الصفحة الرئيسية الحساب والخوادم Z IBM Z
استخدم منصة أعمال قوية وآمنة لأعمالك التجارية لإنشاء وابتكار وبناء الحلول المستقبلية
تعرّف على IBM Z
رسم توضيحي لتقنية نظام IBM Z

تُعَدّ ®IBM Z عائلة من أحدث حلول البنية التحتية التي من خلالها يجري تشغيل أنظمة التشغيل المؤسسية وبرامج أنظمة IBM z.

توفر منصة IBM Z  الأمن، والمرونة، والأداء العالي، وقابلية التوسع، والاستدامة التي تتوقعها من منصة حوسبة مؤسسية رائدة من ®IBM. للمساعدة في تلبية المتطلبات المتغيرة لكبرى المؤسسات في العالم، يمكّن ™IBM z16 استدلال الذكاء الاصطناعي بسرعة ونطاق غير مسبوقَين، كما يعمل IBM watsonx Code Assistant™ for Z على تبسيط وتسريع تحديث التطبيق من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ماذا لو كان بإمكان IBM Z المساعدة على وقف الاحتيال؟

تقرير ®Gartner: حالة الكمبيوتر المركزي IBM على مدار 60 عامًا.
ما يقدمه IBM Z
الأنظمة تستخدم منصة ™IBM z16 الذكاء الاصطناعي وتوفر تقنيات متطورة بأعلى مستويات الأمن والأداء والتوافر. استكشف IBM z16
البرامج يساعدك برنامج IBM Z خلال استثمارك البرمجي على تحقيق أعلى درجات الأمن والتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات والأتمتة والمزيد. استكشف البرامج
أنظمة التشغيل تعتبر أجهزة الكمبيوتر المركزية IBM Z مرنة ويمكن تشغيلها على ®z/OS و®Linux وz/TPF و®z/VM. استكشف أنظمة التشغيل
التصفح حسب قدرة المنصة الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي باستخدام IBM Z.

 استكشف الذكاء الاصطناعي في IBM Z سحابة هجينة

ادمج IBM Z في سحابتك الهجينة لتقديم الابتكار مع زيادة الإنتاجية.

 استكشف السحابة الهجينة على IBM Z تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي

حدّث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال ممارسات متسقة على مستوى المؤسسة والاستفادة من  الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 استكشف تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي الاستدامة

قلّل استهلاك الطاقة من خلال توحيد أحمال تشغيل x86 المحددة في نظام فعلي واحد من IBM Z .

 استكشف الاستدامة في IBM z16 الأمان

عزّز الأمن للمساعدة في حماية بيانات أعمالك من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية الضارة باستخدام IBM Z.

 استكشف مستوى الأمن في IBM Z المرونة

حقق توفر يصل إلى 8 تسعات من التطبيقات، وكذلك تسريع عملية استرداد النظام.

 اكتشف المرونة في IBM Z عمليات التطوير

استخدم أفضل ممارسات عمليات التطوير لتسريع تقديم حلول سحابية هجينة عالية الجودة مع تقليل المخاطر وتحسين نشر أحمال التشغيل.

 اكتشف عمليات التطوير على IBM Z الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.

 اكتشف الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على IBM Z
أدخل الكمبيوتر المركزي إلى بيئة عملك
تعلَّم مهارات الحوسبة المؤسسية الحساسة للصناعات

تصفح من خلال التدريب المخصص والشهادات والتجربة العملية حتى تكتسب المهارات المطلوبة لتحقيق أعلى استفادة من استثمارك في هذه التقنية.

 منصة IBM Z Xplore التعليمية منصة IBM Z Mainframe Skills Depot
دراسات حالة
تحديث منخفض المخاطر للتطبيقات المصرفية

تحمي شركة Atruvia AG بيانات الملايين من عملاء خدماتها المصرفية ضد الاختراقات الضارة وذلك بفضل مساعدة IBM.
تعزيز المرونة المصرفية

نجحت شركة ANZ في إحداث تحول في بيئة الكمبيوتر المركزي لديها باستخدام نظام IBM Z عالي المرونة والقابل للنسخ المتكرر.
الموارد تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي مع تعزيز من الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ كيف يمكن تحقيق المرونة في الأعمال ومواكبة التحديات التنافسية وإقبال العملاء على تحديث تطبيقاتهم على الكمبيوتر المركزي.

تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي في غير الأعمال المصرفية

هذا هو الجزء الأول من سلسلة مدونات مكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي. دراسة تحديث الكمبيوتر المركزي في صناعات مثل التأمين والسيارات والبيع بالتجزئة.

التحديث مع شركاء التقنية

استخدم نظامًا بنائيًّا متناميًا من شركاء التقنية وخيارات مفتوحة المصدر لتسريع عملية التحديث.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لدينا. أو حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع ممثل IBM Z.

 استكشف حلول التحديث لدينا
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التسعير المرن التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين شركاء الأعمال الموارد