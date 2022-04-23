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تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع ابتكارات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
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مبنى المحكمة العليا الأمريكية من الخارج

تستحوذ IBM على شركة SiXworks Limited لتعزيز خبراتها في القطاع العام في المملكة المتحدة

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تمكين الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تواصل الحكومات الاستفادة من زخمها لتقديم خدمات استثنائية للمواطنين. ويمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تساعد الحكومات على تحسين تجربة المواطنين وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة وبناء الثقة.

لا تزال IBM ملتزمة بخدمة الحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم — عبر القطاعات بما في ذلك إدارة الضرائب والإيرادات، والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية والإنسانية، والبنية الأساسية الحيوية، والتعليم والأمن الوطني. نحن نعمل مع المشرفين في الحكومات المركزية وكذلك الحكومات المحلية وحكومات الولايات، بناءً على عقود من الإبداع والتعاون المشترك. وتساعد خبرتنا العميقة العالم على إدارة أعمال الحكومة. 
5 مجالات رئيسية يجب على الحكومات أن تطبق فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول

استكشف حلول IBM للدفاع والاستخبارات

استكشف حلول IBM للحكومة الفيدرالية الأمريكية

الحلول

إدارة القطاع العام من خلال خدمات الاستشارات، بدءًا من IBM Garage‎™
حماية البيانات

إدارة حماية أجهزة وتطبيقات وبيانات موظفي الحكومة.

إدارة الأصول

تحسين العمليات باستخدام حلول إدارة الأصول الحكومية من IBM.

 الذكاء الاصطناعي الحواري

تحسين تجربة المواطن باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 إدارة البيانات

تحديث البنية التحتية مع خيارات إدارة بيانات المواطنين الآمنة والمضمونة.

IBM و Red Hat

التحول الرقمي للحكومة مع IBM و Red Hat.

التحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي

توجيه نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مورّد وإدارتها ومراقبتها.
دراسات حالة
تكامل البيانات في العمل

تعمل مقاطعة سونوما على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والإسكان.
توفير التحول في السحابة وتكنولوجيا المعلومات

تتم عملية تحديث وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة على مرحلتين.
كيف تتعامل روما مع التحول الرقمي

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء التطبيقات عبر الخدمات المقدمة للمواطنين.
مواطنون أكثر أمانًا، تعني مجتمعات أقوى

تؤسس مؤسسة Los Angeles Cyber Lab مجموعة لتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية.
الذكاء الاصطناعي للتخفيف من مخاطر البنية التحتية

المساعدة على إطالة عمر الجسور والأنفاق والطرق السريعة والسكك الحديدية القديمة.
الذكاء الاصطناعي والأتمتة في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)

عرض توضيحي يظهر مدى التزام الوكالة الأمريكية بتقديم المزيد من الخدمات إلى المواطنين بسلاسة.
®Insight مستقبل الضرائب مع الذكاء الاصطناعي

استخدام الذكاء الاصطناعي ونشره لتحسين إدارة الضرائب.

 اقرأ التقرير بناء المرونة في حكومات الولايات

يؤدي شاغلو منصب CIO في الدولة دورًا مهمًا ومتوسعًا في المرونة.

 اقرأ التقرير السحابة المتعددة الهجينة المفتوحة للحكومة

إن السحابة المتعددة الهجينة المفتوحة هي الحل المنطقي للحكومات، فهي توفر المرونة مع معالجة المخاوف الأمنية والتكلفة.

 تنزيل دراسة IBV التقدم الموثوق مع الذكاء الاصطناعي

ست توصيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تساعد على بناء ثقة الجمهور.

 

 اقرأ التقرير تطوير الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤول

إعادة تصور الخدمات الحكومية المحلية وخدمات الولاية في خمسة مجالات أساسية.

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