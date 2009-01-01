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 IBM Z Multi-Factor Authentication
تعزيز أمان تسجيل الدخول باستخدام مستخدم الحاسوب المركزي ومصادقة الرمز المميز
تقرير استعلامات التهديدات لعام 2024
مكعبات على الحاسوب المركزي

تأمين عمليات تسجيل دخول المستخدم ضد التهديدات الإلكترونية

يقوم IBM Z Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA) بتأمين عمليات تسجيل دخول المستخدم إلى z/OS و z/VM و Linux على Z. ويساعد على التخفيف من مخاطر كلمات المرور المخترقة من خلال قدرات مصادقة موسعة لبيئات IBM Z® و LinuxOne ذات المهام الحرجة.
تعزيز أمن الدخول

استخدام عوامل مصادقة متعددة لتعزيز الأمان للتطبيقات والبيانات الحساسة.
تسهيل الامتثال التنظيمي

الامتثال للوائح مثل PCI-DSS و NIST و GDPR و PSD2، و CCPA، و LGPD.
مركزية الإدارة

تحقيق مركزية بيانات العوامل في RACF® للتحكم فيها ونشرها بشكل أسرع وتعزيز كفاءة المسؤول.
تبسيط التكامل

تمكين الإعداد السريع والتكامل من خلال دعم عوامل المصادقة والبروتوكولات.

ورش عمل أمن الكمبيوتر المركزي من IBM

سواء كنت جزءًا من مؤسسة نامية أو مؤسسة أكثر نضجًا، يمكن لـ IBM المساعدة على تقييم احتياجاتك الأمنية الفريدة وتنفيذ التحسينات اللازمة لبيئة الكمبيوتر المركزي لديك.

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السمات الرئيسية

أحدث ميزات IBM Z Multi-Factor Authentication (الإصدار 2.3)

  • دعم تسجيل الدخول الموحد للرموز المميزة الصادرة عن موفري الهوية الخارجيين المتوافقين مع OIDC
  • التصويت الاحتياطي لكلمة المرور المستندة إلى المستخدم
  • التحقق من CTC عن بُعد
  • البحث قبل الربط لتزويد المستخدم من أجل مصادقة LDAP
  • تخزين داخل الذاكرة لوحدات CTC الصادرة عن IBM Z MFA
  • دعم RADIUS ”العام“، و SafeNet RADIUS، و RSA SecurID RADIUS
  • تشمل مصادقة الشهادات بطاقات CAC و PIV
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أحدث ميزات IBM Z Multi-Factor Authentication (الإصدار 2.2)

  • وحدات مصادقة قابلة للتوصيل
  • تكوين مثيلات متعددة لعوامل المصادقة متعددة العوامل المحددة
  • إضافة أمر "تعديل وحدة التحكم"
  • التوثيق والدعم الرسمي لاستخدام العميل لمصادقة السياسة
  • يعمل خيار تكوين المصادقة متعددة العوامل (MFA) على مطالبة عملاء المتصفح الذين يتلقون بيانات اعتماد الرمز المميز لذاكرة التخزين المؤقت بإخفاء عرض بيانات الاعتماد هذه
  • دعم لمصادقة RSA SecurID
  • ميزة إعادة تعيين كلمة مرور ESM المستندة إلى الويب
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دراسات حالة

Software AG

تعرف على كيفية قيام IBM Z MFA بتمكين Software AG من تنفيذ نهج أمني شامل للحاسوب المركزي بشكل آمن.
مؤسسة Abraxas Informatik AG

تعرّف على تطبيق IBM Z MFA لتحديث تجربة الأمان للمؤسسات.
APIS IT

اكتشف كيف قررت APIS IT تطبيق تحليلات IBM Z® Operations Analytics باستخدام عمليات الذكاء الاصطناعي الإستراتيجية.
بنك براديسكو

اقرأ كيف ابتكر Bradesco تجربة مصرفية موثوقة وآمنة ومبتكرة عبر الإنترنت لتقديم الخدمات للعملاء.

الموارد

دليل المستخدم

احصل على تعليمات لتخصيص IBM Z Multi-Factor Authentication واستخدامها.

 تنزيل دليل الاستخدام التثبيت والتخصيص

مساعدة مسؤولي النظام على تخصيص المنتج بعد التثبيت.

 تثبيته الآن دليل البرنامج

اقرأ عن المواد والإجراءات المرتبطة بتثبيت IBM Z MFA.

 اقرأ الدليل موجز الحل

تعزيز أمان تسجيل الدخول باستخدام مصادقة موسعة لمستخدم الكمبيوتر المركزي والرمز المميز، مع دعم تسجيل الدخول الموحد الآن.

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اتخِذ الخطوة التالية

اتصل بنا لمناقشة متطلبات المصادقة متعددة العوامل من IBM Z الخاصة بك والحصول على معلومات عن الأسعار. انضم إلى IBM Security® Community للوصول إلى المناقشات ومنشورات المدونات والموارد الإضافية.

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