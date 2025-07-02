IBM Z Crypto Discovery & Inventory

تبسيط رؤية التشفير والامتثال على IBM Z وتمكين الانتقال الأسرع والأكثر أمانًا إلى الأمان الكمّي الآمن.

وثائق المنتج
لقطة شاشة من لوحة معلومات IBM Z Crypto Discovery and Inventory

تعيين وتأمين مشهد التشفير الخاص بك

يساعدك IBM Z® Crypto Discovery & Inventory (zCDI) على فهم مكان وكيفية استخدام التشفير عبر مناطق مختلفة من بيئة IBM Z الخاصة بك. من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة، يعمل zCDI على تبسيط الامتثال وتقليل المخاطر وتسريع رحلتك إلى التشفير الكمّي الآمن.
احصل على عرض موحد لوضع التشفير

احصل على رؤية واضحة لاستخدام التشفير عبر مختلف مجالات البنية التحتية الخاصة بنظام IBM Z لديك. يمكنك تتبع الثغرات الأمنية وكشف حالات التعرض ومراقبة جهود المعالجة في واجهة واحدة مبسطة.
تبسيط إنفاذ الامتثال

تحديد وتطبيق سياسات التشفير التي تتوافق مع كل من الحوكمة الداخلية وأطر العمل التنظيمية المتطورة، مما يبسط عمليات التدقيق وإعداد تقارير الامتثال.
تسريع المعالجة القائمة على المخاطر

تحديد تطبيقات التشفير عالية المخاطر وتحديد أولويات جهود التخفيف من المخاطر باستخدام رؤى سياقية مثل أهمية الأعمال وحالة الامتثال، كل ذلك في لوحة معلومات واحدة.
دعم الانتقال الكمي الآمن

قم بإنشاء مخزون تشفير قوي للتحضير للترحيل ما بعد الكمّي. افهم ما يجب استبداله، ومن أين تبدأ وكيفية بناء خارطة الطريق ذات الأولوية والتي تستند إلى المخاطر.

الميزات

لقطة شاشة توضح قابلية الملاحظة ودمج البيانات
قابلية الملاحظة ودمج البيانات

يقوم zCDI بجمع الإحصائيات ذات الصلة بالتشفير من مصادر بيانات IBM Z المتعددة في عرض واحد—مما يؤدي إلى تحسين الشفافية ودعم تقييمات المخاطر وتمكينك من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
ميزة التدقيق 2 في IBM Z Crypto Discovery and Inventory
مخزون تشفير جاهز للتدقيق

احتفظ بمستودع قابل للبحث وقابل للتدقيق لأصول التشفير والخوارزميات وأطوال المفاتيح مما يجعل فحوصات الامتثال والاستجابة للحوادث أسرع وأسهل.
ميزة الإدارة 3 في IBM Z Crypto Discovery and Inventory
الوصول المستنِد إلى الدور وفرض السياسة

يمكنك تحديد مستويات الوصول وأدوار المستخدمين لفرض المعالجة الآمنة لبيانات التشفير. ويمكنك المراقبة بحثًتا عن الانتهاكات ولضمان المساءلة عبر الفرق والبيئات.
ميزة المراقبة 4 في IBM Z Crypto Discovery and Inventory
المراقبة والمعالجة القائمة على الأولويات

يمكنك تتبع انتهاكات السياسة وتقييم مدى خطورة الثغرات الأمنية ومراقبة التقدم المحرز في المعالجة من خلال رؤى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسة من حيث تأثير الأعمال والامتثال.

الموارد

لقطة مقربة لجهاز IBM z17
الانتقال إلى التشفير الكمّي الآمن على IBM Z: فهم كيفية الاستعداد لاعتماد المعايير الكمّية الآمنة الجديدة والغرض من مخزون التشفير.
صورة مقرّبة لمشعاع IBM z17 وLinuxONE Emperor 5
الأمان الكمّي الآمن لنظام IBM Z: اكتشف كيفية حماية البيانات الحساسة من التهديدات المستقبلية التي تشكلها الحوسبة الكمية.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يعمل IBM Z Crypto Discovery & Inventory على تبسيط رؤية التشفير وتمكين الانتقال الأسرع والأكثر أمانًا إلى الأمان الكمّي الآمن.
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