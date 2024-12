يُمكّن نهج Bradesco العملاء من [المعاملات المصرفية بالطريقة التي يريدونها في العصر الرقمي]. وفي الوقت نفسه، يمكن لعملاء الخدمات المصرفية التقليدية الاعتماد على Bradesco للحصول على التوافر والأمان نفسه الذي يتوقعونه. ويتمثل أساس هذا النهج في نظام مصرفي أساسي آمن و[مرن] في الوقت نفسه مدعوم من IBM Z.

يشرح Waldemar Ruggiero Jr.، المدير العام التنفيذي لبنك Bradesco: "لطالما كانت أنظمتنا المصرفية الأساسية الحالية موثوقة للغاية وتظل في قلب إستراتيجيتنا لتكنولوجيا المعلومات. ويستخدم نموذجنا الموسع الجديد واجهات برمجة التطبيقات من الخدمات المصرفية الأساسية لتوفير خدمات رقمية باستخدام IBM Z وIBM DS8950F. ويُعد التوافر شبه المستمر لهذه الخدمات أمرًا ضروريًا".

حل Next المبتكر من Bradesco هو بنك رقمي حقيقي يلبي احتياجات العملاء في أثناء التنقل ومتاح دائمًا طوال رحلة العملاء. Next هو تطبيق يتيح تحويل الأموال والخصومات إلى نمط الحياة وخيارات الحياة اليومية. يعمل تطبيق Next من خلال مرونة وموثوقية IBM Z. مجموعة قوية من الحلول، مثل ®IBM CICS، خادم التطبيقات الذي يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات جديدة باللغة التي يختارونها، و™IBM IMS، وهو برنامج إدارة بيانات عالي الأداء، و ®IBM DB2، منصة إدارة البيانات الهجينة القائمة على الذكاء الاصطناعي، لدعم هذا الحل.

يساعد الابتكار المستمر Bradesco على تلبية احتياجات عملائها المتطورة. وتجعل IBM Z هذا الابتكار ممكنًا.

الحفاظ على حماية بيانات العملاء

يعتمد عملاء Bradesco على أمان معلوماتهم وبياناتهم. إلى جانب ذلك، بالنسبة إلى Bradesco، يُعد ضمان الامتثال للوائح الدولة لحماية المعلومات السرية أمرًا ضروريًا. يجب أن تكون تجربة Bradesco المصرفية بأكملها آمنة دائمًا.

يعلق Ruggiero قائلاً: "يوفر IBM Z، بالاشتراك مع IBM DS8900F أدوات تمكن Bradesco من تقديم تجربة مصرفية آمنة 100% من الوقت، بما في ذلك المصادقة الثنائية. وتضمن هذه الحلول أمن المعلومات السرية. وبسبب ذلك فإن عملاءنا يثقون بنا".

خدمة شريحة جديدة في السوق

ثمة فرصة أخرى في السوق لبنك Bradesco تتمثل في السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية. حيث يوجد في البرازيل ما يقرب من 45 مليون شخص ليست لديهم حسابات مصرفية، وفقًا لبحث أجراه معهد Locomotiva. ولتلبية هذه الحاجة، أنشأ Bradesco مبادرة Expresso In-Store Banking. يقوم الشركاء في أكثر من 39,000 فرع داخل المتاجر في جميع أنحاء البرازيل ببيع خدمات Bradesco ومنتجاتها لعملائهم. ولتحقيق ذلك، يستخدم Bradesco نظام ®IBM CICS لتطوير التطبيقات التي تدعم هذه المبادرة وتحسينها، وIBM ®DB2 لإدارة البيانات في الواجهة الخلفية، و®IBM WebSphere على نظام z/OS لطلبات الواجهة الأمامية. يوفر هذا الحل وقتًا سريعًا للوصول إلى السوق للحصول على خدمات وبيانات متوفرة وسريعة الاستجابة.

يتبع Bradesco نهجًا بتكلفة معقولة في هذه الخدمات الجديدة ذات الأسعار المعقولة من خلال استخدام التسعير الملائم المخصص. التسعير الملائم المصمم خصوصًا هو نموذج تسعير جديد مرن يبسط مشهد التسعير الحالي. ويوفر هذا النموذج الجديد، الذي ينطبق على أعباء العمل الجديدة والحالية على حد سواء، خيارين جديدين للتسعير لعملاء IBM: حل الاستهلاك المؤسسي، وهو نموذج قائم على الاستخدام يوفر إمكانية التنبؤ بالأسعار واليقين المالي؛ وحلول السعة المؤسسية، وهو نموذج ترخيص كامل السعة يوفر أبسط الأسعار المتاحة.

بيئة مصرفية متكاملة

يتضمن المشهد الحالي للبنك من IBM Z ثلاثة مراكز بيانات، بما في ذلك مركز للنسخ الاحتياطي، ويتكون من 10 خوادم من ™IBM z15، بما في ذلك خادم LinuxONE III، و10 خوادم أخرى من ®IBM z14. تتم إدارة جميع المعاملات المصرفية الأساسية ومعلومات العملاء على بنية IBM Z التحتية. يتم تشغيل العديد من التجارب الرقمية، بما في ذلك حل Next المبتكر من Bradesco، على بيئة سحابية هجينة تجمع بين السحابة العامة والخاصة والبنية الموزعة وIBM Z. تتكامل منصة IBM Z بسلاسة مع العناصر الأخرى لبيئة السحابة الهجينة لضمان تجربة سلسة على النحو الأمثل للعملاء.

وفيما يتعلق بالتخزين، يستخدم Bradesco نظام بيانات المؤسسة IBM DS8950F مع 12 شبكة ثنائية الاتجاه من مكتبات الأشرطة TS7760، كل منها مزود بذاكرة تخزين مؤقت سعة 240 تيرابايت، متصلة بمكتبات الأشرطة TS3500. وعلى جانب الأنظمة المفتوحة، يمتلك Bradesco ما يقرب من 14 بيتابايت من البيانات المخزنة على مصفوفات ®IBM FlashSystem. تتم إدارة كل من الحاسوب الرئيسي والبيئات المفتوحة باستخدام ®IBM Spectrum Control.

ويستخدم جانب التأمين في مجال الأعمال IBM WebSphere® Application Server Portal الذي يعمل على الأنظمة الموزعة لإنشاء بوابات إلكترونية خارجية يمكن ربطها بسلاسة بالخدمات الخلفية التي تعمل على IBM Z. وهذا يقلل من وقت التطوير ويخفض التكاليف ويجعل من السهل توفير وظائف موثوقة على الإنترنت.

يتيح استخدام IBM Z عبر النظام البيئي المصرفي لبنك Bradesco تقديم خدمات موثوقة وآمنة للسوق، والتكيف بسرعة مع تطور احتياجات العملاء وظروف السوق.