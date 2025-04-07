الصفحة الرئيسية
Case Studies
دولة قطر، وزارة الداخلية
تقدّم وزارة الداخلية في دولة قطر خدماتها لكل مواطن ومؤسسة تقريبًا بهدف الإسهام في الحفاظ على سير العمليات الحكومية بسلاسة وكفاءة. يقول محمد عظيم، مسؤول قاعدة بيانات ®IBM® Db2® for z/OS في الوزارة: "نحن نتفاعل مع جميع السكان تقريبًا".
وبحسب ما ذكره محمد، فإن زيادة أحمال التشغيل على قواعد البيانات تسببت في حدوث مشاكل في الأداء مع قاعدة بيانات IBM Db2 for z/OS التابعة للوزارة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية. وأضاف قائلًا: "يحتوي تطبيقنا على عدد كبير من الاستعلامات التي تستهلك موارد كثيرة، والتي ظلت تعمل لفترة طويلة". بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الاستعلامات تستهلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، ما أثقل كاهل منصة IBM z/OS التابعة للوزارة.
ونظرًا لاعتمادها بشكل كبير على قاعدة بيانات Db2 for z/OS الخاصة بها، كانت الوزارة بحاجة إلى إيجاد طريقة لمعالجة المخاوف التشغيلية.
انخفض متوسط زمن الانتقال بنسبة 98% من دقائق إلى ثوانٍ
التقارير التي كانت تستغرق 20 دقيقة في السابق تستغرق الآن 40 ثانية
نظرًا للتحديات التشغيلية التي تواجهها الوزارة، فقد سعت إلى إيجاد طرق بديلة لإدارة أحمال تشغيل Db2 for z/OS. في عام 2016، بدأت عملية تقييم أحمال التشغيل لبرنامج IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS. "كان هدفنا هو إيجاد طريقة لنقل معظم الاستعلامات المستهلكة لوحدة المعالجة المركزية إلى Db2 Analytics Accelerator لمعالجة المخاوف التشغيلية. صرح محمد: "بالنسبة إلى بعض التطبيقات، أجرينا تغييرات طفيفة، وبالنسبة إلى تطبيقات أخرى، تمكنا من العمل من دون أي تغييرات". في عام 2017، بدأت الوزارة في تنفيذ Db2 Analytics Accelerator for z/OS 5 وربطته بنظام الإنتاج لديها.
عند طرح الإصدار IBM Db2 Analytics Accelerator 7، قررت الوزارة الترقية للاستفادة من القدرات المعززة والأداء العالي للنسخة الجديدة. و أضاف محمد: "كانت لدينا بعض الاستعلامات المعقدة، والإحصاءات والتحليلات المتقدمة، ولوحات التحكم المتطورة والتي لم نتمكن من إنتاجها لعملائنا الداخليين". "فقد كنا نعتمد على حلول بديلة مثل نقل الجداول والبيانات." ساعدت ®IBM Services الوزارة في الترقية إلى النسخة الجديدة من Db2 Analytics Accelerator.
يتضمن الإصدار 7 من Db2 Analytics Accelerator تقنية مزامنة البيانات المتقدمة والتي تسمى المزامنة المتكاملة. تدعم هذه الميزة، التي تحل محل ميزة "التقاط بيانات التغيير"، تكاملاً أعمق بين Db2 for z/OS وDb2 Analytics Accelerator. يؤدي هذا إلى تقليل زمن الوصول بين محركي قاعدة البيانات حتى تتمكن الاستعلامات والوظائف الآن من العمل على أحدث بيانات المعاملات.
ساعدت النسخة الجديدة من Db2 Analytics Accelerator في تقليل الحاجة إلى ضبط استعلامات SQL. صرح محمد قائلاً "نحن نقضي وقتًا أقل في ضبط استعلامات SQL المعقدة". "النتائج مذهلة حتى من دون أي ضبط. إنه أمر سهل للغاية من الناحية التشغيلية".
بعد الترقية إلى النسخة الأحدث من Db2 Analytics Accelerator، صرح محمد: "أصبحت الاستعلامات تعمل بشكل أسرع بكثير. تنتهي الاستعلامات التي كانت تستغرق 20 دقيقة في ثوانٍ معدودة. البرامج على دفعات التي كانت تستغرق ساعات تنتهي في غضون دقائق معدودة".
تساعد هذه السرعة محمد وفريقه على الاستجابة لطلبات الوزارة بشكل أسرع. تتطلب العديد من التقارير عدة تكرارات، وإذا استغرق كل منها 20 دقيقة، فقد يستغرق الأمر عدة ساعات إلى يوم واحد حتى يكمل الموظفون تقريرًا واحدًا. صرح محمد: "الآن ، إذا طلب أحد المديرين تقريرًا خلال ساعة، فيمكنني تسليمه له". "سرعة Db2 Analytics Accelerator for z/OS مذهلة للغاية".
أدت ميزة المزامنة المتكاملة إلى تقليل زمن انتقال البيانات من ثلاث دقائق إلى حوالي ثلاث ثوانٍ. وهذا يعني أن لوحات المعلومات التي تستخدم Db2 Analytics Accelerator تعرض الآن البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا. نظرًا لأن تقنية المزامنة المتكاملة تعتمد على تقنية معالج المعلومات المتكامل من IBM z Systems® (zIIP)، فقد انخفض استخدام وحدة المعالجة المركزية العامة للمعالج على نظام z/OS الخاص بالوزارة، ما أدى إلى خفض تكاليف المعالجة.
تخطط الوزارة للاستمرار في الاستفادة من سرعة وأداء Db2 Analytics Accelerator for z/OS من خلال إضافة المزيد من الجداول والاستعلامات في المستقبل. من المهم للوزارة أن تحافظ على تشغيل قاعدة بيانات Db2 for z/OS الخاصة بها بسلاسة. عند سؤاله عن أنواع أحمال التشغيل التي يمكن أن تستفيد من قاعدة بيانات Db2 for z/OS و Db2 Analytics Accelerator، أجاب محمد: "قاعدة بيانات Db2 for z/OS لدينا قادرة على القيام بكل شيء". وأضاف قائلًا أن الوزارة تدرس استخدام برنامج Db2 Analytics Accelerator لتحليل البيانات وأحمال التشغيل الخاصة بالتعلم الآلي.
دولة قطر هي دولة مستقلة ذات سيادة تقع في وسط الساحل الغربي للخليج العربي. ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون مواطن. وزارة الداخلية هي وكالة حكومية تقدم الخدمات لجميع المواطنين والمؤسسات في قطر. بالنسبة إلى المواطنين، تُقدّم خدمات مثل جوازات السفر والتأشيرات وتسجيل السيارات. وبالنسبة إلى المؤسسات، تُقدّم خدمات التسجيل والترخيص.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM الخاص بك.
شركة Baldor Electric Company تبني قدرات تصنيع عالمية المستوى في الوقت الفعلي
التحليل السريع لبيانات مؤسستك للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تحت سيطرة IBM Z وأمانه.
مجموعة البيانات والذكاء الاصطناعي على IBM Z في قلب السحابة الهجينة الخاصة بك
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2021. IBM Corporation, IBM Software Group, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2021.
شركة IBM وشعار IBM وموقع ibm.com وIBM Services وIBM z Systems وDb2 وz/OS هي علامات تجارية لشركة International Business Machines Corp.، مسجلة في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم. وقد تكون أسماء المنتجات والخدمات الأخرى علامات تجارية لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM على الويب ضمن علامة التبويب "معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الرابط ibm.com/legal/copyright-trademark.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.