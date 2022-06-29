الصفحة الرئيسية الصناعات السفر والنقل حلول قطاع السفر والنقل من IBM
تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية، بفضل التكنولوجيا المتقدمة
IBM تفوز بجائزة أفضل مزود لحلول الذكاء الاصطناعي
منظر جوي للطائرات التجارية
كيفية تعزيز الأرباح والنمو على المدى الطويل 

مؤسسات السفر والنقل اليوم لديها مهام صعبة. ففي الوقت الذي تهدف فيه إلى توفير تجربة سلسة للعملاء، يتعين عليها أيضًا تحقيق استرداد الإيرادات على المدى القصير، وتحسين كفاءة العمليات وتحقيق مرونة الأعمال. كل هذا مع مواجهة تحديات مثل نقص الموظفين، وزيادة أسعار الوقود، والمستقبل الغامض للسفر والنقل في مجال الأعمال.  
 
من أجل تحقيق النجاح، تحتاج المؤسسات إلى شريك يجمع بين الخبرة التقنية الرائدة والخبرة العميقة في مجال السفر والنقل. ولتحقيق الربحية والنمو على المدى الطويل، يجب أن تجمع هذه الشراكة بين تعقيدات التقنية وعادات الأشخاص المتطورة باستمرار. تعمل حلول الصناعة من IBM جنبًا إلى جنب مع شركات أخرى مثل Apple وAWS وAmadeus (الروابط موجودة خارج ibm.com) لمساعدة شركات السفر والنقل على تطوير الأعمال.
قابلنا في مهرجان الطيران العالمي

انضم إلى قادة قطاع السفر والنقل في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر في لشبونة بالبرتغال لمناقشة تجربة الركاب ونمو الإيرادات وكفاءة العمليات والابتكار.

الحلول

تقديم تجربة عملاء سلسة بفضل حلول الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والحلول السحابية، و حلول الأجهزة المحمولة. الاطلاع على حلول تجربة العملاء
نمو الإيرادات

استخدم حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مثل حلول التسعير والعروض ذات الطابع الشخصي من IBM لزيادة الطلب وتحسين استرداد الإيرادات على المدى القصير.

كفاءة العمليات

بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل بشأن نشر موارد العمليات، وحل مشكلات عمليات تقنية المعلومات بشكل أسرع وتمكين الموظفين من النهوض بمؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية وخفض التكاليف.

 تحديث

يؤدي تحويل التقنية السحابية وتحديثها إلى تغيير التفكير والعمل والشراكة، ما يسمح للمؤسسات بالابتكار بسرعة على نطاق واسع وزيادة سرعة الوصول إلى السوق والاستفادة من التقنيات الجديدة لدفع عجلة النمو على المدى الطويل.

صيانة الأصول

تتجاوز حلول الصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي حدود الصيانة المجدولة زمنيًا إلى الصيانة القائمة على الحالة. حيث يمكنها التنبؤ باحتمالية حدوث أعطال مستقبلية، وتحسين موثوقية الأصول، وتمكين خفض التكلفة.

 تحسين سلسلة التوريد

تُمكِّن إدارة سلسلة التوريد القائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي شركات الخدمات اللوجستية من الحفاظ على سلاسة حركة سلسلة التوريد.
دراسات حالة Lufthansa

إلى أي مدى حسنت شركة الطيران من كفاءة رحلات الطيران لديها وخفضت التكاليف المرتبطة بالتأخير بمساعدة IBM وApple
شركة Etihad Airways

الإطلاق السريع لحلول جديدة لتسجيل الوصول عبر الإنترنت من أجل توفير تجربة سلسة
Malaysia Airlines

حملة بريد إلكتروني قائمة على الذكاء الاصطناعي تقدم توصيات مخصصة لرحلات الطيران، تعزز الحجوزات بنسبة 34%
Delta Air Lines

يؤدي التحول إلى البنية الأساسية للسحابة الهجينة إلى تعزيز التواجد الرقمي وتحسين تجربة العملاء والموظفين
شركة Downer

بفضل إدارة الأصول المستدامة المحدّثة، تحافظ القطارات على تنقل الركاب بأمان وموثوقية وراحة
®Insight 5 إستراتيجيات تحول رقمي لتحسين السفر الجوي

من خلال العمل لحل مشكلات التحول الرقمي عبر المؤسسات، يمكن لشركات الطيران تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية ورضا العملاء بمزيد من الثقة.

 اقرأ المقالة بالنسبة إلى شركات الطيران، أصبحت حلول التقنية السحابية ضرورية

مع تحديث السحابة، يمكن لشركات الطيران الدخول في عصر جديد من الكفاءة، وإنشاء تجارب عملاء ديناميكية والوصول إلى بيانات ذات قيمة وقابلة للتنفيذ من خلال رؤى البيانات.

 اقرأ المقالة تسريع وتيرة صناعة شركات الطيران من خلال الابتكار الرقمي

الإستراتيجية الرقمية المتكاملة هي المفتاح لتوفير فرص فريدة من نوعها في المستقبل غير البعيد.

 اقرأ المقالة دراسة IBV: مشاركة البيانات عبر الأنظمة البنائية للنقل

يمكن أن يؤدي تبسيط سلسلة التوريد إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق ميزة تنافسية.

 اقرأ الدراسة توفر IBM حلاً شاملاً لرحلة التحول الرقمي لشركات الطيران  

لقد أدركت شركات السفر أن نجاحها المستقبلي يتوقف على قدرتها على العمل بكفاءة كأعضاء في النظام البنائي الرقمي للسفر.

 اقرأ المزيد ادخل إلى عصر جديد من الفرص لشركات الطيران  

اجتمعت شركة Amadeus مع شركتي Alaska Airlines وIBM لمناقشة تحول البيع بالتجزئة لدى شركات الطيران.

 شاهد الفيديو قم بخطوتك التالية بكل ثقة 

تعلّم كيف يمكن لشركات الطيران أن تأخذ خطوتها التالية بثقة في عصر الفرص الجديد.

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