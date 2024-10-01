تُعَدّ ®IBM Z عائلة من أحدث حلول البنية التحتية التي من خلالها يجري تشغيل أنظمة التشغيل المؤسسية وبرامج أنظمة IBM z.
توفر منصة IBM Z الأمن، والمرونة، والأداء العالي، وقابلية التوسع، والاستدامة التي تتوقعها من منصة حوسبة مؤسسية رائدة من ®IBM. للمساعدة في تلبية المتطلبات المتغيرة لكبرى المؤسسات في العالم، يمكّن ™IBM z16 استدلال الذكاء الاصطناعي بسرعة ونطاق غير مسبوقَين، كما يعمل IBM watsonx Code Assistant™ for Z على تبسيط وتسريع تحديث التطبيق من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تقرير ®Gartner: حالة الكمبيوتر المركزي IBM على مدار 60 عامًا.
استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي باستخدام IBM Z.
ادمج IBM Z في سحابتك الهجينة لتقديم الابتكار مع زيادة الإنتاجية.
حدّث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال ممارسات متسقة على مستوى المؤسسة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
قلّل استهلاك الطاقة من خلال توحيد أحمال تشغيل x86 المحددة في نظام فعلي واحد من IBM Z .
عزّز الأمن للمساعدة في حماية بيانات أعمالك من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية الضارة باستخدام IBM Z.
حقق توفر يصل إلى 8 تسعات من التطبيقات، وكذلك تسريع عملية استرداد النظام.
استخدم أفضل ممارسات عمليات التطوير لتسريع تقديم حلول سحابية هجينة عالية الجودة مع تقليل المخاطر وتحسين نشر أحمال التشغيل.
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
تصفح من خلال التدريب المخصص والشهادات والتجربة العملية حتى تكتسب المهارات المطلوبة لتحقيق أعلى استفادة من استثمارك في هذه التقنية.
تحمي شركة Atruvia AG بيانات الملايين من عملاء خدماتها المصرفية ضد الاختراقات الضارة وذلك بفضل مساعدة IBM.
نجحت شركة ANZ في إحداث تحول في بيئة الكمبيوتر المركزي لديها باستخدام نظام IBM Z عالي المرونة والقابل للنسخ المتكرر.
اقرأ كيف يمكن تحقيق المرونة في الأعمال ومواكبة التحديات التنافسية وإقبال العملاء على تحديث تطبيقاتهم على الكمبيوتر المركزي.
هذا هو الجزء الأول من سلسلة مدونات مكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي. دراسة تحديث الكمبيوتر المركزي في صناعات مثل التأمين والسيارات والبيع بالتجزئة.
استخدم نظامًا بنائيًّا متناميًا من شركاء التقنية وخيارات مفتوحة المصدر لتسريع عملية التحديث.
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