برامج الأمان لنظام IBM Z

يحمي برنامج أمان أجهزة الكمبيوتر المركزي سلامة البيانات والتطبيقات المستضافة على أنظمة IBM Z، ويضمن سريتها وتوافرها ومرونتها.
يعزِّز برنامج أمان IBM Z الحماية الأمنية المتقدمة المستندة إلى الأجهزة، مع أدوات لمراقبة الأمان وإدارته وتطبيقه عبر بنيتك التحتية. فهو يتكامل بسلاسة مع ميزات IBM Z لإدارة التشفير، واكتشاف التهديدات، والمرونة المدمجة، ما يساعد المؤسسات على تأمين البيانات الحيوية، والامتثال للمعايير، وضمان استمرارية العمليات حتى أثناء الأعطال.
تُنظِّم القائمة التالية برامج أمان الحواسيب المركزية في فئات مختلفة، مثل أمن البيانات، وإدارة التهديدات، وإدارة الهوية، والمرونة، والامتثال.
حل مصمم لحماية البيانات الحيوية من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية وغير القابلة للتغيير وقدرات الاستعادة السريعة في حالة حدوث هجمات إلكترونية مثل برامج الفدية. يوفر مراقبة مستمرة ورصدًا استباقيًا للتهديدات، ما يساعد على ضمان سلامة البيانات وتقليل فترة التعطل لأنظمة الأعمال الحيوية.
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