ينبغي لنا الاحتفاء بمعالجَي IBM Telum II وSpyre Accelerator، اللذين تم تصميمها لتحقيق الاستدلال عالي السرعة. حيث يمكن تسريع الحصول على الرؤى، والحلول، والوقت اللازم لتحقيق القيمة، في أعمالك بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي المصمم بحيث يؤدي دوره حيثما تمس الحاجة إليه— من منبع بياناتك.

تم تصميم هذا الجيل الجديد من تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي لتوفير قدرات التعلم العميق ولتقديم نموذج الأساس، بطريقة تجمع بين نماذج متعددة متناسقة، وتركز على تحقيق الأداء العالي والدقة المتناهية، مما أتاح للعملاء الإقبال بشكل متزايد على استخدام نماذج أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا لإنجاز أعباء أعمالهم خلال المعاملات، علاوة على استخدام حالات استخدام ذكاء اصطناعي توليدية معينة.