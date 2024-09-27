بفضل استخدام IBM z16، أصبح بإمكانك الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية في سحابتك الهجينة، التي تتميز بمعالج ™IBM® Telum المبتكر الذي يمثل نقلة نوعية. حيث إنه يقدم مسرِّعات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتحقيق السرعة وقابلية التوسع وزمن الانتقال القصير بشكل غير مسبوق. اختر من بين الإطار الفردي أو متعدد الإطارات أو المثبَّت على حامل ليناسب تحسين أعباء العمل لديك واحتياجات بنيتك التحتية.

يستطيع IBM z16 تلبية احتياجات المؤسسات الحديثة من خلال توفير ما يلي: