تساعد IBM Z Cyber Vault المؤسسات على حماية أكثر أنظمة الأعمال أهمية لديها من خلال توفير إطار عمل ذكي للمرونة الإلكترونية مصمم لمواجهة سيناريوهات التهديدات الحديثة. من خلال النسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير القائمة على السياسات والتحقق الآلي واكتشاف التهديدات المدمج، تُتيح الكشف المبكر عن الأحداث الإلكترونية وتحافظ على نقاط استعادة نظيفة وموثوق بها. ومن خلال الجمع بين الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات الاستعادة المعزولة والاسترجاع السريع، تستطيع المؤسسات تقليل آثار اختراق البيانات أو الهجمات الإلكترونية مع الحفاظ على استمرارية العمليات بالغة الأهمية.