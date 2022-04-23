تواصل الحكومات الاستفادة من زخمها لتقديم خدمات استثنائية للمواطنين. ويمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تساعد الحكومات على تحسين تجربة المواطنين وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة وبناء الثقة.

لا تزال IBM ملتزمة بخدمة الحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم — عبر القطاعات بما في ذلك إدارة الضرائب والإيرادات، والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية والإنسانية، والبنية الأساسية الحيوية، والتعليم والأمن الوطني. نحن نعمل مع المشرفين في الحكومات المركزية وكذلك الحكومات المحلية وحكومات الولايات، بناءً على عقود من الإبداع والتعاون المشترك. وتساعد خبرتنا العميقة العالم على إدارة أعمال الحكومة.