تُعَدّ ®IBM Z عائلة من أحدث حلول البنية التحتية التي من خلالها يجري تشغيل أنظمة التشغيل المؤسسية وبرامج أنظمة IBM z.

توفر منصة IBM Z الأمن، والمرونة، والأداء العالي، وقابلية التوسع، والاستدامة التي تتوقعها من منصة حوسبة مؤسسية رائدة من ®IBM. للمساعدة في تلبية المتطلبات المتغيرة لكبرى المؤسسات في العالم، يمكّن ™IBM z16 استدلال الذكاء الاصطناعي بسرعة ونطاق غير مسبوقَين، كما يعمل IBM watsonx Code Assistant™ for Z على تبسيط وتسريع تحديث التطبيق من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.