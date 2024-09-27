الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Z z16 IBM z16
مبني باستخدام معالج Telum الذي يضم تسريعًا مدمجًا من الطراز الأول في الصناعة، ومصمم للمعالجة الفورية للذكاء الاصطناعي للمساعدة في كشف عمليات الاحتيال
اقرأ صحيفة البيانات جرِّب حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).
رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في المقدمة وخوادم IBM z16 في الخلفية

يُعَدّ IBM z16 أحدث إصدار لأجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z﻿ مع إمكانية استدلال الذكاء الاصطناعي على الشريحة، علاوة على تقنيات كمّية آمنة تُعَدّ الأولى في هذه الصناعة.¹ 

بفضل استخدام IBM z16، أصبح بإمكانك الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي  والمرونة  الإلكترونية  في سحابتك الهجينة، التي تتميز بمعالج ™IBM® Telum المبتكر الذي يمثل نقلة نوعية. حيث إنه يقدم مسرِّعات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتحقيق السرعة وقابلية التوسع وزمن الانتقال القصير بشكل غير مسبوق. اختر من بين الإطار الفردي أو متعدد الإطارات أو المثبَّت على حامل ليناسب تحسين أعباء العمل لديك واحتياجات بنيتك التحتية.

يستطيع IBM z16 تلبية احتياجات المؤسسات الحديثة من خلال توفير ما يلي:

  • الرؤى في الوقت الفعلي: الذكاء الاصطناعي المتسارع لتحليل البيانات في الوقت الفعلي واستراتيجيات الأعمال الاستباقية.
  • الأمان المحسّن: التشفير الآمن الكمّي والميزات المتقدمة تحمي من التهديدات الحالية والمستقبلية.
  • الاستدامة: التصميم الموفر للطاقة يقلل من التكاليف والأثر البيئي.
استكشف z16 دليل التكوين

تعرَّف على كيفية تثبيت أنظمة IBM z16 وتكوينها وصيانتها

 الدليل الفني

تعرَّف على كيفية تلبية IBM z16 للطلب على الخدمات السحابية والتحليلات والبنية التحتية الأكثر مرونةً

المزايا

تسريع تكامل الذكاء الاصطناعي استفد من تسريع الذكاء الاصطناعي المدمج على الشريحة وشغّل الاستدلالات لتحمل الأحمال الكبيرة على نطاق واسع وبزمن انتقال قصير باستخدام معالج IBM Telum والتسريع المدمج، وهو مثالي لاكتشاف عمليات الاحتيال وعير ذلك. استكشف كيفية تفعيل ميزة منع الاحتيال على نظام IBM z16
التشفير الكمّي الآمن استخدم التشفير المتقدم لحماية البيانات من التهديدات الكمّية المستقبلية. تمكّن من تنفيذ التشفير الكمّي الآمن لتأمين مستقبلك الرقمي. ابدأ رحلتك بالقدرة على اكتشاف العملات المشفرة في IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI). استكشف الأمان الكمّي لنظام IBM Z استكشف القدرة على اكتشاف تشفير ADDI
كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن يؤدي دمج أعباء عمل ®Linux على 5 أنظمة IBM z16 إلى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 75% وتقليل أكثر من 850 طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا(2). ويمكنك مراقبة استهلاك الطاقة لديك وإدارته على مستوى القسم باستخدام لوحة المعلومات البيئية المحسَّنة وواجهة API. استكشف الاستدامة باستخدام z16
ميزات الأمن المتقدمة يقدم IBM z16 مصادقة متعددة العوامل، وتشفير البيانات، وشهادات الامتثال لحماية المعلومات الحساسة. ويمكن تبسيط وتسريع جهود الامتثال لتقليل التكاليف وتعزيز إنتاجية الموظفين. استكشف IBM Z Security and Compliance Center لمزيد من التفاصيل. استكشف IBM Z Security and Compliance Center اقرأ مواكبة أحدث مزايا الأمن والامتثال على IBM Z
التوفر العالي يساعد IBM z16 على ضمان التشغيل المستمر مع أقل فترة تعطل، مما يوفر أداءً موثوقًا. وبفضل استخدام IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency، يمكنك إدارة السعة عبر المواقع ونقل أعباء العمل عند الطلب لضمان التجنب المسبق لأي انقطاع في الخدمة. استكشف المزيد عن IBM Z Flexible Capacity لتحقيق المرونة الإلكترونية اقرأ IBM Z Flexible Capacity for Cyber Resiliency Redbook
التكوينات
اختر من بين ثلاثة تكوينات لنظام IBM z16 متعدد الإطارات IBM z16 A01

تم تصميم هذا التكوين ليُستخدم في الأغراض العامة، وهو ما يوفر توازنًا بين الأداء وقابلية التوسع والأمن المناسب لمجموعة كبيرة من التطبيقات.

 إطار واحد IBM z16 A02

تم تحسين هذا التكوين لتحسين النمطية، ويتوفر بضبط وإعداد إطار المصنع التقليدي. وهو يوفر قدرات متقدمة ويُعَدّ مثاليًا للبيئات التي تتطلب حلًّا قويًّا وقابلًا للتوسع، كما أن البصمة التي يتركها تكون متوافقة مع معايير الصناعة.

 التثبيت على حامل IBM z16 AGZ

يتيح هذا التكوين المثبت على حامل إمكانية التثبيت في البنى التحتية الحالية للحوامل المتوفرة في مراكز البيانات، وهو ما يوفر المرونة والتكامل مع الأنظمة الحالية. فهو يجمع بين نقاط قوة IBM Z وسهولة ملاءَمة الأجهزة الحديثة المثبتة على الحامل.

الحد الأقصى لعدد المحركات

200

68

68

الحد الأقصى لعدد الأدراج

4

2

2

الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج

12

3

3

عدد الإطارات

من 1 إلى 4

1

دون إطار

التجميع باستخدام التخزين/التبديل

لا

لا

نعم

مستوى التردد

5.2 جيجاهرتز

4.6 جيجاهرتز

4.6 جيجاهرتز

شريحة Telum

نعم

نعم

نعم

الذاكرة القصوى

40 تيرابايت

16 تيرابايت

16 تيرابايت

الأحجام

39، و82، و125، و168، و200

5، و16، و32، و68

5، و16، و32، و68
دراسات حالة تقديم رؤى في الوقت الفعلي للبنوك على نطاق واسع

لجأت شركة Zafin، إحدى شركات تقديم برامج الخدمات المصرفية، إلى الاعتماد على IBM z16 للتسعير في الوقت الفعلي لمساعدة البنوك على زيادة ربحيتها.

 إنشاء تجارب عملاء استثنائية

تستخدم شركة SunTec، العاملة في مجال التسعير والفوترة نظام IBM z16 لإنشاء حل فعّال للبنوك يجعل العملاء في مقدمة الأولويات.

 تسريع وقت دخول المنتج إلى السوق

يساعد برنامج AG وIBM z16 العملاء على التخلص من صوامع البيانات المنعزلة وتحديث أعباء العمل الحالية بسرعة.
الموارد استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتحديث السريع والمبسَّط على كمبيوتر IBM المركزي.

تعرف على كيفية الانتقال إلى التشفير الكمّي الآمن على IBM Z وحماية البيانات من التهديدات الكمّية المستقبلية.

حقق الذكاء الاصطناعي بزمن انتقال قصير على نظام مؤسسي عالي الموثوقية والأمان: إنه كمبيوتر IBM المركزي الحديث.

الخطوات التالية

اكتشف سبب شهرة IBM z16 بالأمن، والمرونة، والأداء العالي، وقابلية التوسع. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 دليل المقدمة التقنية
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم الدعم والخدمات
الحواشي

¹  يوفر IBM z16 مع بطاقة Crypto Express 8S واجهات برمجة التطبيقات الكمّية الآمنة، وهو ما يتيح الوصول إلى الخوارزميات الكمّية الآمنة، والتي تم اختيارها كمرشح نهائي خلال عملية توحيد مقاييس PQC التي أجراها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST). المصدر: https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). يشير التشفير الكمّي الآمن إلى الجهود المبذولة لتحديد الخوارزميات المقاوِمة للهجمات التي تشنها أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية والكمّية. ويهدف هذا إلى الحفاظ على أصول المعلومات آمنة حتى بعد بناء كمبيوتر كمّي واسع النطاق. المصدر: https://www.etsi.org/technologies/quantum-safe-cryptography (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). تساعد هذه الخوارزميات في ضمان سلامة العديد من البرامج الثابتة وعمليات التمهيد. يُعَدّ IBM z16 النظام الأول في الصناعة المحمي بواسطة تقنية كمّية آمنة عبر طبقات البرامج الثابتة المتعددة.

يمكن أن يؤدي دمج أعباء عمل Linux على 5 أنظمة IBM z16 إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%، والمساحة بنسبة 50%، وخفض بصمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 850 طنًّا متريًّا سنويًّا.

إخلاء مسؤولية: يتكون طراز IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 نواة قابلة للتكوين (معالجات CP، أو معالجات zIIP، أو IFLs) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين على الشبكة والتخزين الخارجي في مقابل 192 نظام x86 بإجمالي 10,364 نواة. يعتمد استهلاك طاقة IBM Machine Type 3931 على المدخلات إلى IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool لتكوين المذكرة. يستند تقدير استهلاك الطاقة لخوادم x86 على قيم استهلاك الطاقة QPI وفقًا لتقرير IDC لشهر مارس 2022 لسبعة نماذج من خوادم Cascade Lake و5 نماذج من خوادم Ice Lake، مع 32 إلى 112 نواة لكل خادم. جميع خوادم X86 التي تمّت مقارنتها كانت خوادم ذات مقبسَين أو 4 مقابس. يتم تشغيل IBM Z وx86 على مدار الساعة و365 ساعة مع أعباء العمل الإنتاجية وغير الإنتاجية. تفترض التوفيرات أن نسبة فاعلية استخدام الطاقة (PUE) تبلغ 1.57 لحساب مزيد من الطاقة لتبريد مركز البيانات. تستند نسبة فاعلية استخدام الطاقة على الاستطلاع العالمي الذي أجراه معهد Uptime بشأن مراكز البيانات لعام 2021 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). مكافئ ثاني أكسيد الكربون وغيره من المكافئات التي تعتمد على حاسبة غازات الاحتباس الحراري التابعة لوكالة حماية البيئة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) استخدم المتوسطات المرجحة الوطنية الأمريكية. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام والموقع الخاص بالعميل.