صرح أكثر من 80% من الرؤساء التنفيذيين (CEOs) بأن الاستثمارات المستدامة ستحقق خلال السنوات الخمس المقبلة أفضل نتائج أعمال ممكنة.² وبينما نجد أن 86% من الشركات قد وضعت بالفعل استراتيجية للاستدامة، فإن 35% منها فقط هي التي اتخذت إجراءات تقدمية وفق هذه الاستراتيجية.³
يمكن أن يؤدي دمج أعباء عمل ®Linux على 5 أنظمة ™IBM z16 بدلًا من تشغيلها على خوادم x86 النظيرة في الظروف نفسها إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%. كما أنه يقلل من المساحة بنسبة 50% ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 850 طنًا متريًا سنويًّا.⁴
تعرَّف على كيفية الاستفادة من نماذج IBM z16 لتحديد الفرص لتحقيق أكبر نِسب تقليل في غازات الاحتباس الحراري.
تعمل خوادم IBM Z على تحسين استهلاك الطاقة من خلال تقليل احتياجات الطاقة والتبريد، ما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات الكربونية. في هذا الفيديو، شاهِد كيف يؤدي نقل تطبيق من x86 إلى IBM z16 إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الاستدامة، مدعومًا بالأدوات ولوحات المعلومات لتتبُّع ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
شاهد في هذا الفيديو كيف أن التحسينات التي تم إدخالها على واجهة برمجة التطبيقات ولوحات معلومات واجهة مستخدم IBM z16 Hardware Management Console (HMC) تمكِّنك من مراقبة وتتبع الظروف البيئية للنظام، بما في ذلك استهلاك الطاقة على مستوى القسم. وتتبع هذه البيانات والإبلاغ عنها يساعد عملك على إظهار التقدم نحو الحياد الكربوني، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والمزيد.
¹ أظهرت اختبارات IBM الداخلية أنه عند تشغيل أعباء عمل WebSphere وDb2، يحتاج IBM z16 إلى عدد أنوية أقل 16 مرّة من عدد أنوية خوادم x86 المشابهة. وعند توسيع نطاق هذا إلى حل كامل لتقنية المعلومات، فهذا يعني أنه عند تشغيل عبء العمل هذا، سيقدم IBM z16 Max 125 أداءً يقرب من أداء حوالي 2,000 نواة لخوادم x86 المشابهة.
إخلاء المسؤولية: هذه دراسة داخلية لشركة IBM تم تصميمها لتكرار الاستخدام النموذجي لأعباء عمل عملاء IBM في السوق. قد تختلف النتائج. استهدفت دراسة الدمج الأساسية المقارنة بين الخوادم التالية: يتكون نظام IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 وحدة معالج قابلة للتكوين (IFL) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين في الشبكة والتخزين الخارجي. تم تزويد نظام Lenovo Think System SR650 (2U) بمعالجَين من معالجات Intel® Xeon® Platinum من الجيل الثاني بسرعة 2.1 جيجاهرتز، و16 نواة في كل وحدة معالجة مركزية. وكِلَا الحلَّين كانت لديهما إمكانية الوصول إلى مصفوفة التخزين ذاتها. وتكونت أعباء العمل من تطبيق معاملات كان يجري تشغيله على WebSphere Application Server وIBM Db2 لمحاكاة الوظائف المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. واستُنتِجت نتائج الاختبار الفعلية من خوادم x86 المذكورة أعلاه باستخدام مقاييس مؤشر الأداء الكمّي (QPI) من IDC ومنهجية تحديد الحجم من IBM باستخدام الافتراضات التالية في بيئة تقنية معلومات نموذجية لعميل مصرفي يستخدم خوادم x86. وتحتوي بيئة تقنية المعلومات الخاصة بالإنتاج على 16 خادمًا x86 يعمل بمعدل استخدام متوسط يبلغ 50%. ويوجد 48 خادمًا من نوع x86 في بيئات تقنية المعلومات غير الإنتاجية: التطوير (4 بيئات تحتوي كل منها على خادمَين، بإجمالي 8 خوادم)، وبيئة اختبار التطوير (4 خوادم)، وبيئة اختبار تكامل النظام (8 خوادم)، وبيئة اختبار الأداء (16 خادمًا)، وبيئة اختبار قبول المستخدم (4 خوادم)، وبيئة اختبار إصلاح الإنتاج (8 خوادم). ويبلغ متوسط استخدام وحدة المعالجة المركزية النموذجي 7% في جميع البيئات غير الإنتاجية. ويتطلب حل IBM Machine Type 3931 المكافئ خادمًا واحدًا بحد أقصى 125 يعمل بمتوسط استخدام بنسبة 85% عبر جميع بيئات تقنية المعلومات المنفصلة باستخدام تقنية LPAR.
² معهد IBM لقيمة الأعمال "تحكم في تأثيرك - المسارات العملية لتحقيق الاستدامة التحويلية"
³ معهد IBM لقيمة الأعمال - "الاستدامة كعامل محفز للتحول"
⁴ يمكن أن يؤدي دمج أعباء عمل Linux على 5 أنظمة IBM z16 بدلًا من تشغيلها على خوادم x86 شبيهة في ظروف مماثلة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%، وتقليل المساحة بنسبة 50%، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا بأكثر من 850 طنًّا متريًّا.
إخلاء المسؤولية: يتكون طراز IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 نواة قابلة للتكوين (معالجات CP، أو معالجات zIIP، أو IFLs) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين على الشبكة والتخزين الخارجي في مقابل 192 نظام x86 بإجمالي 10,364 نواة. يعتمد استهلاك طاقة IBM Machine Type 3931 على المدخلات إلى IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool لتكوين المذكرة. يستند تقدير استهلاك الطاقة لخوادم x86 على قيم استهلاك الطاقة QPI وفقًا لتقرير IDC لشهر مارس 2022 لسبعة نماذج من خوادم Cascade Lake و5 نماذج من خوادم Ice Lake، مع 32 إلى 112 نواة لكل خادم. جميع خوادم X86 التي تمّت مقارنتها كانت خوادم ذات مقبسَين أو 4 مقابس. يتم تشغيل IBM Z وx86 على مدار الساعة و365 ساعة مع أعباء العمل الإنتاجية وغير الإنتاجية. تفترض معدلات التوفير أن نسبة فاعلية استخدام الطاقة (PUE) تبلغ 1.57 لحساب مزيد من الطاقة لتبريد مركز البيانات. تستند نسبة فاعلية استخدام الطاقة على الاستطلاع العالمي الذي أجراه معهد Uptime بشأن مراكز البيانات لعام 2021 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). مكافئ ثاني أكسيد الكربون وغيره من المكافئات التي تعتمد على حاسبة غازات الاحتباس الحراري التابعة لوكالة حماية البيئة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) استخدم المتوسطات المرجحة الوطنية الأمريكية. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام والموقع الخاصين بالعميل.