مؤسسات السفر والنقل اليوم لديها مهام صعبة. ففي الوقت الذي تهدف فيه إلى توفير تجربة سلسة للعملاء، يتعين عليها أيضًا تحقيق استرداد الإيرادات على المدى القصير، وتحسين كفاءة العمليات وتحقيق مرونة الأعمال. كل هذا مع مواجهة تحديات مثل نقص الموظفين، وزيادة أسعار الوقود، والمستقبل الغامض للسفر والنقل في مجال الأعمال.



من أجل تحقيق النجاح، تحتاج المؤسسات إلى شريك يجمع بين الخبرة التقنية الرائدة والخبرة العميقة في مجال السفر والنقل. ولتحقيق الربحية والنمو على المدى الطويل، يجب أن تجمع هذه الشراكة بين تعقيدات التقنية وعادات الأشخاص المتطورة باستمرار. تعمل حلول الصناعة من IBM جنبًا إلى جنب مع شركات أخرى مثل Apple وAWS وAmadeus (الروابط موجودة خارج ibm.com) لمساعدة شركات السفر والنقل على تطوير الأعمال.