتعزيز الرقابة المالية. كما حسن جودة البيانات من خلال توحيد الأصول والبيانات التشغيلية على منصة واحدة متاحة لجميع الفرق والشركاء.
من خلال ثلاث عشرة تجربة ناجحة، عمل ALVAR على تحديث إدارة الأصول والاستثمارات والمشاريع، وتعزيز الامتثال من خلال مسارات تدقيق صارمة، وتبسيط عمليات المشتريات. وإلى جانب التكنولوجيا، طوّر البرنامج طريقة عمل Neste—من خلال مواءمة العمليات، وتوضيح الأدوار، وتمكين طرق جديدة للعمل عبر المؤسسة.
حقق ALVAR نقلة نوعية في التميز التشغيلي، حيث أتاح نموذج تشغيل متكاملاً قائمًا على البيانات يحسن عمليات التخطيط والتنفيذ وصناعة القرار.
عززت الرؤية الشاملة للعمليات التخطيط الإستراتيجي والتنبؤ، بينما عززت جودة البيانات الأساسية وبيانات المعاملات الكفاءة والتحكم في التكاليف ودقة التسعير. أدى التكامل عبر أنظمة SAP والأنظمة المتصلة إلى تدفق المعلومات بسلاسة، ما أدى إلى تقليل الصوامع وزيادة الشفافية.
وبفضل المعارف الفورية القائمة على البيانات حول أداء العمليات، أصبحت عمليات المشتريات أكثر تنظيمًا وكفاءة، مما أدى إلى تحسين استخدام العقود والتعاون بين الوظائف.
أدت الأدوار والعمليات الموحدة عبر المناطق الجغرافية إلى تحسين الاتساق والمساءلة. بالإضافة إلى الفوائد التشغيلية الفورية، أنشأ برنامج ALVAR أساسًا رقميًا قابلاً للتوسع لدعم التحليلات وإعداد التقارير والابتكار المستقبلي.
شركة Neste هي الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF)، حيث تمتد عمليات إنتاج في ثلاث قارات. كما تنتج شركة Neste أيضًا منتجات نفطية عالية الجودة في مصفاة Porvoo في فنلندا، ولديها شبكة كبيرة من محطات الوقود في فنلندا ودول البلطيق. تركز إستراتيجية الشركة على النمو في مجال الوقود المتجدد لمساعدة العملاء على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
