برامج الأمان لنظام IBM Z

حلول برمجية متقدمة للأمان والمرونة للحماية الشاملة
تقرير ITIC لموثوقية الخوادم لعام 2023. الأمان لمجتمع IBM Z
رسم توضيحي خطي لخوادم تُشير إلى قفل أمان

يحمي برنامج أمان أجهزة الكمبيوتر المركزي سلامة البيانات والتطبيقات المستضافة على أنظمة IBM Z، ويضمن سريتها وتوافرها ومرونتها.

يعزِّز برنامج أمان IBM Z الحماية الأمنية المتقدمة المستندة إلى الأجهزة، مع أدوات لمراقبة الأمان وإدارته وتطبيقه عبر بنيتك التحتية. فهو يتكامل بسلاسة مع ميزات IBM Z لإدارة التشفير، واكتشاف التهديدات، والمرونة المدمجة، ما يساعد المؤسسات على تأمين البيانات الحيوية، والامتثال للمعايير، وضمان استمرارية العمليات حتى أثناء الأعطال.

منتجات البرمجيات الأمنية

تُنظِّم القائمة التالية برامج أمان الحواسيب المركزية في فئات مختلفة، مثل أمن البيانات، وإدارة التهديدات، وإدارة الهوية، والمرونة، والامتثال. 

أمن البيانات إدارة التهديدات إدارة الهوية المرونة الامتثال

بوابة أمن الكمبيوتر المركزي

ابقَ مطلعًا على بيانات تصحيح الأمن وتقييمات نظام تسجيل الثغرات الأمنية الشائعة (CVSS) المرتبطة بالتقارير التحليلية الجديدة للبرامج المرخصة (APARs) وإشعارات الأمن. استكشِف الأسئلة الشائعة هنا.

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دراسات حالة

مؤسسة Abraxas Informatik AG

اقرأ المزيد عن تنفيذ مصادقة IBM Z متعددة العوامل لتحديث تجربة الأمن لتطبيقات المؤسسات المهمة للأعمال.
مؤسسة Bank Zero

تعرَّف على الكيفية التي يمكنك بها الاستفادة من التشفير ذائع الانتشار وبرنامج تنسيق المفاتيح الموحَّد لنظام IBM z/OS (المسمى سابقًا EKMF) لمعاملات البطاقات في IBM LinuxONE.

Software AG

تعرَّف على الكيفية التي أتاحت لحل المصادقة IBM Z MFA تمكين مؤسسة Software AG من تنفيذ نهج شامل لأمن الكمبيوتر المركزي.

اقرأ المزيد عن البنك البرازيلي الذي يُجري 1.5 مليار معاملة تجارية شهرية في منصة IBM Z، ويكتسب مرونة مستمرة وأمنًا وسرعةً في الأداء.

Atruvia

اكتشِف كيف يساعد IBM Z Security شركة Atruvia على استخدام حلول سهلة التنفيذ للالتزام باللوائح بسهولة ولحماية عملائها.
الموارد التوقيعات الرقمية باستخدام خوارزمية الكمية الآمنة
Anne Dames، المهندسة المتميزة في IBM، تشرح كيف يساعدك IBM z16 على بدء رحلتك نحو الأمان الكمّي.
المرحلة التالية في مجال الأمن
اكتشف كيف تقدِّم IBM حوسبة سرية جاهزة للإنتاج لحماية البيانات والتطبيقات والعمليات على نطاق واسع لمجموعة كبيرة من العملاء.
تقرير عام 2024: Cost of a Data Breach
احصل على الرؤى اللازمة من تجارب أكثر من 550 مؤسسة تعرضت لعملية اختراق أمن البيانات.
البدء باستخدام IBM Z Resiliency
تعرَّف على آلية عمل المرونة في منصة IBM Z وما يجعلها فريدة من نوعها.
اتخِذ الخطوة التالية

يُمكنك تقييم الثغرات الأمنية المحتملة من خلال تقييم رفيع المستوى يتماشى مع إطار عمل الثقة الصفرية. وتعرَّف على خطوات التخطيط لاستراتيجية دفاعية أقوى للتخفيف من المخاطر على نحوٍ فعال.

 استكشِف خدمات Technology Expert Lab اكتشف ورش عمل IBM Z الإضافية للأمن
مزيد من الطرق للاستكشاف التسجيل في بوابة أمن الكمبيوتر المركزي فرسان المؤسسة في مجتمع IBM Z مجتمع الأمن مجتمع المرونة