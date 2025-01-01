السحابة الهجينة لـ IBM Z

تعزيز السحابة الهجينة بالذكاء الاصطناعي المتطور في المجالات الأكثر أهمية
السحابة الهجينة مع السحابة المحلية الذكاء الاصطناعي مع السحابة الهجينة
رسم توضيحي مسطح لامرأة ورجل يستخدمان جهاز كمبيوتر محمولًا للتواصل مع الكمبيوتر المركزي

تبسيط السحابة الهجينة

تتطلب أعباء العمل الحالية اتباع نهج السحابة الهجينة لإدارة البيانات والتطبيقات والنماذج عبر البيئات المحلية والسحابية. يوفر ®IBM Z تكاملًا ثريًا بالأمان وأداءً ممتازًا للبنى التحتية الهجينة، ما يمكِّن المؤسسات من تحسين البيانات وموارد الحوسبة مع توسيع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحيوية. مع حلول ®Red Hat OpenShift وIBM، يمكنك تبسيط العمليات والتفرغ للتركيز على النتائج، دون انشغال بتعقيد تكنولوجيا المعلومات.
التكامل الهجين السلس

تمكَّن من توحيد إدارة التطبيقات عبر البيئات المحلية والسحابية وحافة الشبكة باستخدام IBM Z وRed Hat OpenShift لضمان اتساق عمليات السحابة الهجينة.
الأمن والامتثال المتقدمان

تمكَّن من حماية أعباء العمل ذات المهام الحساسة باستخدام التشفير الشامل، والخوارزميات المقاومة للحوسبة الكمية، ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الغنية بالأمان.
الأداء المحسّن وقابلية التوسّع

تحقيق أقصى قدر من الكفاءة من خلال الحوسبة عالية الأداء والتوزيع الذكي لأعباء العمل والإدارة التكيفية للموارد.
 العمليات المبسطة والأتمتة

يمكنك تسريع نشر الذكاء الاصطناعي والتطبيقات البرمجية باستخدام أدوات مفتوحة مثل Red Hat OpenShift وAnsible Automation، ما يقلل من التعقيد ويزيد من المرونة.

المنتجات

تعزِّز هذه التقنيات، بما فيها الكمبيوتر المركزي IBM z17 ذو معالج Telum II، الأتمتة والأمان وكفاءة العمليات، ما يجعل IBM Z أساسًا قويًا للسحابة الهجينة وأعباء العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

 استكشف IBM z17 استكشف معالج IBM Telum II
IBM watsonx Assistant for Z
يوفر هذا الحل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى بيئات IBM Z، ما يُتيح التفاعلات المدفوعة باللغة الطبيعية والأتمتة الذكية لعمليات تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء في بيئات السحابة الهجينة.
Linux on IBM Z
تمكَّن من تشغيل التطبيقات الأصلية السحابية مع أمان مؤسسي وأداء عالٍ، والتكامل بسلاسة مع Red Hat OpenShift وAnsible من أجل كفاءة الذكاء الاصطناعي وعمليات التطوير والسحابة الهجينة.
Red Hat OpenShift على IBM Z
يوفر منصة سحابية أصلية متسقة لنشر وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات عبر البيئات المحلية والسحابية وحافة الشبكة، ما يضمن سلاسة عمليات السحابة الهجينة.
 منتجات IBM Z DevOps
مجموعة أدوات تشمل IBM Wazi وUrbanCode Deploy ومسارات التطوير المعتمدة على Git، لتحديث تطوير التطبيقات وتسريع تسليم البرامج عبر بيئات السحابة الهجينة.

حالات الاستخدام

الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

تمكَّن من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر البيئات الهجينة، مع الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي على IBM Z لتوفير التدريب، والاستدلال، والتحليلات الفورية.

 الامتثال التنظيمي

حافِظ على متطلبات الأمان والحوكمة الصارمة مع النشر المحلي، واستفِد من الموارد السحابية للابتكار.

تحديث التطبيقات

حوِّل التطبيقات إلى بنى سحابية أصلية باستخدام Red Hat OpenShift وKubernetes لزيادة المرونة والأداء.

 المرونة الإلكترونية

يمكنك ضمان استمرارية الأعمال بفضل ميزات التشفير والأمان المدمجة في بنية IBM Z، ما يحمي أعباء العمل الحساسة في بيئات السحابة الهجينة.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيفية تمكين سحابتك الهجينة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم في المجالات الأكثر أهمية.

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