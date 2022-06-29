مؤسسات السفر والنقل اليوم لديها مهام صعبة. ففي الوقت الذي تهدف فيه إلى توفير تجربة سلسة للعملاء، يتعين عليها أيضًا تحقيق استرداد الإيرادات على المدى القصير، وتحسين كفاءة العمليات وتحقيق مرونة الأعمال. كل هذا مع مواجهة تحديات مثل نقص الموظفين، وزيادة أسعار الوقود، والمستقبل الغامض للسفر والنقل في مجال الأعمال.
من أجل تحقيق النجاح، تحتاج المؤسسات إلى شريك يجمع بين الخبرة التقنية الرائدة والخبرة العميقة في مجال السفر والنقل. ولتحقيق الربحية والنمو على المدى الطويل، يجب أن تجمع هذه الشراكة بين تعقيدات التقنية وعادات الأشخاص المتطورة باستمرار. تعمل حلول الصناعة من IBM جنبًا إلى جنب مع شركات أخرى مثل Apple وAWS وAmadeus (الروابط موجودة خارج ibm.com) لمساعدة شركات السفر والنقل على تطوير الأعمال.
انضم إلى قادة قطاع السفر والنقل في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر في لشبونة بالبرتغال لمناقشة تجربة الركاب ونمو الإيرادات وكفاءة العمليات والابتكار.
استخدم حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مثل حلول التسعير والعروض ذات الطابع الشخصي من IBM لزيادة الطلب وتحسين استرداد الإيرادات على المدى القصير.
بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل بشأن نشر موارد العمليات، وحل مشكلات عمليات تقنية المعلومات بشكل أسرع وتمكين الموظفين من النهوض بمؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية وخفض التكاليف.
يؤدي تحويل التقنية السحابية وتحديثها إلى تغيير التفكير والعمل والشراكة، ما يسمح للمؤسسات بالابتكار بسرعة على نطاق واسع وزيادة سرعة الوصول إلى السوق والاستفادة من التقنيات الجديدة لدفع عجلة النمو على المدى الطويل.
تتجاوز حلول الصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي حدود الصيانة المجدولة زمنيًا إلى الصيانة القائمة على الحالة. حيث يمكنها التنبؤ باحتمالية حدوث أعطال مستقبلية، وتحسين موثوقية الأصول، وتمكين خفض التكلفة.
تُمكِّن إدارة سلسلة التوريد القائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي شركات الخدمات اللوجستية من الحفاظ على سلاسة حركة سلسلة التوريد.
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الإطلاق السريع لحلول جديدة لتسجيل الوصول عبر الإنترنت من أجل توفير تجربة سلسة
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يؤدي التحول إلى البنية الأساسية للسحابة الهجينة إلى تعزيز التواجد الرقمي وتحسين تجربة العملاء والموظفين
بفضل إدارة الأصول المستدامة المحدّثة، تحافظ القطارات على تنقل الركاب بأمان وموثوقية وراحة
من خلال العمل لحل مشكلات التحول الرقمي عبر المؤسسات، يمكن لشركات الطيران تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية ورضا العملاء بمزيد من الثقة.
مع تحديث السحابة، يمكن لشركات الطيران الدخول في عصر جديد من الكفاءة، وإنشاء تجارب عملاء ديناميكية والوصول إلى بيانات ذات قيمة وقابلة للتنفيذ من خلال رؤى البيانات.
الإستراتيجية الرقمية المتكاملة هي المفتاح لتوفير فرص فريدة من نوعها في المستقبل غير البعيد.
يمكن أن يؤدي تبسيط سلسلة التوريد إلى تحسين تجربة العملاء وتحقيق ميزة تنافسية.
لقد أدركت شركات السفر أن نجاحها المستقبلي يتوقف على قدرتها على العمل بكفاءة كأعضاء في النظام البنائي الرقمي للسفر.
اجتمعت شركة Amadeus مع شركتي Alaska Airlines وIBM لمناقشة تحول البيع بالتجزئة لدى شركات الطيران.
تعلّم كيف يمكن لشركات الطيران أن تأخذ خطوتها التالية بثقة في عصر الفرص الجديد.