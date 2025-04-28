إن إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيوجيرسي (DCA) و مجلس المرافق العامة في ولاية نيوجيرسي (NJBPU) هما وكالات حكومية تم إنشاؤهما لتوفير التوجيه الإداري والدعم المالي والمساعدة الفنية للحكومات المحلية ومنظمات التنمية المجتمعية والشركات والمقيمين.

كانت عمليتهم يدوية وقائمة على الورق ومجزأة، حيث كان لدى الوكالات أنظمة منفصلة لم تتواصل مع بعضها البعض. تسببت هذه الكفاءة في تعقيد تقييم طلبات المزايا بشكل مفرط، وكانت الموافقات على المزايا تستغرق وقتًا أطول من المرغوب فيه. غالبًا ما كان السكان يقللون من استخدام هذه الخدمات بسبب التوجيهات غير الواضحة ومحدودية الوصول.

سعت الإدارة إلى الحصول على رؤية شاملة لسكانها وأسرهم—"فسيفساء بيانات"— لتبسيط وتحديث عملية تقديم الطلبات والفصل فيها وإدارة المزايا. وبشكل أكثر تفصيلاً، أرادت الوكالة بناء بوابة جديدة تدمج أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتقارير ولوحات المعلومات التي يستخدمها السكان ومحكمو إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (New Jersey DCA)، ومورّدو الخدمات، والمنظمات المجتمعية (CBOs) وأصحاب المصلحة الآخرون.