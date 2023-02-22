قدمت الحكومات في الأعوام القليلة الماضية حلولًا وخدمات حيوية للمواطنين خلال الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى المستقبل، سيتعين على قادة الحكومة استخدام المعرفة التي اكتسبوها على مر السنين لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة. كما يجب عليهم أيضًا الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية. إذ إنّ زيادة التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية الشديدة واضطرابات سلسلة التوريد ليست سوى بعض التحديات المعقدة التي تجعل الصدمات المستقبلية أكثر احتمالًا وتأثيرًا. ولزيادة الطمأنينة والثقة، يمكن لوكالات الحكومة تجسيد المعنى الحقيقي للحكومات الرقمية التي تعطي الأولوية لمصلحة المواطنين من خلال تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وسير العمل اللذين يُمكّنان فكرة تقديم الخدمات العامة بأعلى درجات السلامة وبصورة آمنة وموثوق به بها.
اعرف كيف يمكن لمؤسستك تحسين خدمة العملاء للمواطنين وتعزيز عائد الاستثمار بفضل استخدام IBM watsonx Assistant.
زيادة في معدل التعيين السكني للسكان المشردين في مقاطعة سونوما مقارنة بمعدل التعيين القومي²
انخفاض في المكالمات الشهرية إلى مركز الاتصال التابع لإدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي من خلال الاستفادة من حلول الوكيل الافتراضي للخدمة الذاتية³
تم توفيرها من قِبَل منظمة الدفاع الأمريكية باستخدام صيانة تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لطائرة معينة⁴
تحمل بوابة ميزات التوظيف التوقعات نفسها مثل منصة الوسائط المتدفقة. كذلك توفر قدرات التصميم الحائز على الجوائز سهولة الاستخدام ومرفق الخدمات والسرعة التي يطلبها المواطنون.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتيح تجارب متميزة للمواطنين. يمكن تقليل الأنشطة اليدوية والورقية من خلال الاستفادة من الأتمتة في إعادة تصور العمليات، ويؤدي هذا إلى زيادة مستويات الرضا والإنتاجية بين الفِرق في الحكومات المحلية ومؤسسات القطاع العام أيضًا، وبالتالي تحسين الاستدامة.
إنّ ابتكار الخدمات العامة التي يطلبها المواطنون في عصرنا الحالي ونشرها يتطلب ركيزة مرنة وآمنة. لذا فقد ساعدنا كبرى المؤسسات في العالم، بما في ذلك التي تقدم الخدمات الاستشارية الحكومية والاستراتيجية وخدمات تقديم المشورة والخدمات المالية وأي نوع من خدمات العمليات التجارية على الانتقال إلى استخدام خدمات السحابة الهجينة من خلال التركيز على القيمة والنتائج أولًا.
يُعد الأمن الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية، لكن الجاهزية الكاملة تعتمد على رقمنة العمليات. لذا تساعد IBM Consulting الأطراف المعنية والمنظمات غير الربحية والدفاعية والحكومية وحتى القطاع الخاص على إعادة تصور العمليات، والاستفادة من التقنيات للاستجابة بشكل أسرع إلى التهديدات أو حتى الحد من شدتها قبل أن تبدأ.
بلغ متوسط تكلفة عملية واحدة لاختراق أمن البيانات لمؤسسة عامة في عام 2022 أكثر من مليوني دولار أمريكي.¹ لذلك تساعد الاستراتيجيات الاستباقية مثل الثقة الصفرية والحوكمة الأكثر كفاءة وإدارة التغيير وعمليات المخاطر والامتثال على تأمين البيانات الحساسة والثقة في الحكومة.
أدى تحسين تكامل البيانات إلى تمكّن مقاطعة سونوما من نسج شبكة أمان اجتماعية أقوى وزيادة التعيين السكني وتقليل التشرد.
تعاونت IBM Consulting وولاية رود آيلاند لبناء بحيرة بيانات معتمدة على السحابة وعمليات آلية ما أدى إلى تحسين القرارات المتعلقة بالسياسات والقرارات التنفيذية.
من خلال الاتصال بالبيانات المخزنة وتحليلها في التطبيقات الموزعة بشكل أكثر كفاءة، حسّنت وزارة العمل والمعاشات الاستجابة للمطالبات من أسابيع إلى أيام.
بصفتها الشريكة العالمية للابتكار في Amazon Web Services لهذا العام، تساعد IBM الحكومات على دمج البيانات والأنظمة المتفرّقة سابقًا في بنية تحتية مرنة تتمكّن من تقديم خدمات المواطنين بشكل أكثر كفاءة.
يقدم خبراؤنا في القطاع العام تجربة مبنية على شراكة مدتها 30 عامًا مع Microsoft، من خلال حالة شراكتنا من الدرجة الأولى التي تتضمن محفظة Microsoft، لتحقيق نتائج اقتصادية وبيئية ومجتمعية مُحسّنة.
نظرًا لأن المواطنين يطالبون بواجهات حديثة وتجارب رقمية من حكوماتهم، توفر IBM وAdobe طرقًا جديدة لتلبية احتياجاتهم أينما كانوا.
ساعدت شراكة IBM مع Salesforce وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) على تقليل وقت معالجة نتائج اختبار كوفيد-19 من 8 ساعات إلى 16 دقيقة، ما يتيح التتبع بشكل أسرع والذي كان "ضروريًا للغاية لقمع انتشار الفيروس".
تتطلَّع الحكومات إلى تطبيق الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من التقنيات الناشئة لتحسين العمليات الضريبية.
يقدر الخبراء أن الحاسوب الكمومي يمكنه كسر تشفير 2048 بت القياسي الحالي في وقت لاحق من هذا العقد.⁵ ما يعني أن المؤسسات العامة ومنظمات الدفاع بحاجة إلى تطوير استراتيجية وخارطة طريق للتنفيذ الآن.
تتحدث ليلي زيليكي، القائمة بأعمال نائب رئيس قسم المعلومات (CIO) بوزارة الدفاع الأمريكية، عن تحقيق التقدم الرقمي بسرعة وكفاءة مع تلبية المعايير العالية.
تساعد شركة Octo التي استحوذت عليها IBM في حل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الحكومة الفيدرالية باستخدام مزيج فريد من الخبرة في المجال وتطبيق التقنيات الناشئة.
تسلط الأحداث العالمية الضوء على الحاجة الملحة لتحديث تقنية المعلومات عبر جميع أنواع الخدمات الحكومية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعاقد الحكومي والخدمات الإنسانية واستشارات القطاع العام وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي والمشتريات وخدمات الرعاية في القطاع الاجتماعي. لذا فإنّ بنية IBM السحابية الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي يوفران التحول الذي تتطلبه المجتمعات الصامدة ويتوقعه المواطنون.
تستخدم المدن في جميع أنحاء العالم السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتواصل لتحديث البنية التحتية العامة وتحسين خدمات النقل.
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¹ تكلفة اختراق أمن البيانات من IBM لعام 2022، حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة IBM Corporation
² حالة دراسة IBM مقاطعة سونوما، حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة IBM Corporation
³ حالة دراسة إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (DCA) من IBM، حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة IBM Corporation
⁴ شركة Bell Flight تضع الصيانة التنبؤية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في أساطيل طائرات المستقبل، حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 محفوظة لشركة IBM Corporation
⁵ تقرير عن التشفير ما بعد الكمّي، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST)، وزارة التجارة الأمريكية، لعام 2016 (الرابط موجود خارج ibm.com)