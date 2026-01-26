IBM® Applications Software Technology

قيادة التحول الرقمي في القطاع العام

الصعود الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي الوكيل

تعرَّف على كيفية تحويل العمليات من مكاسب تدريجية إلى أثر جديد كليًّا. 

تحوُّل القطاع العام وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بدعم من IBM

لطالما كانت IBM Applications Software Technology رائدة في تحديث أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحوُّل القطاع العام باستخدام Oracle Cloud. بدءًا من الأنظمة المالية وأنظمة ERP وصولًا إلى البرامج الحكومية بالغة الأهمية، نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات، وتعزيز الامتثال، وتحقيق نتائج أفضل للمواطنين والأطراف المعنية. مع IBM وOracle، نجمع بين النطاق العالمي، والابتكار في الذكاء الاصطناعي، والخبرة المتخصصة بما يساعد العملاء على الازدهار في عالم يتّسم بالتعقيد.
الفوائد 300 من المشاريع السحابية الناجحة في القطاع العام 40 عامًا من الشراكة مع Oracle أكثر من 500 مستشارون معتمدون في الذكاء الاصطناعي الوكيل
تطبيقات Oracle Cloud

نقدِّم حلول تطبيقات Oracle مُصممة خصيصًا لضمان قدرة مؤسستك على التواصل مع المواطنين بفعالية، والعمل بكفاءة، وإدارة بياناتك بأمان.
منصة Oracle Cloud وتقنياتها

نقدِّم خبرة واسعة في مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا، ونساعد على ضمان أن البنية لديك تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأساسية مثل التكامل، والأمن - والأهم من ذلك، راحة البال.
خدمات Oracle Cloud المُدارة

نساعدك على تحويل تركيزك من حل المشكلات إلى التحسين المستمر لعمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال خدماتنا الشاملة للبنية التحتية والمنصات والتطبيقات وعمليات التطوير.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

نقدِّم خدمة اختبار مؤتمتة متكاملة بالكامل تساعد على ضمان جودة تطبيقات Oracle السحابية، وقابليتها للتوسع، وتوافرها المستمر.
تقييمات السحابة

نقدِّم إطار تقييم السحابة الخاص بنا - وهو مجموعة من الأدوات والمنهجيات وأفضل الممارسات التي تدرس متطلبات أعمالك الفريدة وتقدِّم خرائط طريق تفصيلية.
مركز التميز لمراحل التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12)

نقدّم خبرة لا مثيل لها في تنفيذ Oracle ضمن قطاع التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12)، ما يمكّن منطقتك التعليمية من تحقيق قيمة الأتمتة والتكامل وسهولة الاستخدام والخدمة الذاتية ونماذج إعداد التقارير المُحدَّثة بسرعة.

بناء حيوية الأعمال معًا

منذ الانضمام إلى IBM، أتحنا فرصًا أوسع للتعلّم، وحصلنا على دعم مُخصّص للمنتجات، وحققنا مواءمة أوثق بين فرق التطوير والمبيعات والتسليم.

تساعد هذه المزايا، إلى جانب الشراكة الممتدة لعقود بين IBM وOracle، المؤسسات على ترسيخ المرونة والسرعة والشفافية، وهي ركائز أساسية لتحول مستدام ونجاح طويل الأمد.
القيمة التي نقدِّمها

نساعدك على نشر بيانات مالية وتشغيلية واضحة وسهلة الوصول، بما يتيح للمواطنين متابعة الإنفاق ونتائج المشاريع. ويعزز ذلك ثقة الجمهور عبر عمليات متسقة وقابلة للتدقيق.

نعمل معك على دمج الأنظمة المعزولة في مصدر واحد للحقيقة موثوق به، بما يقلّل ازدواجية الجهود بين الأقسام ويخفض التكاليف على المدى الطويل عبر أتمتة العمليات والخدمات المشتركة

نساعدك على تطبيق مهام سير عمل موحَّدة تتوافق مع اللوائح الحكومية، مع تقديم تقارير مؤتمتة للجهات الرقابية على المستويين الحكومي والفيدرالي. ويساهم ذلك في الحد من مخاطر الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام عبر ضوابط أكثر إحكامًا.

نساعد على تطبيق أدوات سهلة الاستخدام للموظفين لإنجاز المهام الروتينية مثل المشتريات والموارد البشرية وكشوف المرتبات. كما نساعد على تمكين التعاون بين الوكالات باستخدام الأنظمة السحابية. تُتيح هذه التحسينات للموظفين الابتعاد عن الأعمال اليدوية المتكررة؛ ليتفرغوا للمهام التي تمسّ المواطنين مباشرةً.

يمكننا تزويد القادة بلوحات معلومات وتحليلات في الوقت الفعلي؛ لدعم التخطيط الاستباقي للميزانيات واحتياجات القوى العاملة والاستجابة للطوارئ، وكذلك تعزيز السياسات المبنية على الأدلة باستخدام مجموعات بيانات متكاملة.

نساعد على التكيّف السريع مع تغيّرات السياسات وتحولات التمويل وحالات الطوارئ، كما نُمكّن الوكالات من اعتماد نماذج خدمة جديدة (مثل التفاعل عبر الأجهزة المحمولة وروبوتات محادثة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي).كما نساعد على تأمين استدامة العمليات المستقبلية من خلال المنصات السحابية القابلة للتوسع لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

بدءًا من نوع النشر إلى مجال العمل، كل خطوة في تقديم خدماتنا مدعومة بمحركات الذكاء الاصطناعي ونهج واضح، لمساعدتك على تحقيق نتائج أكثر صحة ومرونة.

القطاع الحكومي المناطق التعليمية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر (K-12) الكهرباء والمرافق العامة السفر والنقل
حلول القطاع التعليمي من الروضة وحتى الصف الثاني عشر: إدارة رأس المال البشري

تبسيط العمليات، وزيادة الموارد، وخفض التكاليف.

IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

اختبار مؤتمت سريع لكل تحديث من تحديثات Oracle Cloud.

حلول القطاع التعليمي من الروضة وحتى الصف الثاني عشر: الشؤون المالية

تحويل نموذج إعداد التقارير المالية والتحليلات للمناطق التعليمية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

كجزء من نظام IBM Consulting Oracle، تقدِّم IBM Accelalpha خبرة عميقة في تحول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية إلى Oracle Cloud. نحن نقدِّم تحوُّلًا شاملًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مع الأتمتة وأفضل الممارسات الصناعية. بفضل النطاق العالمي الذي تتمتع به IBM وتركيز IBM Accelalpha على سلاسل التوريد، يحصل عملاؤنا على نتائج أعمال أسرع وأكثر ذكاءً.
IBM® Symatrix
تأسست IBM Symatrix مع التركيز على إدارة رأس المال البشري (HCM) من Oracle، وقضت أكثر من عقدين في مساعدة المؤسسات على استغلال الإمكانيات الكاملة لتطبيقات أعمالها. نحن لا نعمل فقط على تنفيذ Oracle، بل نحسِّن أداءه ليعمل بشكل أذكى وأكثر كفاءة ويحقق النتائج المرجوة لعملائنا.
خدمات IBM Consulting المتخصصة في Oracle
بوجود أكثر من 10,000 مستشار متخصص في Oracle Cloud ساعدوا العملاء على إكمال أكثر من 6,500 مشروع Oracle بنجاح، تقدِّم IBM خدمات واستشارات Oracle تشمل خارطة طريق لاستثمارات العملاء في التحول السحابي، بدءًا من الاستشارات ووصولًا إلى التنفيذ السحابي والدعم.
هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنسعد بالإجابة عن أسئلتك، ومناقشة كيفية الاستفادة من خدماتنا الاستشارية في الأعمال، واستكشاف الخطوات التالية.

