استفِد بشكل أكبر من البيانات والذكاء الاصطناعي حيث تتواجد أعباء العمل لديك، من خلال منصة سحابية هجينة عالية الأداء وفعَّالة من حيث التكلفة، ومفتوحة، وآمنة. استكشِف تقنياتنا وخبراتنا ونظامنا البنائي المقدم من الشركاء للاستفادة من البيئات السحابية والمحلية التي تختارها.
حدِّث التطبيقات القديمة وحوِّلها إلى حاويات وتمكَّن من تسريع الوقت المناسب للقيمة المكتسبة من البيئات السحابية الهجينة.
خوادم ووحدات تخزين وبرامج مصممة لتشغيل تطبيقات المهام الحساسة بمرونة وأمان وأداء عالٍ.
اعتمد نهجًا يركِّز على المنصات لاستثماراتك في الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاقها مع ضمان الأمان والاتساق.
تمكَّن من تشغيل نظام Linux على خوادم IBM لتحقيق مستوى جديد من الاعتمادية والأمان وقابلية التوسع لأعباء العمل ذات المهام الحساسة لعملك.
تمكّن من نشر وتأمين أعباء العمل المؤسسية على Red Hat OpenShift الأصلي باستخدام أدوات متخصصة للمطورين لضمان تشغيل التطبيقات ذات التوافر العالي.
تمكَّن من تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بأقل تكلفة وأقل خطورة مقارنةً بالبدائل الحالية.
تمكين سحابتك الهجينة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم في المجالات الأكثر أهمية
نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك.
ساهمت المعاينة الفنية لمساعد IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed في إنشاء أكثر من نصف محتوى Playbook.
تمكَّنت شركة Water Corporation من تحديث بنية SAP للمهام الحساسة وترحيلها إلى السحابة بمساعدة IBM Consulting.
تركِّز شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات UMB على النمو من خلال توسيع نطاق حلول السحابة الفائقة الخاصة بها.
استكشف كيفية مساهمة التصميم الهجين في تعزيز قيمة الأعمال.
من التقليدي إلى الأسطوري، اكتشف كيفية الاستفادة من تقنياتك الحالية واستخدامها بشكل صحيح لتحقيق النجاح في رحلتك مع الذكاء الاصطناعي.
مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي، يكمن مفتاح توسيع تأثير الذكاء الاصطناعي في الاستفادة من السحابة الهجينة لتحقيق نتائج الأعمال.
تعرَّف على كيفية تحسين تكنولوجيا المعلومات لديك للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات، بالإضافة إلى التغلب على تحديات الديون التقنية وأمن البيانات.
حلول جاهزة للذكاء الاصطناعي، وآمنة، ومصممة بأسلوب هجين.
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تمكَّن من الوصول إلى أكبر أسطول للحوسبة الكمية "Quantum" في العالم.
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