برامج الأمان لنظام IBM Z

يساعد على ضمان حماية شاملة للبيانات الحساسة من خلال التشفير وأدوات التحكم في الوصول الآمن، ما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرَّح به أو اختراق أمن البيانات. وهذا يعزِّز الامتثال العام ويوفِّر الحماية ضد التهديدات المحتملة. أمن البيانات إدارة المفاتيح التشفير

يحمي البيانات الحساسة من خلال ضمان إدارة مفاتيح التشفير وحوكمتها بأمان طوال دورة حياتها. يحمي البيانات من خلال منع الوصول غير المصرَّح به إلى مفاتيح التشفير، ما يقلل من مخاطر اختراق أمن البيانات. أمن البيانات إدارة المفاتيح التشفير

تمكَّن من أتمتة تدقيق الامتثال، ومراقبة نشاط المستخدمين، والاستجابة السريعة للتهديدات في الوقت شبه الفعلي، ما يضمن أمانًا قويًا لبياناتك في البيئات السحابية والمحلية. أمن البيانات

تمكَّن من عزل أعباء العمل في بيئات آمنة، ما يضمن عدم تمكن أي مستخدم بما فيهم المستخدمون ذوو الامتيازات، مثل مسؤولي السحابة، من الوصول إلى البيانات الحساسة. وهذا يحمي البيانات طوال دورة حياتها، بما في ذلك أثناء المعالجة. أمن البيانات التشفير إدارة المفاتيح

يوفِّر تشفيرًا قويًا وإمكانات تشفيرية للمساعدة على ضمان سرية البيانات وسلامتها وحمايتها، سواء أثناء التخزين أو النقل. أمن البيانات التشفير إدارة المفاتيح

يساعد على حماية البيانات الحساسة من خلال تشفير قوي ومراقبة مستمرة للعمليات التشفيرية، ما يساعد المؤسسات على التصدي لاختراق أمن البيانات والوصول غير المصرَّح به. أمن البيانات التشفير إدارة المفاتيح

يوفِّر آليات قوية لحماية البيانات الحساسة من خلال التشفير، ما يساعد على ضمان سلامة البيانات وسريتها طوال دورة حياتها. وهو يتماشى مع سياسات الأمان المؤسسية والمعايير الصناعية لحماية البيانات من الاختراقات والوصول غير المصرح به. إدارة المفاتيح التشفير أمن البيانات

يدعم أمان البيانات من خلال خدمات استعلامات التهديدات والاستشارات الأمنية، والتي يمكن تطبيقها لحماية البيانات على أنظمة IBM Z. ويساعد على تحديد نقاط الضعف وتحسين التدابير الأمنية. أمن البيانات إدارة التهديدات

يعزِّز أمن البيانات من خلال التحكم في الوصول إلى مجموعات البيانات والموارد، ما يساعد على ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى المعلومات الحساسة. وهذا يساعد على حماية سلامة البيانات وسريتها في بيئات z/OS. أمن البيانات إدارة الهوية والوصول