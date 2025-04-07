مرونة الخادم والمرونة الإلكترونية مع IBM Z

تُعَد المرونة أساس الثقة والموثوقية في عمليات الأعمال. ويمكن أن تتسبب فترات التعطل، أو اختراقات أمن البيانات، أو الهجمات الإلكترونية في تعطيل الخدمات، وتقويض ثقة العملاء، والتسبب في خسائر مالية. مع IBM Z، يمكنك اكتساب الثقة في الابتكار بأمان، مع العلم أن بنيتك التحتية مصممة لتحمُّل كل من الأعطال الداخلية والتهديدات الخارجية.