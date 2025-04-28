تقديم المساعدة حيث تدعو الحاجة إليها، وعندما تدعو الحاجة إليها
تعمل إدارة الشؤون المجتمعية في نيو جيرسي و IBM Consulting على تسريع الوصول إلى المزايا الحكومية من خلال الفصل السلس في القضايا
المباني السكنية في المدينة
العديد من الأنظمة. العديد من المصادر.

إن إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيوجيرسي (DCA) و مجلس المرافق العامة في ولاية نيوجيرسي (NJBPU) هما وكالات حكومية تم إنشاؤهما لتوفير التوجيه الإداري والدعم المالي والمساعدة الفنية للحكومات المحلية ومنظمات التنمية المجتمعية والشركات والمقيمين.

كانت عمليتهم يدوية وقائمة على الورق ومجزأة، حيث كان لدى الوكالات أنظمة منفصلة لم تتواصل مع بعضها البعض. تسببت هذه الكفاءة في تعقيد تقييم طلبات المزايا بشكل مفرط، وكانت الموافقات على المزايا تستغرق وقتًا أطول من المرغوب فيه. غالبًا ما كان السكان يقللون من استخدام هذه الخدمات بسبب التوجيهات غير الواضحة ومحدودية الوصول.

سعت الإدارة إلى الحصول على رؤية شاملة لسكانها وأسرهم—"فسيفساء بيانات"— لتبسيط وتحديث عملية تقديم الطلبات والفصل فيها وإدارة المزايا. وبشكل أكثر تفصيلاً، أرادت الوكالة بناء بوابة جديدة تدمج أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتقارير ولوحات المعلومات التي يستخدمها السكان ومحكمو إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (New Jersey DCA)، ومورّدو الخدمات، والمنظمات المجتمعية (CBOs) وأصحاب المصلحة الآخرون.
%60 انخفاض في متوسط الوقت الذي يستغرقه السكان لإكمال طلب برنامج USFHEA %88 الانتقال إلى الجداول الزمنية للفصل القضائي
قام فريق IBM بتهيئة حل لـ NJDCA يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لمعالجة طلبات المساعدة في مجال المرافق، مما يوصل هذه المساعدة إلى العائلات وسكان نيوجيرسي بشكل أسرع، ويعزز أمنهم المالي وجودة حياتهم. John Harrison، مدير قسم شؤون المجتمع تكنولوجيا المعلومات
بوابة موحدة

تضافرت جهود ®IBM Consulting وإدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيوجيرسي و مجلس المرافق العامة بولاية نيوجيرسي لبناء بوابة برنامج مساعد المرافق (UAP). يعمل هذا الموقع على تبسيط إدارة العديد من برامج الدولة، وهي:

  • برنامج صندوق الخدمة الشاملة (USF) الممول من الولاية وبرنامج مساعدة الطاقة المنزلية الممول اتحاديًا (USFHEA)، واللذان يقدمان مساعدة مالية لتكاليف التدفئة والتبريد لسكان نيوجيرسي ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ​
  • برنامج مساعدة الطقس (WAP)، الذي يقدم تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة ممولة اتحاديًا للأسر ذات الدخل المنخفض.
  • برنامج المساعدة في مخاطر الطلاء المحتوي على الرصاص (LRAP)، والذي يتعامل مع مخاطر الطلاء المحتوي على الرصاص.

كما قامت شركة IBM أيضًا بإنشاء بوابات لتسهيل البرامج المؤقتة:

  • خطة الإنقاذ الأمريكية (ARP)
  • برنامج مساعدة المياه للأسر ذات الدخل المنخفض (LIHWAP)

كجزء من مشروع IBM Consulting for Microsoft، قام فريق IBM بتطبيق منهجية التفكير التصميمي من IBM لتصميم حل من شأنه أن يوفر إدارة حالة موحدة إلى جانب:

  • الخدمة الذاتية للسكان. باستخدام Microsoft Power Pages، لإنشاء بوابة سهلة الاستخدام تقدم تطبيقات مُوَجَّهة عبر الإنترنت واستيرادًا سريعًا للبيانات لتقديم أسرع
  • إدارة الحالات. تعزيز قدرات منصة Microsoft Power Platform لمعالجة أسرع للتطبيقات وفوائد دفع أكثر فعالية
  • أتمتة المستندات. الاعتماد على ذكاء مستندات Microsoft Azure AI لمراجعة واستخراج البيانات الرئيسية من الوثائق المطلوبة
  • مصدر واحد للحقيقة. إنشاء مصدر موحد للبيانات والوثائق والتقارير والتوعية، يكون مُركزًا على الأمن ومستضافًا على سحابة Microsoft Azure
  • مستودع بحيرة البيانات. توحيد الأنظمة المختلفة ومصادر بيانات NJBPU في بحيرة بيانات شاملة مدعومة من Microsoft Azure Databricks
  • الاستهلاك. تقديم أدوات تحليل قوية في الوقت الفعلي مقترنة بـ Microsoft Power BI

استخدمت فرق تسليم IBM Consulting أيضًا IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation التي تم إنشاؤها باستخدام ®IBM watsonx، وهي منصة مُزوَّدة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لإنشاء مواد رئيسية لدعم البرنامج ومهام سير العمل الداخلية ومستندات إدارة المشاريع. وقد أدى هذا الحل إلى تعزيز الدقة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً.
الكفاءة التي تغير الحياة

توفر بوابة UAP تجربة لتغيير قواعد اللعبة للمقيمين والمُحكمين في إدارة الشؤون المجتمعية (DCA). وتكون النتيجة معالجة أسرع وأكثر دقة للمزايا وتتضمن:

  • توسع في الوصول وسهولة مع زيادة التوعية حيث يمكن للسكان إكمال طلب ذاتي التوجيه بأنفسهم وفي راحة منزلهم.
    • انخفاض بنسبة 60% في متوسط الوقت الذي يستغرقه السكان لإكمال طلب USFHEA
  • تقليل وقت الفصل في القضايا بنسبة 88%
  • زيادة اعتماد UAP بمقدار 4 أضعاف
  • تطبيق إطار عمل مركزي وقابل لإعادة الاستخدام لإنشاء برامج مبتكرة بسلاسة وسحب البيانات والوثائق بكفاءة عبر تطبيقات مختلفة، مما أدى إلى إكمال فسيفساء بيانات السكان وأسرهم
    • تمت إضافة برنامجين حديثين لـ WAP و LRAP
    • يمكن إعادة استخدام بيانات ووثائق USFHEA التي يمكن جلبها لإنشاء تطبيقات LIHWAP و LRAP و WAP والعكس بالعكس
    • زيادة رؤى البيانات للسكان وأسرهم لتوفير المزيد من المزايا
  • تم إنشاء وصول إلى لوحات معلومات ذكاء الأعمال وأدوات التقارير، مما عزز فهمًا وتحليلاً أعمق لبرامج الدعم ومكّن إدارة الشؤون المجتمعية (DCA) وأصحاب المصلحة لديها من نشر وتقييم المبادرات المستقبلية بشكل أسرع

"لقد قام فريق IBM بتكوين حل لمجلس المرافق العامة بولاية نيوجيرسي يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لمعالجة طلبات المساعدة في فواتير الخدمات، مما يسرع وصول هذه المساعدة إلى العائلات والمقيمين في نيوجيرسي، ويعزز أمنهم المالي وجودة حياتهم." John Harrison، مدير قسم شؤون المجتمع، تكنولوجيا المعلومات

في المستقبل، تساعد شركة IBM Consulting في دمج وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً مع بوابة UAP. باستخدام Microsoft Copilot Studio، سيقوم فريق IBM بتطوير ذكاء اصطناعي فاعل للإجابة على الأسئلة وتقييم الطلبات بشكل أفضل وفقًا للسياسات المعمول بها.
شعار إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي
نبذة عن إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيوجيرسي

إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي هي وكالة حكومية أُنشئت لتقديم التوجيه الإداري والدعم المالي والمساعدة التقنية للحكومات المحلية ومنظمات التنمية المجتمعية والشركات والأفراد لتحسين نوعية الحياة في نيوجيرسي. تقدم المنظمة برامج وخدمات تستجيب لقضايا تهم الجمهور، بما في ذلك السلامة من الحرائق والمباني، وإنتاج المساكن، والتخطيط والتنمية المجتمعية، وإدارة وتمويل الحكومات المحلية.

 مكونات الحل ®IBM Consulting IBM Consulting Advantage for Cloud Transformations IBM Consulting لشركة Microsoft
IBM Consulting لشركة Microsoft

قوة التعاون: كيف تتعاون فرق IBM مع Microsoft لتلبية احتياجاتك المتطورة في الذكاء الاصطناعي التوليدي

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