يُعَدّ IBM z16 أحدث إصدار لأجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z مع إمكانية استدلال الذكاء الاصطناعي على الشريحة، علاوة على تقنيات كمّية آمنة تُعَدّ الأولى في هذه الصناعة.¹
بفضل استخدام IBM z16، أصبح بإمكانك الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية في سحابتك الهجينة، التي تتميز بمعالج ™IBM® Telum المبتكر الذي يمثل نقلة نوعية. حيث إنه يقدم مسرِّعات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتحقيق السرعة وقابلية التوسع وزمن الانتقال القصير بشكل غير مسبوق. اختر من بين الإطار الفردي أو متعدد الإطارات أو المثبَّت على حامل ليناسب تحسين أعباء العمل لديك واحتياجات بنيتك التحتية.
يستطيع IBM z16 تلبية احتياجات المؤسسات الحديثة من خلال توفير ما يلي:
تعرَّف على كيفية تثبيت أنظمة IBM z16 وتكوينها وصيانتها
تعرَّف على كيفية تلبية IBM z16 للطلب على الخدمات السحابية والتحليلات والبنية التحتية الأكثر مرونةً
تم تصميم هذا التكوين ليُستخدم في الأغراض العامة، وهو ما يوفر توازنًا بين الأداء وقابلية التوسع والأمن المناسب لمجموعة كبيرة من التطبيقات.
تم تحسين هذا التكوين لتحسين النمطية، ويتوفر بضبط وإعداد إطار المصنع التقليدي. وهو يوفر قدرات متقدمة ويُعَدّ مثاليًا للبيئات التي تتطلب حلًّا قويًّا وقابلًا للتوسع، كما أن البصمة التي يتركها تكون متوافقة مع معايير الصناعة.
يتيح هذا التكوين المثبت على حامل إمكانية التثبيت في البنى التحتية الحالية للحوامل المتوفرة في مراكز البيانات، وهو ما يوفر المرونة والتكامل مع الأنظمة الحالية. فهو يجمع بين نقاط قوة IBM Z وسهولة ملاءَمة الأجهزة الحديثة المثبتة على الحامل.
الحد الأقصى لعدد المحركات
200
68
68
الحد الأقصى لعدد الأدراج
4
2
2
الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج
12
3
3
عدد الإطارات
من 1 إلى 4
1
دون إطار
التجميع باستخدام التخزين/التبديل
لا
لا
نعم
مستوى التردد
5.2 جيجاهرتز
4.6 جيجاهرتز
4.6 جيجاهرتز
شريحة Telum
نعم
نعم
نعم
الذاكرة القصوى
40 تيرابايت
16 تيرابايت
16 تيرابايت
الأحجام
39، و82، و125، و168، و200
5، و16، و32، و68
5، و16، و32، و68
أوراق المواصفات
كفاءة استخدام الطاقة
الدليل الفني
لجأت شركة Zafin، إحدى شركات تقديم برامج الخدمات المصرفية، إلى الاعتماد على IBM z16 للتسعير في الوقت الفعلي لمساعدة البنوك على زيادة ربحيتها.
تستخدم شركة SunTec، العاملة في مجال التسعير والفوترة نظام IBM z16 لإنشاء حل فعّال للبنوك يجعل العملاء في مقدمة الأولويات.
يساعد برنامج AG وIBM z16 العملاء على التخلص من صوامع البيانات المنعزلة وتحديث أعباء العمل الحالية بسرعة.
¹ يوفر IBM z16 مع بطاقة Crypto Express 8S واجهات برمجة التطبيقات الكمّية الآمنة، وهو ما يتيح الوصول إلى الخوارزميات الكمّية الآمنة، والتي تم اختيارها كمرشح نهائي خلال عملية توحيد مقاييس PQC التي أجراها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST). المصدر: https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). يشير التشفير الكمّي الآمن إلى الجهود المبذولة لتحديد الخوارزميات المقاوِمة للهجمات التي تشنها أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية والكمّية. ويهدف هذا إلى الحفاظ على أصول المعلومات آمنة حتى بعد بناء كمبيوتر كمّي واسع النطاق. المصدر: https://www.etsi.org/technologies/quantum-safe-cryptography (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). تساعد هذه الخوارزميات في ضمان سلامة العديد من البرامج الثابتة وعمليات التمهيد. يُعَدّ IBM z16 النظام الأول في الصناعة المحمي بواسطة تقنية كمّية آمنة عبر طبقات البرامج الثابتة المتعددة.
2 يمكن أن يؤدي دمج أعباء عمل Linux على 5 أنظمة IBM z16 إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%، والمساحة بنسبة 50%، وخفض بصمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 850 طنًّا متريًّا سنويًّا.
إخلاء مسؤولية: يتكون طراز IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 نواة قابلة للتكوين (معالجات CP، أو معالجات zIIP، أو IFLs) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين على الشبكة والتخزين الخارجي في مقابل 192 نظام x86 بإجمالي 10,364 نواة. يعتمد استهلاك طاقة IBM Machine Type 3931 على المدخلات إلى IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool لتكوين المذكرة. يستند تقدير استهلاك الطاقة لخوادم x86 على قيم استهلاك الطاقة QPI وفقًا لتقرير IDC لشهر مارس 2022 لسبعة نماذج من خوادم Cascade Lake و5 نماذج من خوادم Ice Lake، مع 32 إلى 112 نواة لكل خادم. جميع خوادم X86 التي تمّت مقارنتها كانت خوادم ذات مقبسَين أو 4 مقابس. يتم تشغيل IBM Z وx86 على مدار الساعة و365 ساعة مع أعباء العمل الإنتاجية وغير الإنتاجية. تفترض التوفيرات أن نسبة فاعلية استخدام الطاقة (PUE) تبلغ 1.57 لحساب مزيد من الطاقة لتبريد مركز البيانات. تستند نسبة فاعلية استخدام الطاقة على الاستطلاع العالمي الذي أجراه معهد Uptime بشأن مراكز البيانات لعام 2021 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). مكافئ ثاني أكسيد الكربون وغيره من المكافئات التي تعتمد على حاسبة غازات الاحتباس الحراري التابعة لوكالة حماية البيئة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) استخدم المتوسطات المرجحة الوطنية الأمريكية. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام والموقع الخاص بالعميل.