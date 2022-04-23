تواصل الحكومات الاستفادة من زخمها لتقديم خدمات استثنائية للمواطنين. ويمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تساعد الحكومات على تحسين تجربة المواطنين وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة وبناء الثقة.
لا تزال IBM ملتزمة بخدمة الحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم — عبر القطاعات بما في ذلك إدارة الضرائب والإيرادات، والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية والإنسانية، والبنية الأساسية الحيوية، والتعليم والأمن الوطني. نحن نعمل مع المشرفين في الحكومات المركزية وكذلك الحكومات المحلية وحكومات الولايات، بناءً على عقود من الإبداع والتعاون المشترك. وتساعد خبرتنا العميقة العالم على إدارة أعمال الحكومة.
استكشف حلول IBM للدفاع والاستخبارات
استكشف حلول IBM للحكومة الفيدرالية الأمريكية
إدارة حماية أجهزة وتطبيقات وبيانات موظفي الحكومة.
تحسين العمليات باستخدام حلول إدارة الأصول الحكومية من IBM.
تحسين تجربة المواطن باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تحديث البنية التحتية مع خيارات إدارة بيانات المواطنين الآمنة والمضمونة.
التحول الرقمي للحكومة مع IBM و Red Hat.
توجيه نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مورّد وإدارتها ومراقبتها.
تعمل مقاطعة سونوما على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والإسكان.
تتم عملية تحديث وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة على مرحلتين.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء التطبيقات عبر الخدمات المقدمة للمواطنين.
تؤسس مؤسسة Los Angeles Cyber Lab مجموعة لتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية.
المساعدة على إطالة عمر الجسور والأنفاق والطرق السريعة والسكك الحديدية القديمة.
عرض توضيحي يظهر مدى التزام الوكالة الأمريكية بتقديم المزيد من الخدمات إلى المواطنين بسلاسة.
استخدام الذكاء الاصطناعي ونشره لتحسين إدارة الضرائب.
يؤدي شاغلو منصب CIO في الدولة دورًا مهمًا ومتوسعًا في المرونة.
إن السحابة المتعددة الهجينة المفتوحة هي الحل المنطقي للحكومات، فهي توفر المرونة مع معالجة المخاوف الأمنية والتكلفة.
ست توصيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تساعد على بناء ثقة الجمهور.
إعادة تصور الخدمات الحكومية المحلية وخدمات الولاية في خمسة مجالات أساسية.