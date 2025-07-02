تبسيط رؤية التشفير والامتثال على IBM Z وتمكين الانتقال الأسرع والأكثر أمانًا إلى الأمان الكمّي الآمن.
يساعدك IBM Z® Crypto Discovery & Inventory (zCDI) على فهم مكان وكيفية استخدام التشفير عبر مناطق مختلفة من بيئة IBM Z الخاصة بك. من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة، يعمل zCDI على تبسيط الامتثال وتقليل المخاطر وتسريع رحلتك إلى التشفير الكمّي الآمن.
احصل على رؤية واضحة لاستخدام التشفير عبر مختلف مجالات البنية التحتية الخاصة بنظام IBM Z لديك. يمكنك تتبع الثغرات الأمنية وكشف حالات التعرض ومراقبة جهود المعالجة في واجهة واحدة مبسطة.
تحديد وتطبيق سياسات التشفير التي تتوافق مع كل من الحوكمة الداخلية وأطر العمل التنظيمية المتطورة، مما يبسط عمليات التدقيق وإعداد تقارير الامتثال.
تحديد تطبيقات التشفير عالية المخاطر وتحديد أولويات جهود التخفيف من المخاطر باستخدام رؤى سياقية مثل أهمية الأعمال وحالة الامتثال، كل ذلك في لوحة معلومات واحدة.
قم بإنشاء مخزون تشفير قوي للتحضير للترحيل ما بعد الكمّي. افهم ما يجب استبداله، ومن أين تبدأ وكيفية بناء خارطة الطريق ذات الأولوية والتي تستند إلى المخاطر.
يقوم zCDI بجمع الإحصائيات ذات الصلة بالتشفير من مصادر بيانات IBM Z المتعددة في عرض واحد—مما يؤدي إلى تحسين الشفافية ودعم تقييمات المخاطر وتمكينك من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
احتفظ بمستودع قابل للبحث وقابل للتدقيق لأصول التشفير والخوارزميات وأطوال المفاتيح مما يجعل فحوصات الامتثال والاستجابة للحوادث أسرع وأسهل.
يمكنك تحديد مستويات الوصول وأدوار المستخدمين لفرض المعالجة الآمنة لبيانات التشفير. ويمكنك المراقبة بحثًتا عن الانتهاكات ولضمان المساءلة عبر الفرق والبيئات.
يمكنك تتبع انتهاكات السياسة وتقييم مدى خطورة الثغرات الأمنية ومراقبة التقدم المحرز في المعالجة من خلال رؤى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسة من حيث تأثير الأعمال والامتثال.