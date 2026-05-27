تحويل تجربة المرضى من خلال تصميم وهندسة المنتجات

لمواجهة تحدياتهم، تعاونت NHS England مع IBM لتحسين تطبيق NHS المستضاف على Microsoft Azure. يركز نهجهم على إنشاء تجربة سلسة تركز على المريض مع تخفيف الضغط على العاملين في الخطوط الأمامية.

وقد وفرت الشراكة مزايا محسّنة للمرضى، بدءًا من إدارة الأدوية والمراسلة الآمنة وحجز المواعيد وصولاً إلى الوصول إلى نتائج الفحوصات. تعمل هذه الوظائف على تمكين المرضى من التحكم في الرعاية الصحية الخاصة بهم، ما يقلل الاعتماد على القنوات التقليدية مثل المكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية. على سبيل المثال، يمكن للمرضى الآن طلب وصفات طبية متكررة ببضع نقرات، ما يوفر الوقت ويحسن الالتزام بخطط العلاج. كما استفاد كلا الفريقين من قدرات Adobe Target لاختبار A/B، ما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين تصميم تطبيق NHS ووظائفه باستمرار.

لتوسيع نطاق تأثير تطبيق NHS، أضاف فريق تصميم وهندسة المنتجات في IBM أكثر من 15 موردًا جديدًا من خلال عملية مبسطة، موسعًا التغطية الوطنية للخدمات الأساسية وأضاف قدرات جديدة. أدت إعادة تصميم واجهة المستخدم والتنقل إلى جعل تطبيق NHS أكثر سهولة في الاستخدام، ما يضمن أن يتمكن المرضى من العثور بسهولة على الخدمات التي يحتاجونها واستخدامها.

بفضل خبرتها في هندسة المنتجات، ساعدت شركة IBM هيئة NHS England على وضع نموذج تشغيل للمنتج يعطي الأولوية للتحسين المستمر. أتاحت خرائط الطريق المؤتمتة وتوحيد الأعمال المتراكمة وأطر القياس الصارمة تتبع الأداء مع مواءمة تطور التطبيق مع أهداف NHS England. يضمن هذا النهج الذي يركز على المنتج أن التحسينات تقدم قيمة قابلة للقياس، سواء من خلال تحسين رضا المرضى أو تقليل التكاليف التشغيلية.

أثبتت قدرات IBM الفريدة في تصميم وهندسة المنتجات والابتكار في الرعاية الصحية فعاليتها طوال فترة التحول. من خلال الجمع بين الخبرة التقنية والفهم المتعمق لاحتياجات المرضى، ساعدت IBM هيئة NHS England على إنشاء خدمة رقمية مستدامة يمكنها التكيف مع المتطلبات المتغيرة لخدمات الرعاية الصحية.